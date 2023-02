Carmela Moreau: "Ana Clara Alberdi no tiene acreditación suficiente para manejar la AFI"

Para Carmela Moreau, hija de Leopoldo Moreau, los cambios en el Gabinete Presidencial buscan reforzar el albertismo para que el presidente pueda volver a presentarse a elecciones. "Más allá de los esfuerzos del equipo económico, si no hay convicción y firmeza política, es difícil que se pueda avanzar", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿A qué se debe tu renuncia?

A diferencias que vengo arrastrando hace tiempo, como persona y como organización política, con el presidente. Ayer manifestó que este gobierno tuvo muchos aciertos porque hay compañeras y compañeros en distintas áreas del gobierno que se han desempeñado de manera correcta y que son grandes funcionarios y llevaron adelante la gestión a pesar de mucha falta de decisión de Alberto.

¿Cuáles son tus principales quejas a la gestión de Alberto Fernández?

Sobre todo, el desaprovechamiento de los primeros dos años, donde teníamos ventajas en el parlamento para llevar adelante determinadas reformas, como la judicial, o medidas políticas en el Congreso, que es donde mejor se expresa el Frente, porque ahí estamos representados todos los partidos. Ahí somos escuchados, y por eso se pudo llevar a cabo el impuesto a las grandes fortunas.

Todos los esfuerzos que se hicieron y que se hacen son de manera no coordinada. Ahí hay un gran ausente, que es Alberto, incluso en materia económica. Hubo una disputa abierta que se dio por la disconformidad con la gestión de Guzmán, y meses de puja sobre una situación insostenible. Hasta se llegó a creer que esa inacción podía desestabilizar política y económicamente la Argentina.

Se cambió el ministro de Economía, pero también hubo cambios en la AFIP y en la aduana, y se empezaron a tomar medidas que ya había alertado Cristina, nuestra referente política por excelencia. Como ella misma expresó, con Alberto no podía tener una dinámica de trabajo.

¿Por qué renunciaste ahora y no hace dos años cuando estaban los problemas?

Porque uno intenta influir, trabajar e incidir en la toma de decisiones. Por eso uno toma el rol de asesor, pero veo cada vez menos escucha por parte del presidente.

En la Jefatura hubo varios cambios, no solo de Jefe, sino también, luego de que iniciara Juan Manzur su gestión. Con él se tomó una dinámica distinta, pero después empezaron a correr a parte de su equipo, por ese temor o "falta de decisión" de Alberto de creer que un funcionario le puede hacer sombra.

En materia de política económica, hay una estabilización, pero hay otras medidas, como un decreto para activar la moratoria jubilatoria, que el presidente no toma. Sabiendo que la oposición no dará quórum, están trabadas las universidades y las jubilaciones, y ahí necesitamos que actúe nuestro presidente.

Más allá de los esfuerzos del equipo económico, si no hay convicción y firmeza política, es difícil que se pueda avanzar.

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo tomaste la llegada de Rossi a la Jefatura? ¿Eso tuvo que ver con tu renuncia?

La llegada de Agustín es seguir blindando el Gobierno con el albertismo, representado por un sector minoritario del peronismo de Santa Fe y Buenos Aires, y que cada vez gana más espacio en el Gabinete. Tiene que ver con reforzar el albertismo para volver a ser candidato a presidente.

No comparto quien quedó frente a la AFI, porque no tiene la idoneidad, los conocimientos, la capacidad de gestión ni la trayectoria para estar ahí, que hoy es un lugar sensible por todo lo que sucedió con el macrismo. Me parece un acto irresponsable minar un Gobierno con gente cercana a uno.

Fue la secretaria privada de Agustín, toda la vida. En este gobierno, cuando Agustín estuvo al frente de la Defensa la puso de Jefa de Gabinete y ahora es su segunda en la AFI.

¿Tu decisión tiene algo de subjetividad emocional con haber tenido una relación con Agustín?

No, para nada, eso está sumamente saldado. Ana Clara podría tener la capacidad para estar en ese lugar, pero no es el caso. Tampoco es el único caso en el gobierno que llega sin acreditación suficiente como para desempeñar un cargo, y los funcionarios que no funcionan tienen que ver con eso, el no haber apostado a poner dirigentes que tuvieran estatura en determinados cargos, en un momento de crisis económica y con una pandemia excepcional. Se demuestra por ejemplo con Gabriel Katopodis, que es un gran ministro, porque tiene experiencia en gestión en un lugar como San Martín que es del tamaño y la dificultad de muchas provincias.

Cuando remarcas secretaria personal, ¿indicas una relación personal?

No, para nada. Eso no te descalifica y tampoco descalificaría a alguien por eso. Si alguien tuviera los conocimientos no podría ser descalificado. Estamos hablando de la Agencia Federal de Inteligencia, uno ahí no puede ir a incursionar, probar y jugar, porque son áreas sensibles.

¿Seguís perteneciendo al Frente de Todos?

Sí, por supuesto, voy a seguir militando por el proyecto con nuestras críticas y propuestas.

