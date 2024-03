El ex senador por Misiones, Humberto Schiavoni, señaló que el PRO comparte “en el trazo grueso” las políticas que está llevando a cabo Javier Milei. “Le puede ir muy bien al Presidente y el PRO puede salir muy fortalecido. Va a depender de nosotros y de qué impronta, de qué matices y de qué singularidad le demos a nuestra propuesta de políticas públicas y de candidatos”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Humberto Schiavoni es exsenador por Misiones entre 2017 y 2023. Además, es dirigente del PRO y fue presidente del partido entre 2012 y 2020. Fue líder de la bancada del PRO en el Senado y Jefe de Gabinete de la Nación durante la crisis del 2001.

¿Cómo recibe este nuevo acuerdo que se gestó entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich para definir las autoridades del partido?

En realidad no es un acuerdo entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri, es una lista de unidad representativa de las distintas realidades que tiene el PRO, porque no solamente hay referentes que responden a Patricia, sino que están los gobernadores. El PRO tiene al jefe de Gobierno porteño, al gobernador de Entre Ríos y al gobernador de Chubut. Nosotros nunca tuvimos gobernadores del interior y es una realidad que se refleja en la lista, además de los intendentes de la Provincia de Buenos Aires, como Guillermo Montenegro en Mar del Plata. No solamente es un acuerdo entre dos sectores, sino que responde a la multiplicidad de factores de poder que tiene el PRO hoy.

¿Le sorprende la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta dentro de los representantes geográficos?

Eso fue una decisión personal de Horacio, que la respetamos como tal, pero existen personas que trabajaron mucho con él, como Diego Santilli, que fue su principal candidato en el país. Así como María Eugenia Vidal, que participa en el Consejo Nacional. No es que hay una exclusión de un sector del partido, están todos los sectores representativos que tuvieron vocación de acompañar a Mauricio Macri en esta gestión como presidente del PRO.

¿Es decir que Santilli y Vidal pasan a separarse de Horacio Rodríguez Larreta en este sentido?

No lo tomaría como separarse, son figuras importantes del PRO que ahora decidieron participar en esta etapa refundacional. Venimos de una situación complicada por la pandemia, que anestesió toda la actividad partidaria, y además hubo una interna que, como en todas las internas en donde se disputa el máximo poder nacional, genera grietas, rispideces, desencuentros, por lo cual es necesario restañar en esta etapa y relanzar el partido hacia una reafirmación de su identidad y con vocación de protagonizar la política argentina.

Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y María Eugenia Vidal.

Recuerdo haber entrevistado a distintos funcionarios del PRO y pude construir una especie de línea evolutiva. Comienza como un partido claramente de centro derecha, con Ricardo López Murphy hace 20 años, y luego produce un cambio identitario importante, al cual se suma Jaime Duran Barba y trata de desideologizarlo. Luego hay todo un proceso en la asociación con el radicalismo y la Coalición Cívica de un corrimiento del PRO hacia el centro para poder empatizar con partidos progresistas, como representaban en aquel momento Carrió y el partido radical. Incluso recuerdo que se colocaba a Cambiemos como un proceso de evolución. ¿Esa identidad se despoja de ese corrimiento hacia el centro y vuelve hacia la centro derecha original hoy?

La alianza con López Murphy se trataba de un proyecto eminentemente local. Obviamente que la ideología no está presente, porque cuando uno habla de los desafíos que tiene un intendente, están más vinculados a resolver los problemas de los vecinos, la ideología pasa a un segundo plano, los aspectos prácticos de la convivencia ciudadana son más importantes.

