Esteban Paulón, ex Subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de la provincia de Santa Fe, se refirió a la situación de Rosario y aseguró que es “positiva” la actitud de colaboración por parte del Gobierno. “Es importante que si el Gobierno nacional hoy toma nota de que Rosario es parte de la Argentina y de que hay mucho para hacer, es fundamental que sea con permanencia y seriedad”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Esteban Paulón es diputado nacional por el Partido Socialista santafesino, electo en 2023 con mandato hasta 2027, y secretario de Relaciones Internacionales de su partido. Además, fue subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de la provincia de Santa Fe en 2015 y presidente de la Federación Argentina de LGBT en el año 2010, vicepresidente en el año 2015 y secretario general en el año 2007.

El lunes, Miguel Ángel Pichetto, junto a otros diputados de Hacemos Coalición Federal, se reunieron con el Jefe de Gabinete y con el ministro Guillermo Francos para discutir puntos en común y avanzar en el tratamiento del DNU y de la Ley Bases. ¿Por qué no había un representante de Hacemos Coalición Federal del socialismo?

Se presentó al bloque una nueva propuesta de la Ley de Bases, que es una versión mucho más resumida que la que habíamos tratado y rechazado en el Congreso en enero. Es una ley que despeja algunos de los temas que habían generado bastante debate público y polémica, con algunas modificaciones a los temas de cultura, salud mental y educación. A su vez, acota bastante el régimen de privatizaciones, que originalmente alcanzaba a 43 empresas y ahora estaría alcanzando solo a 3 en una privatización total y a otras 10 en distintos esquemas de participación público-privada. Acota las emergencias, que originalmente eran 11. Luego en el recinto llegamos a un consenso de 7 y ahora se proponen 4, fundamentalmente orientadas a los temas económicos. Además, acota algunas de las delegaciones de facultades.

Es una ley mucho más realista a lo que podría acompañar el Congreso. Tanto en mi caso como en el de Mónica Fein, hemos expresado nuestra oposición a varios de los puntos de la ley. Obviamente que estamos en un proceso de análisis de este nuevo texto para ver si hay algunos de los puntos y de las cuestiones que se plantean que se pueden acompañar, pero tengo la impresión de que hay muchas más chances de que este proyecto de ley salga aprobado, al menos de la Cámara de Diputados. La ley había tenido una aprobación en general, eso no debería variar porque es una ley muy similar, incluso con temas más acotados y con la característica de que los puntos que había generado discusión fueron modificados, así que ahora se podrá aprobar la Ley Bases. Hay condiciones para que tenga media sanción en Diputados y entraría a tratarse hacia la segunda quincena de abril.

En referencia a Rosario, ¿cómo está viviendo su ciudad el crecimiento de la violencia por el narcotráfico y las respuestas que están dando el Gobierno nacional y provincial?

Es una buena noticia que el Gobierno nacional tome nota y tenga una presencia en Rosario. Rosario es una ciudad que reúne condiciones para el negocio narco y esas condiciones tienen mucho que ver con las jurisdicciones nacionales. Rosario es la confluencia de rutas que nos unen: la 34 con Bolivia, la 11 con Brasil y Paraguay, y la 7 y la 33 con Chile, a una ciudad que es eje de 60 km de puertos, jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina, que además es el puerto más importante de Argentina. Todo esto genera condiciones para que las bandas narcos se instalen para poder exportar lo que no producen en la ciudad, ya que llegan a través de todas estas rutas y luego se exportan a Europa y Oceanía, a través del puerto.

Hablando de delitos federales, como el narcotráfico, y de una ciudad que está en el medio y es confluencia de ruta nacionales y de un puerto que es jurisdicción nacional, sin duda que el Gobierno nacional, a través de las Fuerzas Federales y la Justicia Federal, tiene mucho que decir, así que en un principio diría que es positivo que esté esta actitud de colaboración y de sumarse al trabajo cotidiano en territorio, tanto en el Ministerio de Seguridad como en el Ministerio de Defensa en la parte logística. Pero también hay que decir que la imagen de un funcionario nacional sacándose una foto con un agente vestido de fajina en Rosario lo hemos visto muchas veces, en todos los gobiernos anteriores: lo hemos visto en el gobierno de Cristina Kirchner, en el gobierno de Mauricio Macri, en el de Alberto Fernández y ahora ya lo hemos visto dos veces, porque apenas asume Milei, Patricia Bullrich vino a Rosario a lanzar el Plan Bandera, pero el 1 de marzo el presidente Javier Milei habló de lo bien que iba el Plan Bandera, pero las Fuerzas Federales ya se habían ido de Rosario y a los pocos días estalló ese terrorismo urbano que conmocionó al ciudad y generó un clima muy denso, de mucho miedo, de paralización de buena parte de la actividad económica, social y educativa. Es importante que, si el Gobierno nacional hoy toma nota de que Rosario es parte de la Argentina y de que hay mucho para hacer, es fundamental que sea con permanencia y seriedad.

Intervinieron la Fiscalía de Rosario y desplazaron parcialmente a su jefa

Corriendo de la chicana política, el Presidente tiene una tendencia a agitar ciertas cuestiones acusando a una persona como Hermes Binner, que quienes la han conocido no pueden dudar un minuto de que no ha tenido nada que ver con el narcotráfico, incluso falleció hace algunos años luego de transitar una larga enfermedad en un hogar que pagaban entre los hijos y los amigos. Él no tenía jubilación de diputado ni de gobernador o intendente, tenía la jubilación del Arte de Curar porque era médico, y pensar que esa persona honorable era el iniciador de un negocio narco es una provocación innecesaria. Queremos correr ese tipo de provocaciones y centrarnos en lo que es concreto: el trabajo conjunto de las fuerzas federales, las fuerzas provinciales, los gobiernos y las justicias de ambas jurisdicciones.

