Charlotte Caniggia fue citada a declarar por la causa Pérez Algaba

La periodista de espectáculos, Andrea Bisso, contó el motivo de la citación de Charlotte Caniggia para declarar sobre el asesinato de Fernando Pérez Algaba, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Sorprendió a muchos porque este martes fue a realizar una declaración y la pregunta era qué tiene que ver ella con el caso de Fernando Pérez Algaba, empresario que el 18 julio apareció asesinado y descuartizado.

La reconocida hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis fue nombrada por uno de los involucrados que investiga la horrorosa muerte de Pérez Algaba. Al mencionarla, la Justicia lo que tiene que hacer es citarla para que declare y diga qué es lo que ella sabe o conoce.

Este hilo conductor viene directamente por el novio de Charlotte, Roberto Storino. Ella se acercó como testigo a la DDI de Lomas de Zamora y allí estuvo conversando con parte de los periodistas que estaban esperando en la puerta junto con su abogado Alejandro Cipolla.

Caso Pérez Algaba: Charlotte Caniggia declaró que vio "tres veces" al empresario

"Están armando circo al pedo, hay cosas más importantes que venir a buscarme", respondió ante los medios. Luego, sobre la consulta de si conocía al empresario contestó: "No lo conocía, lo vi tres veces en mi vida. Hace años que no sabemos nada ni lo vemos con mi pareja. Por eso me parece ridículo que me estén citando a mí porque soy una persona pública. No tengo nada que contarles, por eso no les respondo".

La presencia de Charlotte es obvio que hará ruido y que la prensa acuda al lugar, al margen de lo que es la importancia de este caso con esas aristas tan truculentas que tiene.

Ella respondió que solamente lo vio tres veces en su vida, en el transcurso del 2019, en virtud de que Pérez Algaba era conocido por la actual pareja de Charlotte. Lo que dijo fue que las tres veces que se juntaron fueron en restaurantes.

Luego, se le preguntó con respecto a un departamento en donde ella vivía con su novio y mencionó que dejaron de vivir ahí para mudarse a la casa en la que hoy viven. Allí le consultaron si sabía si ese departamento había subalquilado y cuál había sido la finalidad de ese subalquiler.

Charlotte Caniggia declarará hoy en la causa del asesinato de Fernando Pérez Algaba

Muchos dicen que se había convertido en algo así como un centro de operaciones comerciales.

Lo que respondió es que no sabe nada, no está al tanto, que lo vio tres veces en su vida, no tenían ningún tipo de amistad y, en tal caso, que si realmente creen que había algo laboral, comercial y que ese departamento había sido usado con otros fines que no eran los habitaciones, deberían consultárselo a su novio.

Tras la toma de la declaración como testigo dijo que no tenía más nada para decir y se retiró del lugar acompaña por su abogado.

BL JL