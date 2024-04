Diputada "halcón": "La ONU es antisemita y Argentina debe romper relaciones con Irán"

La diputada del PRO, Sabrina Ajmechet, remarcó que Argentina debe romper relaciones con Irán cuanto antes, ya que son los responsables de los atentados vividos en el país y corremos el peligro de ser blanco de otros en la actualidad. Además, señaló que si bien el pueblo palestino sufre en este conflicto, el primer victimario es el estado dictador que maneja Hamas. “UNICEF y Naciones Unidas tienen un sesgo”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Sabrina Ajmechet es diputada del PRO, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Profesora Pensamiento Político Argentino (UBA). Sec de Investigación (UdelaCiudad).

Alejandro Gomel: Tuvo una declaración contundente en cuanto a que Argentina no puede ser neutral con respecto a lo que pasa en Medio Oriente. ¿Cómo está viendo todo lo que sucede?

Hay nueve secuestrados argentinos en Gaza hoy, que están ahí hace más de seis meses y que sabemos que están siendo torturados, que las mujeres están siendo violadas, que hay un bebé que cumplió ahí su primer año de vida. Cuando digo que la Argentina no puede ser neutral frente al conflicto, es porque la Argentina tiene a nueve ciudadanos argentinos secuestrados y que necesariamente el Estado es responsable por esas personas, como lo es por todos nosotros, porque si no parece que es una guerra allá lejos, y no, la realidad es que hay nueve ciudadanos argentinos que están sufriendo.

Además, tenemos que tener en cuenta que hace una semana fue que Casación dictó un fallo final en el que Irán fue declarado un Estado terrorista, también culpable de los dos atentados que todos los argentinos sufrimos en nuestro país.

Entonces, esto hace que la Argentina tenga una posición muy particular frente al conflicto, porque hay una democracia, la única de la región, en eso compartimos el régimen con Israel que fue atacado el 7 de octubre por un grupo terrorista que tiene argentinos secuestrados, y que fue atacado, la semana pasada, por el mismo Estado terrorista (estoy citando a Casación) que nos hizo dos atentados en nuestro suelo.

AG: Lo que algunos plantean es que una posición tan tajante de la Argentina puede traer nuevamente el peligro de atentados en el país. ¿Hay una relación directa entre una cosa y la otra?

Tuvimos dos atentados sin abrir nunca la boca ni decir nada en contra de Irán, entonces está claro que nosotros no necesitábamos condenar un ataque de Irán para ser un target para los atentados.

Israel sigue con los bombardeos en la Franja de Gaza, contra el movimiento islamista palestino Hamás.

Me parece que si nosotros hablamos en serio, la realidad es que, la Argentina está en peligro, claro que lo está. Pero principalmente por los más de 30 años de impunidad del atentado en la Embajada de Israel y luego el atentado AMIA. La impunidad nos pone en peligro, porque los terroristas saben que pueden hacer un atentado y que no tiene ninguna consecuencia. También nos pone en peligro la firma del memorándum con Irán, y que esté hoy la representación diplomática iraní en nuestro país, porque si Casación dice que Irán es Estado terrorista, lo que nosotros tenemos que hacer es romper relaciones diplomáticas de forma urgente con Irán, expulsar a la representación diplomática que hoy se pasea por nuestro país sin ninguna consecuencia, con todo el permiso legal.

Claudio Mardones: Noto una omisión, especialmente en lo referido a la situación en Palestina, con 35 mil muertos. UNICEF planteó su alerta internacional por la situación de los niños en la Franja de Gaza, especialmente por la ofensiva de Israel y por los ataques de la Fuerza de Defensa de Israel. ¿Qué opinión le merece eso?

En realidad hay dos omisiones, me llama la atención que notes una sola porque tampoco hablé sobre lo que está pasando internamente en Israel, y vos me decís que no hablé de la situación en Gaza.

CM: Veo que se repite mucho su omisión sobre la situación en Palestina, no solo en su caso, sino en la narrativa general de su bloque.

Yo estoy hablando sobre los ciudadanos argentinos, si tenés ganas hablamos sobre el conflicto de Medio Oriente y necesitamos dejar en claro cómo fueron los hechos de este último episodio, porque obviamente para entender bien hoy lo que está pasando en Israel y Palestina nos tenemos que remontar históricamente a un conflicto geopolítico que es muy complejo.

Si miramos a partir del 7 de octubre, lo que ocurrió es que una organización terrorista entró a Israel y asesinó a jóvenes que estaban en un festival de música por la paz. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?

CM: Nadie lo pone en discusión, yo menciono que la situación en Palestina es incluso peor que las consecuencias de la "Guerra de los seis días". Sé que usted sigue esa situación, por eso quería saber qué comentario le merece la situación en Palestina. No hay discusión en torno al ataque terrorista de Hamas.

Lamentablemente no tenemos información fidedigna de lo que está pasando en Palestina porque, todos sabemos esto, los palestinos están siendo gobernados por una organización terrorista, Hamas.

Mujeres embarazadas en la Franja de Gaza.

La verdad es que tengo una fuerte solidaridad con el pueblo palestino. Palestina no tiene un gobierno democrático. Los palestinos, lamentablemente, no pueden vivir ni como vivían ni siquiera hasta el 7 de octubre, momento en el que eligen cruzar las fronteras e irse a trabajar a Israel, porque ahí conseguían mejores trabajos, lo que les permitía mejores condiciones de vida. Entonces, hoy en día, solamente nos informamos por medios que emiten información que sale de Hamas, de un grupo terrorista. Ahí tenemos una situación en la que necesariamente tenemos que tomar toda esta información con pinzas.

CM: Yo le mencionaba el comunicado de UNICEF, eso no es información de Hamas.

Ni siquiera los organismos internacionales hoy están pudiendo entrar a todas las partes que quieren visitar en Gaza. Me parece super interesante, hablemos de UNICEF y la ONU. Lamentablemente la ONU es antisemita, y digo esto con dolor porque es un organismo internacional que después de la Segunda Guerra Mundial fue absolutamente imprescindible y determinante para el mantenimiento del orden mundial. Pero la ONU es una institución que básicamente lo que hace es reflejar los países que la integran y se expresan sobre esta cuestión, y la mayoría de esos países son islámicos, que de forma directa o indirecta financian a Hamas, que no quieren a Palestina.

CM: ¿Para usted UNICEF está en el mismo nivel de análisis que hace de las Naciones Unidas? ¿UNICEF es antisemita también?

UNICEF y Naciones Unidas tienen un sesgo, sí, lo digo. Tienen un sesgo en el que, por ejemplo, es lo mismo que nosotros dijimos frente a todas las organizaciones que no dijeron absolutamente nada, organizaciones de mujeres que no dijeron ni una palabra ante las mujeres asesinadas, violadas y torturadas porque eran judías. Eso nos tiene que ayudar a abrir los ojos. Yo estoy de acuerdo con lo que comentabas antes, lamento muchísimo la situación de todas las víctimas palestinas, pero en ningún momento olvido que el principal victimario es Hamas.

Es Hamas cuando pone el arsenal militar, cuando pone la reserva de las bombas que van a utilizar para matar a israelíes en jardines de infantes, abajo de hospitales. Es Hamas quien hace eso. Por supuesto que son víctimas los palestinos, pero el primer victimario es Hamas.

