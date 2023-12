"Los argentinos de bien precisan seguridad": Patricia Bullrich presentó su plan de lucha contra el narcotráfico

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este lunes en Rosario el "Plan Bandera" destinado a combatir el narcotráfico, acompañada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin. Allí, expresó que “los argentinos de bien precisan seguridad” y ratificó que llevará a las fuerzas armadas a colaborar con la policía provincial.

"Juntos venimos a decirles que acá no se hace lo que se quiere, acá sólo se hace lo que la ley y los argentinos de bien precisan, que es seguridad, orden, paz para poder vivir en libertad", dijo Bullrich durante un acto realizado frente al Monumento Nacional a la Bandera. "No queremos que dentro de las cárceles crean que puedan cometer un delito y, mucho menos, amenazar al gobernador y a su familia", lanzó Bullrich en referencia a Pullaro y aseguró que "los que van a estar aislados son los delincuentes".

Para Bullrich, los rosarinos "no se sienten libres, sino bajo el yugo de quienes los extorsionan diariamente. No puede haber un solo milímetro de territorio argentino donde no rija la ley y la Constitución". En ese sentido, Bullrich informó que habló con el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, para poner en marcha y discusión "los artículos de la Ley de Seguridad Interior que permiten el apoyo logístico de las fuerzas armadas".

"Una logística que nos permita que el operativo sea de toda la Nación contra el delito y la narcocriminalidad, contra quienes destruyen el futuro de los rosarinos", recalcó. “Lamentablemente en estos años nos han dejado un sabor amargo, por el hecho de haber dejado a los ciudadanos menos libres, a ciudades como Rosario, donde el Estado ha perdido soberanía sobre gran parte de ella", analizó.

"Desde nuestro punto de vista, aquí en Santa Fe creemos que esto se termina. Vamos a poner las cosas en orden", prometió la ministra y enfatizó: "Pero lo haremos con fuerza, con más decisión y dedicación". "A los rosarinos y a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe les decimos que tenemos la orden del presidente de la Nación de llevar adelante esta tarea, que está encuadrada nada más ni nada menos que en la ley y en nuestra Constitución. Por eso nuestro mensaje es concreto, el que las hace, las paga", comunicó.

La ministra sostuvo: "Les quiero hablar a todos los miembros de las Fuerzas Federales y si el gobernador me permite, también a la policía de Santa Fe, que sufre todos los días, teniendo sus familias acá, las amenazas que le realiza la narco-criminalidad. Quiero decirles que queremos trabajar con profesionalidad, de manera total y absolutamente coordinada y de manera urgente".

El Plan Bandera de Patricia Bullrich

Se trata de un plan integral que retoma la política que implementó el gobernador Maximiliano Pullaro durante su gestión como ministro de Seguridad provincial y la integración de fuerzas federales. También hará foco en la inteligencia criminal. Se trabajará en un programa de reducción de armas, involucrando a la Agencia Nacional de Materiales de Armas Controladas, recientemente trasladada al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Asimismo, se implementó un programa de denuncias anónimas para combatir la proliferación de búnkeres y puntos de venta ilícitos. Según detalló Télam, como parte del Plan Bandera se pondrá en vigor el Programa Intervención Barrial Focalizada para abordar problemáticas relacionadas con el delito y reducir la violencia en ocho barrios de Rosario.

"Gradualmente vamos a tomar ocho barrios de Rosario entre todas las agencias con competencia estatal para resolver estos problemas", anticipó el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni. La finalidad es intervenir de manera focalizada en las dinámicas que actúan como factores determinantes en la concentración de las áreas urbanas socialmente vulnerables.

Pullaro: “Ni la provincia ni la Nación estaban para pelear contra el delito”

Además de Patricia Bullrich, también participaron del acto los jefes de las cuatro fuerzas federales; el gobernador Maximiliano Pullaro; el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y funcionarios del Ministerio de Seguridad nacional, provincial y de la ciudad de Rosario. Pullaro indicó que, en su gestión como ministro de Seguridad del gobierno de Miguel Lifschitz, trabajó "en forma articulada" con la Nación y que la "determinación política" de ese entonces permitió "golpes certeros" al delito.

"Logramos darle golpes certeros al delito. Logramos que la violencia y el delito bajen. No le faltaríamos el respeto a ningún rosarino y a ninguna rosarina diciendo que estábamos bien", señaló el actual gobernador y agregó: "Faltaba muchísimo, pero había una determinación política en darle batalla al crimen organizado y la violencia que lamentablemente vemos todos los días".

Luego, y tras apuntar que en los últimos cuatro años a Santa Fe "se la abandonó, se la dejo sola" y que "ni la provincia ni la Nación estaban para pelear contra el delito y la violencia", planteó que debe haber "un Comando Operativo conjunto como indica la Ley de Seguridad Interior, conducido por el gobernador y la ministra de Seguridad de la Nación". "Vamos a trabajar en forma coordinada en serio para dar respuestas", sostuvo Pullaro, y adelantó además que tiene previsto "armar una malla de contención que permita mejorar de manera sostenida los índices de inseguridad y violencia".

Por su parte, el intendente Javkin señaló: "Durante mucho tiempo esto es lo que reclamábamos: trabajo conjunto, acción conjunta, coordinada". "Señora ministra, señor gobernador, cuenten con nosotros y no tengan duda de que esta ciudad va a agradecer enormemente esta decisión política concreta y directa para recuperar la paz en las calles de nuestra ciudad", subrayó Javkin.

