Gastón Manes: "Al radicalismo no le conviene ir con dos candidatos"

Gastón Manes, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, aseveró que "cualquier dirigente radical puede presentarse a las PASO y nadie le puede prohibir hacerlo". A su vez, analizó las posibilidades de que el radicalismo compita con dos candidatos propios dentro de la interna de Juntos por el Cambio, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Este jueves hablamos con Federico Storani, que nos ponía mucho foco en la próxima Convención Radical de principios de junio y rememoró aquella famosa Convención Radical de Gualeguaychú, en la que se decidió en aquel momento la alianza con el PRO y no con el Frente Renovador de Sergio Massa. Para él, esa Convención tiene la potestad de decidir quién será el candidato de la UCR y, eventualmente, podría llegar a decidir prohibir que otros radicales sean o no, complementen fórmulas con otros candidatos del PRO.

¿Es así? ¿Nos podremos encontrar con que la Convención de la UCR termine decidiendo quien será el candidato radical que compita en las PASO con Patricia Bullrich por un lado y con Horacio Rodríguez Larreta por el otro?

Lo que afirma Freddy Storani es parcialmente cierto. En rigor, la carta orgánica del partido establece que estando vigente la ley de las PASO no es función de la Convención elegir al candidato. No obstante, si hay una unanimidad o una postura unificada eso puede llegar a pasar, pero de todas maneras no es la obligación de la Convención.

Por otra parte, la Convención todavía no tiene fecha de realización y como soy presidente de esta tengo que aclararlo porque circulan rumores de fechas y aún no hay ninguna fecha oficial.

Según la carta orgánica, el que elige, decide y convoca la fecha es el presidente del partido, que es Gerardo Morales, que tiene que notificarme a mi la fecha que eligió, algo que todavía no sucedió y que hasta que esto no ocurra no hay fecha.

Cualquier dirigente radical puede presentarse a las PASO y nadie le puede prohibir hacerlo, eso lo digo con absoluto rigor jurídico. Con lo cual, si alguien dijo lo contrario está equivocado, porque no está diciendo lo correcto.

Storani recordaba que en 2015 decidieron que había dos precandidatos. Uno era Ernesto Sanz y Julio Cobos, pero la Convención se decidió por Sanz. ¿Esa decisión fue optativa?

Lo que se postuló era si el radicalismo iba con una alianza con el PRO y la Coalición Cívica o una alianza más amplia que incluyera al Frente Renovador de Sergio Massa. Había una tercera postura muy minoritaria que era ir con una lista única. Lo que triunfó por pocos votos fue la postulación de ampliarla, es decir, hacer una coalición, crearla (no existía Cambiemos) junto al PRO y la Coalición Cívica.

Julio Cobos quedó debilitado desde el punto de vista político, no del legal, para enfrentar esa situación. Con lo cual, él mismo desistió de ser candidato.

No descarto que si la Convención decide proclamar a un candidato único, sea cuál sea el nombre, y obviamente que otro candidato del partido que se presente, aún estando legalmente habilitado, se encuentra debilitado. Porque la Convención ya proclamó a uno, aunque ésta no puede prohibirle a otro hacerlo.

¿Esa Convención podría elegir a Facundo Manes como candidato a representar al radicalismo en las PASO?

La Convención puede elegir a un candidato si hay un acuerdo total en todos los sectores y si no hay ninguno que quiera ir, por lo que el radicalismo le daría un espaldarazo a ese candidato proclamándolo. Puede ser cualquiera de los dirigentes del partido que logre el consenso.

Hoy el radicalismo tiene un candidato lanzado a la precandidatura formalmente anunciada con Morales y otro dirigente, como puede ser el caso de Facundo, que está recorriendo el país, contando sus ideas, conectando con la gente y no descartando lanzarse.

La posibilidad de que el radicalismo presente dos candidatos en las PASO

¿Podría haber dos candidatos a presidente por el radicalismo compitiendo con dos precandidatos del PRO?

Legalmente puede haber dos. Políticamente es natural que nadie puede desentenderse de que al radicalismo no le conviene ir con dos candidatos porque divide el voto radical. Y estando en una elección como las PASO, con otras candidatos de otras fuerzas políticas, debilita las posibilidades objetivas del triunfo del radicalismo.

Lo lógico sería que los radicales se pongan de acuerdo y lleven a un candidato solo, y aquí la Convención podría ser el órgano que luego lo promulgue.

En ese contexto, ¿qué hará Facundo Manes?

La persona más adecuada para decirlo es Facundo. Lo veo muy comprometido, muy lucido, porque está viviendo momentos difíciles, como todos los argentinos, y de afrontar el futuro con desafíos enormes.

Más allá de que repudiamos las frases de Aníbal Fernández, de que si gana la oposición habrá sangre en las calles, es cierto que el nivel de conflictividad y deterioro de la economía, pobreza, baja educación, entre otras cosas, hacen que el próximo gobierno sea uno que necesite tener mucha fuerza y fortaleza para encararlo.

Facundo, en este momento, está recorriendo el país, sobre todo, el conurbano. Cree que tiene un mensaje para dar y veremos cómo evoluciona esto. Esto es una película, todas las semanas hay novedades, pasan cosas dentro de la política y nosotros no vamos a hacer no consensuar, hablar o representar a los votos que Facundo tuvo en el año 2021 que fueron un lanzamiento a la política en pocos días y logró un respaldo enorme en un distrito totalmente adverso, como lo es Buenos Aires.

Él tiene que ser consecuente con lo que dijo, prometió y comprometió. Es una decisión muy personal, pero lo veo muy comprometido con el futuro del país.

¿Ser consecuente con eso sería ser candidato?

Ser candidato es una opción, pero insisto en que no está obsesionado con la candidatura, sino que lo que está con ser una generación que cambie el país. Queremos poner fin a esta decadencia de 50 años ininterrumpida, más allá de algunos regalitos económicos.

No necesariamente para pertenecer a la generación que cambie el país tiene que ser presidente, puede ser desde otra función.

Exacto. El país necesita un grupo de patriotas que se haga cargo de esto, no una persona sola.

