El diputado nacional Carlos Heller, al respecto de la inflación, aseguró que hay una recuperación de rentabilidad de algunos sectores de la economía que generan esos aumentos de precios que no están justificados. "Estamos lejos de una crisis sistémica", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

A partir de la inflación del mes pasado, usted dijo que fue “un golpe duro”. ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Por qué había una expectativa diferente?

No creo que haya un único factor para decir por qué no se cumplió la expectativa. Lo que sí puedo decir es que todas las cosas que habitualmente se usan para explicar por qué hay inflación no son las causales en la Argentina de hoy.

Ya se explica por los salarios, el tipo de cambio, las tarifas ni la emisión monetaria. Entonces aparece un fenómeno que tiene que ver con la combinación de especulación-expectativa y puja distributiva.

El Gobierno admitió que el número de inflación es "malísimo"

En una Argentina que crece se aumenta el tamaño de la torta y, en definitiva, cuando pasa eso viene la discusión del tamaño de la cucharita para acceder a esa torta. Y la clave está por ahí: hay una recuperación de rentabilidad de algunos sectores de la economía que generan esos aumentos de precios que no están justificados por los aumentos de costos.

En general, tiene que ver con la especulación, pero todos los precios aumentan sin una explicación lógica dentro de los parámetros que habitualmente se usa para analizar este tipo de cuestiones.

La inflación y las repercusiones electorales

¿Quizá, cruzado cierto umbral, las expectativas entendidas como el componente futuro, pasen a cobrar una importancia mayor en la multicausalidad de la inflación?

Las expectativas son tratar de entender o adivinar lo que puede venir. Si ves a los referentes económicos de los opositores principales, que dicen que hay que generar una gran devaluación y que hay que generar un shock antiinflacionario, no hay duda que eso puede influir en la conducta de los empresarios posteriormente.

También hay que decir que esos mismos empresarios se sientan en mesas donde firman acuerdos voluntarios, como el de Precios Justos. Pero después, muchas veces, no los cumplen.

El Gobierno admitió que el cepo al dólar y la brecha cambiaria impactaron en la inflación

La experiencia mundial es que las políticas antiinflacionarias siempre se hicieron con la base del shock, es decir un fuerte golpe y tratar de parar las cosas ahí. Pero hay que recordar el costo social que tuvieron y la cantidad de víctimas que dejaron.

¿Este 6,6% de inflación en febrero, y si sigue en escalada en los próximos meses, puede dejar sin candidatos al Frente de Todos?

No, porque eso significaría que el Gobierno ha perdido. No me extrañaría que haya nuevas medidas económicas antes del fin de semana.

Siguiendo con lo anterior, la ley de Presupuesto establece (con la idea de evitar el shock inflacionario) la posibilidad de transitar una escalera levemente descendente. Es decir, la expectativa de que todo puede ir para arriba cambiándola por la idea de que todo puede ir para abajo lentamente.

Y sobre esa base ir llegando a valores de la inflación más compatibles con una situación normal.

¿Se mantiene la idea del 60% de inflación?

Pero es tan gradual, que en el Presupuesto que hemos aprobado, que incluye una proyección plurianual, se habla de 60% para este año, 44% para el 2024 y 33% para el 2025. De ninguna manera pensamos en medidas de shock antiinflacionario porque somos conscientes de sus consecuencias sociales.

Las consecuencias de la caída del Silicon Valley

¿Se puede comparar lo que se está viviendo con el colapso del banco suizo-norteamericano con la caída del Lehman Brothers en 2008?

No, no hay comparación. La crisis del 2008 fue generada por la crisis del negocio de los derivados. Era una economía global funcionando con el sistema Ponzi. El otro día estaba viendo el documental Madoff, el cual termina demostrando que el mayor fondo que se manejaba en ese momento jamás hizo una inversión.

Todo era tomar plata de uno para pagarle a otro. Con eso se generaron todos los negocios de las hipotecas que no tenían resguardo, aunque, por supuesto, la gente no lo sabía.

¿Y en ese momento el mundo estaba en un crecimiento mayor y ahora, en cambio, está cerca de un colapso posible de recesión?

Ayer leí una nota de El País que cuenta que en el 2018, bajo la administración de Donald Trump, se eliminaron varias regulaciones del sistema financiero, tales como las de tipo de moneda, de préstamos, de créditos máximos en relación al patrimonio.

Moody's rebajó la calificación del sistema bancario estadounidense

Ese año se derogó la ley que había sido aprobada en el 2010, justamente a partir de la crisis del 2008. La misma establecía un montón de requisitos que los bancos tenían que cumplir para que estas cosas no pudieran pasar.

El senador estadounidense Bernie Sanders dijo que “hace cinco años ayudé a liderar el esfuerzo contra el proyecto de ley de regulación bancaria que ha llevado a la caída del Silicon Valley y del Signature Bank, ahora es el momento de derogar esa ley, acabar con los bancos demasiados grandes para quebrar y atender las necesidades de las familias trabajadoras”.

Por otro lado, creo que hoy el sistema está sumamente sólido. Vos fijate, por ejemplo, lo que pasó con el banco suizo: cayó casi un 40% .sus acciones y, al día siguiente el Banco Central suizo afirmó que lo iba a proveer de liquidez y las acciones subieron más que lo que habían bajado. Estamos lejos de una crisis sistémica.

Qué daños colaterales puede generar en Argentina la caída de bancos del mundo

El Papa marcó la diferencia entre la economía y las finanzas, ya que las primeras se podían controlar, son tangibles. Mientras que la segunda es más abstracta. Queda la vieja historia de que la iglesia católica se oponía al cobro de intereses y, de hecho, la mayoría de los bancos estaban en manos de no católicos. Quizá por eso la creación de muchas fortunas financieras. ¿Cuál es tu propia visión entre economía y finanzas?

Agrego como dato que no sólo las iglesias se oponían al cobro de intereses, sino también, los socialistas utópicos.

Por eso mismo que te dijo el Papa, el sistema financiero debería estar regulado fuertemente. Personalmente estoy trabajando en un proyecto que llamo Ley de Servicios Financieros, tratando de poner en el centro a los usuarios de los servicios.

Es un cambio conceptual muy amplio que intenta ponerle fin a algo que el 2 de abril de 1976, anunció Martínez de Hoz como la ley más trascendente de su gestión y que hoy sigue vigente. Y que, como un homenaje a los 40 años de democracia, deberíamos tratar de modificarla y derogarla.