Cuando el PRO tuvo protagonismo nacional, que fue a partir del 2015, es cierto que fue un partido expresivo de un centro, básicamente, donde la amalgama de Cambiemos fue justamente la defensa de la república, porque había un serio riesgo de avasallamiento institucional del kirchnerismo con el "vamos por todo" y el "Cristina eterna". No tenemos que encasillarnos en derecha, izquierda o centro, porque hay políticas que nosotros compartimos con Milei que no son de izquierda ni de derecha, como cuando se habla del equilibrio fiscal. Recordemos que Néstor Kirchner era abanderado de la nueva izquierda argentina y era el defensor a ultranza del equilibrio fiscal, por ejemplo. Cuando se habla del rol del capital extranjero, de la participación en el proceso productivo argentino y la radicación de capitales, no son cuestiones ni tan de derecha ni tan de izquierda. Creo que hay que desglosar un poco los encasillamientos, que son viejas rémoras de la Guerra Fría, a lo que es la realidad del mundo contemporáneo, donde los límites son más difusos entre lo que es izquierda y derecha, en donde obviamente hay matices, pero creo que todavía es un debate que en Argentina no está en el primer plano.

¿Cree que Marcos Peña recomendaría un acercamiento a La Libertad Avanza? La perspectiva que tenían Marcos Peña y Jaime Duran Barba en el 2015 era de un partido de centro y ahora se corrió a la derecha, a un planteo más “brutalista”.

Creo que son etapas históricas distintas. Cuando se armó Cambiemos hubo un desafío que unió a todo ese espectro más de centro. Igualmente, los grandes partidos como el radicalismo y el peronismo tienen sectores de izquierda y de derecha. El PRO, como es un partido más nuevo, es más homogéneo, aunque con la división entre halcones y palomas nos asemejamos a los viejos partidos.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich, referentes del PRO.

Uno podría decir que, en ese equilibrio entre palomas y halcones, el corrimiento del PRO es hacia los halcones…

Yo respeto la decisión personal de Horacio, es un hombre valioso, pero son decisiones personales. En esta etapa, nosotros compartimos en el trazo grueso las políticas que está llevando a cabo el Presidente y creo que la Argentina necesita este shock de políticas, que lo estamos acompañando. El PRO es un mosaico que antes no existía, los gobernadores dentro de este acompañamiento tienen su propia agenda particular y hay que ser respetuosos de esta multiplicidad de actores que tiene el PRO hoy.

El acercamiento entre el PRO y LLA

Usted bien resume que la batalla en el 2015 era republicana, hoy el tema tiene que ver con cuestiones de orden económico. El PRO nació con ese espíritu liberal de la división y la construcción de poderes pero, cuidado, porque La Libertad Avanza no tiene esa visión, es anarcocapitalista, es decir que desde el punto de vista republicano es todo lo contrario. No me imagino que coincida el espíritu republicano del PRO con el espíritu anarcocapitalista que no cree en la división de poderes. En algún momento se le va a generar algún conflicto entre las contradicciones primarias y las secundarias. Hoy ustedes están colocando como secundario al republicanismo y como principal a la economía, en algún momento van a tener un conflicto con eso...

Creo que, más allá de la hojarasca de los discursos, la ventaja cuando uno gobierna es que el movimiento se demuestra andando y yo no veo ningún síntoma en las políticas públicas que lleva adelante el presidente Milei de nada que vaya en contra de la división de poderes o el avasallamiento en la Justicia, que fue la garantía de Cambiemos contra el kirchnerismo. Obviamente que uno puede tener expresiones, pero en la práctica no veo que el Presidente haya iniciado ningún juicio a la Corte Suprema ni que haya clausurado el Congreso. Más allá de las necesidades que tiene él por su debilitamiento parlamentario, hoy se está sometiendo a las reglas del juego de la democracia. Cuando uno gobierna tiene la ventaja de demostrar en la práctica lo que realmente es.

Alejandro Gomel: ¿Cómo cree que va a ser la relación entre el PRO y LLA? ¿Imagina un 2025 con una lista de unidad? Se llegó a hablar de una fusión…

No me imagino nada, el PRO tiene su propia personalidad y así como hoy coincidimos con las políticas del presidente Milei y lo estamos acompañando, no de manera formal pero sí de manera efectiva tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, creo que esa relación se va a ir profundizando, pero es muy prematuro plantear hoy cuál va a ser el alcance electoral.

