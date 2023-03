La abogada Graciana Peñafort criticó varias políticas que llevó adelante el PRO en CABA. "Queremos un plan más humano para la Ciudad, distinto al que propone el macrismo", describió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). "Soy peronista de toda la vida y kirchnerista por elección", sentenció.

Tuviste un encuentro con Matias Lammens, Leandro Santoro y Claudia Neira. ¿Qué representó? ¿Es un lanzamiento de un nuevo espacio del peronismo en la Ciudad?

Representa la opción de hacer surgir un sector opositor que tenga sede y mirada puesta en Capital. Hace bastante tiempo pensamos CABA como un lugar donde el peronismo no gana.

Y queremos darle una alternativa con posibilidades de triunfo, aunque no sea en estas elecciones. Buscamos una nueva idea de Ciudad para proponerle a los porteños.

Leandro Santoro: "Para el PRO, la Ciudad es una caja de recaudación"

¿Este nuevo ciclo que se busca empezar, significa un cambio de época e incluso generacional?

Todo comienzo es un inicio de ciclo. Yo soy porteña por adopción, la elegí para vivir. Y la vivo y la padezco constantemente. Estoy enamorada de la Ciudad, con sus luces y sus sombras. Quiero envejecer en Buenos Aires, como lo estoy haciendo.

Además, honestamente, ya es hora de generar una alternativa política después de 16 años de macrismo.

¿Qué le criticás a la gestión del PRO?

Le criticó la falta de humanidad, y se vio con los cortes de luz y de agua. También las fallas estructurales en las condiciones de vida y en la escuela.

Temporada de roscas en el peronismo de la Ciudad

La imposibilidad de los sectores de clase media de poder independizarse: alquilar en Buenos Aires es una odisea.

Tampoco hay acceso a la mínima salud pública. Crítico la imposibilidad de moverse en una Ciudad con un transporte colapsado y la desaparición de los espacios verdes.

El arte chino que une a Cristina y Macri

Contame de esa alternativa de un Buenos Aires diferente. Se ve que hay espacios que faltaron, como el de Víctor Santa María, que tiene una mala relación con Lammens. ¿Cómo imaginás la reparación de las ausencias de las otras tribus políticas en ese encuentro que mantuvieron?

La mejor manera de superar esa ausencia es invitándolos a participar. El espacio está abierto para sectores opositores. Queremos un plan más humano para la Ciudad, distinto al que propone el macrismo.

Pueden venir todos los sectores, incluso los que no vienen necesariamente del peronismo.

Graciana Peñafort es muy allegada a Cristina Kirchner

Su cercanía con la Vicepresidenta

¿Vos sos la rara avis de ser una cristinista no camporista?

Soy peronista de toda la vida y kirchnerista por elección. Le tengo afecto a La Cámpora, aunque no estoy inscripta por una cuestión generacional. De hecho, participé en muchos eventos organizados por ellos.

Me refería a que más que kirchnerista, sos cristinista, por tu relación cercana a la Vicepresidenta y, llamativamente, sin pertenecer a La Cámpora.

No sé si soy una rara avis. Obviamente he trabajado mucho con Cristina porque me dio su confianza para hacerlo, me gustaría que Cristina Kirchner fuera nuestra candidata. Queremos vencer la proscripción. Es una restricción a nuestro derecho a elegir.

Alberto Fernández y CFK en el mismo escenario, pero en días distintos

¿Qué pensás que va a terminar haciendo, más allá de tu deseo?

No me pidas ser exégeta de Cristina ni mucho menos adivina de su conducta, no puedo decir lo que ella va a terminar diciendo.

¿Qué expectativa tenés de lo que va a decir hoy, respecto de los derechos humanos, estando tan cerca del 24 de marzo?

Va a explicar la importancia histórica de los derechos humanos. Y no va a dejar de mencionar los desafíos pendientes, tanto a nivel nacional como local. Ella nunca deja de decir lo que falta en materia de derechos en general y derechos humanos en particular.

AO JL