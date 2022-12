Eduardo Ramenzoni: “En el ‘86 los jugadores no discutieron ir a Casa Rosada, era algo natural”

El periodista deportivo Eduardo Ramenzoni afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que “los jugadores no querían tener ninguna vinculación con el gobierno ni con la oposición”, y por eso no visitaron la Casa Rosada.

En Ciencias Sociales se dice que la única forma de hacer análisis es creando contrafácticas. Si en 1986 Alfonsín hubiera declarado asueto cuando llegaba la Selección ¿se hubieran juntado cuatro millones a esperarlos o creés que pasa algo especial en este momento de la Argentina?

Me parece que son tiempos completamente diferentes. Lo que sucedió ayer y el domingo es inédito. No hemos visto una movilización así, no recuerdo, en la historia de nuestro país.

Había distintos puntos de la ciudad y del país con una congestión de gente celebrando una conquista esperada durante muchísimo tiempo.

​Argentina y la movilización popular más grande de la historia con los campeones del mundo

Cuando la Selección bajó del avión en 1986, la Richieri era completamente distinta en cuanto a su estructura a lo que es hoy. La comunicación era completamente diferente, no existía el celular ni las redes sociales, hoy todo repercute en cuestión de segundos. Pero los propios jugadores del ‘86 estaban sorprendidos por la cantidad de gente que se agolpaba en la Richieri.

Ellos hicieron su recorrida en un ómnibus, una caravana que demoró casi seis horas y media para llegar a Casa Rosada, donde estaba el presidente Alfonsín, en un día donde el tiempo no ayudaba por las bajas temperaturas, y sin embargo la gente salió a celebrar esa conquista que era impensada antes de comenzar el Mundial.

No creo que haya sido inferior la movilización de entonces, teniendo en cuenta los cambios que hubo en la conformación de la sociedad. Tanto en el ‘86 como ahora, la gente celebró de una manera increíble. Los festejos fueron tan increíbles como los del ‘86.

Javier Timerman: "En todos los países del mundo el presidente recibe a los campeones"

En el ‘86 vos volviste en el avión con los jugadores, bajaron en Ezeiza y fueron en caravana hasta la casa de Gobierno. ¿Se discutió en ese momento ir a la Casa Rosada o se tomaba como algo natural?

En el ‘86 los jugadores no discutieron ir a Casa Rosada, era algo natural. Recordemos que días previos al comienzo del mundial, la gestión de Bilardo era muy cuestionada por el ministro de Deportes y el gobierno radical. Hubo una movida política muy importante para desplazar a Carlos Bilardo como técnico de la selección.

Había una disputa bastante importante. Grondona sostuvo, contra viento y marea, a Bilardo como técnico de la Selección. Después que conquistó el título eso quedó de lado.

En el avión se estaba hablando de que Alfonsín lo iba a estar esperando en Casa de Gobierno, y si uno repasa las fotos de esa época, Alfonsín no aparece en el balcón, solamente aparecen los jugadores, el cuerpo técnico, con Diego Maradona levantando la copa ante una multitud que copó la Plaza de Mayo.

Reynaldo Sietecase, sobre la Selección: "Que no hayan ido a la Casa de Gobierno habla de una degradación institucional en la Argentina"

Como vos comentás, en ese momento como ahora, había tensiones entre el gobierno y las autoridades de la AFA, pero no dudaron en ir a Casa Rosada. Ahora dicen que la decisión de no ir fue de los jugadores, en especial de Messi ¿en aquella época lo decidían los jugadores?

Julio Grondona tenía una personalidad avasallante, él tomaba las decisiones. También es cierto que la relación entre Maradona, Grondona y Carlos Bilardo en ese momento era muy estrecha.

No creo que en ese entonces haya habido ningún obstáculo en decidir ir a la Casa de Gobierno, fue unánime esa decisión. En esta oportunidad y teniendo en cuenta la famosa “grieta” que nos atraviesa, me parece que los jugadores no querían tener ninguna vinculación con el gobierno ni con la oposición, más allá de la disputa que tuvieron en su momento “Chiqui” Tapia y el Presidente, por el intento de reemplazarlo al frente de la AFA.

“Chiqui” Tapia tiene el consenso de la mayoría de los dirigentes de la AFA que lo votaron, y que lo apoyaron para que se extienda su contrato. Este alejamiento que hay entre la cúpula de la AFA, el cuerpo técnico y los jugadores, creo que influyó en que tomaran la decisión de no pisar la Casa de Gobierno.

Aníbal Fernández: "Habían jugadores que querían venir a Casa Rosada”

Vos mencionaste la personalidad avasallante de Grondona. ¿Cómo lo caracterizarías al “Chiqui” Tapia en esa comparación?

Hay que recordar que cuando nombraron a Scaloni, muchos no lo entendieron. Con esta conquista, totalmente merecida, Tapia cobró mucha relevancia, se amplió su espalda tras haber ganado la Copa después de 36 años.

Son personalidades completamente diferentes con respecto a Grondona. Lo que sí te puedo asegurar, es que durante muchos años “Chiqui” Tapia estuvo al lado de Grondona. Fue sumando experiencia y maneras de manejarse.

No creo que tenga la misma personalidad. Creo que Grondona confrontaba más contra aquellos que estaban en desacuerdo con él. Manejaba muy bien el poder. Muchas cosas debe haber aprendido “Chiqui” Tapia de Grondona, creo que tiene bastantes cosas de Grondona.

FM JL