El Gobierno, sin audiencia con el Episcopado ni embajador en Roma

En estas dos semanas que van de gobierno de Javier Milei, algunas cosas han quedado en un segundo plano, como la relación diplomática con la Santa Sede, según informó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Es un área que compete a la Canciller Diana Mondino. Se sabe que la Cancillería tiene distintas áreas que son muy importantes, entre ellas, el sector dedicado al culto, uno de los grandes ausentes en este momento. La Secretaría de Culto, por más de tres lustros, salvo durante el gobierno de Mauricio Macri, estuvo a cargo de Guillermo Oliveri. Precisamente, Oliveri fue el secretario de culto que mayor tiempo y más experiencia tuvo en un área que en otro momento siempre fue tutelada por la Iglesia.

Oliveri tuvo que manejar la compleja relación entre Néstor Kirchner y Jorge Mario Bergoglio cuando era el arzobispo porteño y tenía el poder de esas homilías cargadas de retos. Esto llevó, en su momento, a Cristina Fernández de Kirchner a mudar el Te Deum a distintos lugares de nuestro país. Esto solo forma parte de la bitácora de esa relación inestable entre el Estado nacional y los credos.

Sobre esa válvula tan delicada ha estado Guillermo Olivieri. Otra figura importante ha sido siempre el embajador ante la Santa Sede, María Fernanda Silva. Bueno, no está ninguno de los dos. María Fernanda Silva dejó el cargo al cuarto día del gobierno de Milei, precisamente por una decisión del nuevo gobierno, y la Secretaría de Culto sigue vacante. Así que el interlocutor oficial del presidente con todos los credos está vacío, vacante.

Este no es un tema menor, más teniendo en cuenta que hay sectores que se ilusionan con la próxima visita de Jorge Mario Bergoglio a la Argentina, en el año 11 de su papado. Once años que no pisa Buenos Aires, once años que extraña muchísimo Buenos Aires. Pero bueno, con un Bergoglio que sigue siendo impreciso respecto a su relación con Buenos Aires, algunos creen que las opiniones de sus allegados están dividida. Algunos cuentan que hay figuras muy importantes que le dicen "no, Bergoglio, no vayas". Hay algunos que dicen que sería Víctor Manuel Fernández, el cordobés al frente del Santo Oficio, quien le estaría diciendo: "Mire, papá, no es el momento para que vaya, menos en esta situación". Otras voces, como el titular del episcopado, Oscar Ojeda, se mantienen con mucho silencio. Pero algunas voces dicen que sería él quien le está diciendo a Bergoglio: "No te prives más de viajar a la Argentina, anda, es el momento". Y ahí viene la gran pregunta: ¿vendrá el Papa este año?

Toda la estructura de interlocución con la Santa Sede está acéfala, sin nadie que ocupe el cargo, ni en el caso de la Secretaría de Cultos, ni tampoco en el próximo embajador ante el Vaticano. A eso se suma otro elemento que hace mucho ruido también entre las sotanas con poder: El presidente de la Nación, antes de navidad, suele recibir a la mesa ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina. Es un dato de protocolo. La foto en el primer piso, el encuentro. Nada de eso sucedió este año.

Otro porotito que también complica la relación, porque ni siquiera se han cumplimentado los gestos mínimos que esperaba el clero.

Silencio alrededor de la Canciller Diana Mondino, que viene de haber concretado un viaje a Francia, exploratorio cómo avanzar para poder revivir el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pero por fuera de todo lo que puede ser el relanzamiento de la política exterior argentina, la relación con la Santa Sede es un gran ausente. Toda una paradoja, teniendo en cuenta que el Papa es argentino, está en su undécimo año de papado, y como pocas veces ha retumbado con mucha fuerza la posibilidad de que venga a la Argentina.

Otra posibilidad es que el Gobierno ya esté muy bien informado y sepa que posiblemente Bergoglio no venga, y que por lo tanto no es necesario tapizar el camino de buenos gestos. Entonces, se empieza a vislumbrar un poco lo que va a ser la relación del Gobierno nacional, en términos diplomáticos, con el Vaticano, y en términos políticos con el episcopado.

Ahí surgen interrogantes y la sorpresa que genera en el mundo diplomático que, en este contexto, la Canciller Mondino no haya movido un dedo para nombrar al próximo embajador ante la Santa Sede.

