Daniel Artana: "Las medidas de Massa solo permiten ganar tiempo"

El graduado en economía de la Universidad de La Plata, Daniel Artana, aseguró que "el rol del economista es mostrar alternativas, algunas mejores, otras no tan buenas". La crítica de Paul Krugman y si los economistas deben imponer medidas políticas en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Sabrá Paul Krugman la diferencia que marcaba el ministro de Economía brasileño Fernando Haddad entre moneda común y moneda única? ¿Krugman se referirá a una moneda única y no a una moneda común?

Hay que distinguir varias cosas, porque, en el análisis de lo que salió, se habló primero de una moneda única, que sería la realización del peso en línea con la dolarización, después, se habló de efectivizar reales y pesos para el intercambio entre Argentina y Brasil y no utilizar el dólar, cuestión que está vigente desde que se inició el Mercosur y que está restringido a la disponibilidad de lo que quieran hacer los bancos centrales.

Separaría dos cosas. Si lo que estamos hablando es de tener una moneda única en el Mercosur o entre Argentina y Brasil, al estilo de lo que es el euro en Europa. La crítica de Krugman y otros economistas es correcta.

La convergencia a tener una moneda común en Europa se da después de un proceso de una larga armonización entre políticas monetarias y fiscales, aunque hay algunos países que sostienen su moneda. Allí hay mucho comercio dentro de la comunidad europea, cuestión que entre Argentina y Brasil no es tan relevante.

Uno de los puntos en que hace eje Krugman es que si hay shocks internos que afectan distintos países se puede requerir en un momento en el que tenés que depreciar el peso en relación al real o viceversa, y si tenés una moneda común no lo podés hacer, es algo que genera problemas.

Para el Nobel de Economía Paul Krugman, el proyecto de moneda común "es una idea terrible"

A lo que se refirió Haddad estaba vigente. Argentina estuvo tratando de conseguir flexibilizar o aumentar esas líneas de crédito tanto con China como con Brasil. Aquí, básicamente, lo que se trata de hacer es evitar que el comercio pase por el dólar, por lo que tenés que hacer un clearly entre reales y dólares a nivel de bancos centrales o públicos.

Cuánto al próximo Gobierno que asuma el 10 de diciembre ¿le conviene un economista que no se censure, que diga lo que piensa que se debe hacer fuera de si es o no posible políticamente?

Tiendo a creer que la gente no puede saber de todo y creo suponer que el político que se dedicó toda su vida a hacer política y llegó a presidente entiende más las restricciones políticas que las que podemos entender los economistas.

El economista debe sugerir opciones no ponerse en rol político porque sino para eso deberíamos dedicarnos a hacer campañas políticas como lo son los casos de José Luis Espert, Ricardo López Murphy y Javier Milei, entre otros. Pero si se habla de economistas que no están en el ámbito político terminan inventando restricciones que no hay.

El mejor ejemplo es el de Antonio Aracre.

Si bien tiene una formación económica, viene del ambiente empresarial.

Las reformas se pueden caer. Cabe recordar la reforma laboral que planteó el ministro de Raúl Alfonsín, que terminó renunciado, pero eso tampoco quiere decir que los economistas pueden mirar desde una torre de marfil ignorando las realidades de la sociedad.

El rol del economista es mostrar alternativas, algunas mejores, otras no tan buenas.

¿Es un problema que un presidente se crea economista aunque no lo sea? ¿Es preferible uno, como Carlos Menem, que asuma que no sabe de economía?

Eso depende de las personas. Si tiene la capacidad de ver las cosas, no me preocupa la profesión que tenga, pero sí hay que escuchar. Argentina necesita reformas importantes para dar señales contundentes de que estamos dispuestos a cambiar la decadencia que venimos teniendo hace años.

Fernando Meaños: ¿Qué visión tenés sobres estos últimos meses de Argentina? Llegó un ministro político que decidió contener el gasto, ajustarse a lo que pide el Fondo, reactivar el plan de subir las tarifas y tomar las mismas medidas que un ministro técnico, como era Martín Guzmán, no había podido por las propias oposiciones internas. ¿Aquí no hay un ejemplo de cómo el político se adelanta a la pericia técnica que puede tener un ministro de otras características?

No sabemos qué hubiera pasado si Sergio Massa ocupaba el lugar de Guzmán, porque a veces se necesita el desgaste del anterior y ver que no funciona, y eso le da más espacio al que sigue. El kirchnerismo puro se asustó en julio y empezó a conceder cosas que quizá no estaba dispuesto a concederle a Guzmán y Silvina Batakis.

Las medidas de Massa solo permiten ganar tiempo, habrá que ver si puede sostenerlas en este 2023.

