¿Cómo será la partida de Echeverri al Manchester City?

Van pasando las horas, el panorama empieza a aclararse un poco más y a quedar bastante más expresado, todavía no en una cuestión contractual pero sí en base a las condiciones que tendrá el vínculo del jugador con el Manchester City y que redundará de todo esto como beneficio para River, informó Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Párrafo aparte, porque vale la pena mencionarlo, aún cuando hubiera sido algo más hipócrita o políticamente correcto, da la sensación que ahí faltó algo de asesoramiento, de consejo para Claudio "Diablito" Echeverri. Cuando terminó el partido le preguntaron por su situación contractual y él perfectamente podía haber dicho "de eso se está encargando mi representante, en este momento dejame festejar con mis compañeros". Hizo una declaración, generó más confusión, no fue del todo clara y se expuso en estos tiempos además de tanta brutalidad, de tanta crueldad y cobardía de las redes sociales, a que muchos en estas redes le dijeran cualquier barbaridad.

Mostaza Merlo tajante sobre el "no voy a renovar" de Echeverri: "Lo mandaron a decir eso”

Lo primero que hay que decir es que Claudio Echeverri ya está vendido: es jugador del Manchester City, que lo siguió, lo observó y después de la actuación en el Mundial Sub-17, se terminó de convencer que bien vale la pena invertir. El City siente que vale la pena pagar la cláusula de rescisión de 25 millones de euros para tener la ficha de este futbolista, porque, entre otras cosas, en el ecosistema futbolero, los "peces gordos" no sólo se comen a los "peces más chicos", sino que se miran entre sí, y lo que el City está haciendo en este caso además, es blindar y quedarse con un jugador para que de acá a poco tiempo no se lo lleve otro.

Por lo tanto, el City contrata a Echeverri para usarlo más adelante, pero además elimina la posibilidad de que mañana venga el Barcelona, el Inter de Milán o el Real Madrid, y quedarse con la ficha del futbolista. El City lo puede hacer y como tiene dinero, lo hace. Y eso es lo que va a ocurrir, EcheverrI se va a quedar, de mínima, un año más a jugar en River. Todo el 2024 el futbolista va a ser parte del plantel de Martín Demichelis.

River lo quiere hasta mediados del año 2025, cuando se va a disputar el novedoso Mundial de Clubes. Y digo novedoso porque va a tener ese formato de 32 equipos en el que los mejores clubes del mundo se van a juntar en Estados Unidos y de allí va a salir de verdad un verdadero equipo campeón mundial de clubes.

La emotiva despedida de River a Jonatan Maidana en redes sociales

Un millón de dólares de lo que River va a cobrar de la cláusula de rescisión va a ir destinado al equipo que lo formó. Se hablaba de un 15% pero el tope máximo es un millón de dólares para el club chaqueño. De cualquier manera, estamos hablando de un dinero que difícilmente puedan obtener en muchísimos años. Se va a quedar el "Diablito", salvo que el City quiera, como se dice en estos tiempos, repescarlo. Y si hace uso de esta repesca tendrá que pagarle a River una especie de penalidad por no cumplir con lo que determina este acuerdo. Todavía, y esto solamente lo va a determinar el tiempo, falta saber si en el momento en el que el City quiera tenerlo Echeverri lo transformará en jugador ciudadano o intentará que juegue en alguna otra liga y en algún otro club importante. Esto en un primer momento se pensaba que no iba a ocurrir, ahora ya no se desestima como una opción natural y lógica. Por nivel de hoy aparece el Girona, la gran sensación del fútbol español que pelea el título con el Real Madrid y con el Barcelona.

Rondón rescindió su contrato con River: la foto que precipitó su salida

Pero lo más importante para los hinchas de River es que el conjunto "Millonario" va a recibir 25 millones de euros, que va a haber una plusvalía en el hipotético caso en el que el jugador pueda volver a ser transferido, aunque como uno habla del City es difícil suponer que esto ocurra, y entonces la otra alternativa es un incremento de ese dinero por objetivos, cantidad de partidos jugados, cantidad de partidos en torneos internacionales, goles convertidos, etcétera.

Lo cierto es que del viernes y aquellas declaraciones no del todo felices de Claudio Echeverri, que con sus 17 años no entendía muy bien todo lo que le estaba pasando, y nadie le dijo que sería bueno que declare de esta manera, a hoy, 5 días después, la situación está un poco más clara: terminará beneficiando a todos, para que el jugador siga vistiendo la camiseta millonaria de mínima durante todo el año que viene.

JL