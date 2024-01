El parador UTU: una idea solidaria

Desde Punta del Este, la periodista Andrea Bisso mantuvo comunicación con el profesor de gastronomía del parador de UTU, Jorge Indarte, quien también debatió con la periodista Nuria Am acerca del turismo y la economía. “En nuestro parador, la gente con un poder adquisitivo muy alto no viene, entonces ahí es en donde se nota la falta de la clase media argentina”, declaró para el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

La periodista Andrea Bisso, desde Punta del Este, en el parador de UTU de Playa Mansa, que tiene que ver con el instituto de alta gastronomía, que forma parte de lo que es la Universidad de Trabajo de Uruguay (UTU), la cual surgió en el año 1878 como la escuela de artes y oficios, pero en el año 1942 se convirtió finalmente en la Universidad de Trabajo.

La idea surgió con el objetivo de ayudar a aquellos jóvenes que se vinculaban con el delito y necesitaban un empleo para dejar de hacerlo y lograr salir de la situación de marginalidad.

En este caso, en el parador de la playa de Punta del Este, la propuesta del UTU se relaciona con la gastronomía, para que algunos de los que estudian la carrera puedan ejercer parte de sus prácticas y enseñanzas.

Jorge Indarte, uno de los profesores que está cargo de la parte gastronómica, explicó que el programa “maravilloso” del parador surgió por la falta de espacio de los cursos de gastronomía.

¿Cómo viene la temporada de verano?

El parador comenzó la iniciativa para que los chicos, a través de los méritos de sus estudios, logren tener sus primeras experiencias laborales. Además, Indarte, afirmó que la gastronomía ha crecido tanto en Uruguay que, con el tiempo, surgió la tecnicatura gastronómica.

Por otro lado, afirmó que los chicos que trabajan en el parador son remunerados y que aquellos que vienen con la tecnicatura deben cumplir con 90 horas semanales.

Además, detalló que aquellos que utilizan el espacio para prácticas durante la temporada alta de verano, no son remunerados, pero comparten las propinas con aquellos que sí, además de gozar de todos los beneficios que le brinda la UTU. “En estos dos meses de temporada vienen repartidos en grupos de 15, a los que la UTU les brinda pasaje de ida y vuelta, más el alojamiento y las 4 comidas. No reciben sueldo, pero nuestros chicos becarios que trabajan todo el año, en esos 15 días, reparten sus propinas, es un gesto de nuestros becarios a los gurises del interior”.

Nuria Am: La economía en Argentina no está pasando por el mejor momento, mientras que en Uruguay el índice de inflación anual cerró alrededor del 5%, en Argentina pasó el 200%. En la Costa Atlántica argentina, la cantidad de gente disminuye debido a las problemáticas en materia económica. ¿Extraña a los argentinos este verano?

Voy a decirte la verdad: el público uruguayo vive del turismo argentino. En nuestro parador, la gente con un poder adquisitivo muy alto no viene, entonces ahí es en donde se nota la falta de la clase media argentina.

NA: ¿Es decir que la falta de argentinos se refleja en su parador debido a que los van son argentinos de clase media que este verano no pudieron viajar?

Tal cual, aunque también tenemos un gran público uruguayo. Durante todos estos años hemos tenido mucho crecimiento, tanto en el parador como en el servicio, pero UTU, con un arreglo con la intendencia, pudo lograr fortalecerse. UTU es una de las cuales la intendencia obliga a tener un local bueno y cómodo. Hay que sacarse el sombrero con UTU, porque invirtió en este proyecto, que es muy bueno. UTU en este sentido tiene 3 cosas fundamentales, los becarios que agarran en los 18 meses de pasantía 2 temporadas, el trabajo que hacemos durante el año, en el cual trabajamos con menús turísticos que fomentan la creatividad de quienes cocinan y, por último, los eventos sociales.