AG: ¿Hay un riesgo del PRO de quedar como "furgón de cola" en caso de que le vaya bien al Gobierno? Hay gente que lo compara con la UCEDE y Menem…

No creo que el PRO y LLA tengan la misma relación que la UCEDE y Menem. Le puede ir muy bien al presidente Milei y el PRO puede salir muy fortalecido, va a depender de nosotros y de qué impronta, de qué matices y de qué singularidad le demos a nuestra propuesta de política públicas y de candidatos. Creo que nosotros podemos enriquecer este debate desde nuestra propia identidad.

Mauricio Macri junto a Javier Milei.

Claudio Mardones: Hasta ayer sonaba la posibilidad de que no solamente estuviera Damián Arabia entre las vicepresidencias primeras y segundas, sino también la funcionaria de Claudio Poggi, Gabriela Riollo. Le debe haber ardido el celular respecto a la versión de que Mauricio Macri no quería aceptar a Arabia en la vicepresidencia primera, ¿fue así? ¿Cómo lo vivió usted?

En mi experiencia política llevo muchos años de cierre de listas y no hay ningún cierre de listas que satisfaga a todas las partes. El Consejo Nacional del PRO son los 21 miembros que se eligen en elecciones generales, más 24 miembros que son los presidentes de distrito. Obviamente que la pretensión de los jefes distritales era que uno de los vicepresidentes se debía dar de su sector, finalmente es el Secretario General, que es un cargo equivalente con mucho jugo dentro del Consejo. Es una lista que representa todas las fuerzas: los jefes partidarios del interior, los intendentes importantes de Buenos Aires, los gobernadores de provincias que no teníamos, el jefe de Gobierno de CABA y dos vicegobernadoras. Una va a integrar la lista y la otra prefiere enfocarse en su provincia. Obviamente, hay dirigentes que responden a Patricia Bullrich, pero la lista es muy representativa del universo PRO.

CM: ¿Bullrich queda en alguna instancia orgánica del partido?

Va a presidir la Asamblea, cargo que ahora tengo yo.

CM: Yo decía que es como una especie de paralelo a la instancia deliberativa que tiene el radicalismo en la Convención Nacional, ¿es así?

La Asamblea es el órgano legislativo, la que define las alianzas, pero en ese aspecto en el PRO nunca hubo conflicto.

Le propongo juntos: a lo largo de este año, hacer un listado de aquellas cosas que considerábamos anti-republicanas del kirchnerismo y de las actuales, y ver si nos encontramos con coincidencias o no. Es decir, las amenazas al republicanismo que nos tuvo juntos a Perfil con el PRO durante el kirchnerismo. Nosotros abrimos nuestro programa de hoy criticando la cantidad de trolls y el estilo amenazante que tienen con todo aquel que critica, quizás nosotros estemos exagerando, pero la mejor forma es constatar, a través de la comparación, con aquellos que nos unió en el 2015 y hoy, para ver si nos vuelve a unir con ánimo republicano, democrático y tratando de aportar algo a la Argentina.

Quiero rescatar el papel que tuvo el periodismo en la defensa de la república, muchas veces se hace hincapié en los dirigentes políticos, pero el periodismo tuvo una importancia cardinal y creo que Argentina no fue Venezuela, entre otras cosas, por tener un periodismo consciente, independiente y libre. Le hago una acotación: ¿Usted se acuerda cuántas veces lo acusaron al pobre Marcos Peña de haber armado trolls? Eso es absolutamente falso, no existió nunca. Hay que tener mucho cuidado con lo que aparece como verosímil con la realidad. No tengo certeza de que actualmente sea como usted dice.

Nos parece absolutamente incomparable, fue totalmente injusta la acusación con Marcos Peña. La única evidencia que tenemos es el resultado, la cantidad de mensajes negativos, pero me parece muy bien constatar los hechos. Nuestra tarea es la misma que la del 2015, cuidar que el espíritu republicano se mantenga. Ojalá nosotros estemos equivocados y no haya ninguna amenaza, pero si la hubiera, como sospechamos, nos va a encontrar en el mismo lugar que en el 2015, luchando por los mismos valores.

