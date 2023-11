Javier Milei sigue firme con su plan de ajuste para bajar el déficit fiscal y evita la hiperinflación, aplicar la dolarización para multiplicar los salarios y cumplir con la ley frente a las manifestaciones que se puedan dar, según detalló Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El presidente electo dio tres entrevistas a lo largo del día: con La Nación +, con Alejandro Fantino y con un consultor económico llamado Manuel Adorni. Allí planteó lo que se viene.

Por un lado, lo que ya pasó ayer con la liberación de precios que llevó a una remarcación de un 50% en promedio. En algunos casos, en lo que era hasta aquí Precios Justos, que ya en la práctica dejó de existir, los precios se duplicaron. Está el ejemplo del aceite que llegó con una remarcación del 100% a los almacenes, en otros casos del 50% y un acuerdo de precios que dejaron de existir porque ya no tiene poder de fuego la Secretaría de Comercio, que hace un intento todavía de hacer un acuerdo para diciembre de un aumento del 8%.

Todo esto sucede en un contexto en el que el presidente electo habló, hizo referencia a esto y manifestó que se liberarán los precios. La primera consecuencia estuvo este martes en los comercios y en los supermercados, especialmente.

Además, se refirió a la obra pública, uno de los que suele mencionarse como los puntales para una reactivación económica. En la charla con Fantino, quien le tendía la mano para tratar de llevar tranquilidad, la respuesta del libertario fue implacable. "No tenemos plata, con lo cual, esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que ese sector las termine. No tenemos plata, hay déficit fiscal", sostuvo Milei. "Que busquen la forma de financiarlo", le retrucó a los intendentes.

A su vez, el periodista le consultó si en los comienzos no habrá obra pública y el referente libertario aseveró que "vamos a ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Entonces, le buscará la forma el que hace el proyecto. No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperinflación y a 95% de pobres y 70 u 80 por ciento de indigentes. Porque todos tienen algún motivo por el cual explican que quieren gastar. ¿Querés gastar más? Gastá más, vení y hablame de qué, pero así vamos a tener déficit fiscal, hiperinflación y 95% de pobres".

"Venezuela hizo esto. Cuando se enfrentó a esto, Ecuador dolarizó, multiplicó por diez los salarios y exterminó la inflación. El plan más parecido al que nosotros proponemos es el de la convertibilidad. El salario en dólares cuando se fue Raúl Alfonsín era de 180 dólares, y Carlos Menem lo llevó a 1800 dólares", añadió sobre su plan de dolarización.

Allí estaba mostrando lo que será la argumentación de aquí en más. Este será el argumento para empezar el ajuste fiscal apenas asuma Milei en la Quinta de Olivos, donde estará trabajando, ya que dijo que no lo hará desde la Casa de Gobierno.

En cuanto a la inflación, lo primero que planteó fue el ajuste fiscal y dejar de emitir. "Es cierto que ellos gobiernan hasta el 10 de diciembre, pero lo que sucede con la política económica, tanto con la política monetaria como la fiscal, es que tiene rezagos. Por lo tanto, se podría dejar de emitir hoy y la inflación no parará hasta dentro de 18 a 24 meses. Eso es un dato no menor. Entonces, en materia de política monetaria tendremos que cargar con ese peso durante casi dos años", explicitó en La Nación +.

También afirmó que no habrá un Plan Bonex, ya que terminará con el tema de las leliqs con una ingeniería de relojería. Por supuesto que también habló de dolarización y puso fechas. ¿Cuándo Argentina estará completamente dolarizada? "El plan de convertibilidad es el más parecido al que tenemos diseñado: recibió de Alfonsín un salario en dólares de 180 y lo llevó a 1800 dólares. Hoy tenemos un salario de 300 dólares promedio", resaltó Milei.

Y complementó: "La idea es que la dolarización la podamos instrumentar en un año. Aparte, con las declaraciones de fijar el rumbo y los impactos que hubo en el mercado, hay que imaginarse que, cuando empiecen a ver las mejoras de los números fiscales, será mucho más fácil hacerla".

Una vez hecho el ajuste, la pregunta de algunos periodistas es si habrá protesta social y qué pasará con eso. "No me voy a dejar extorsionar por los violentos, se aplicará la ley ante eventuales disturbios", subrayó diciendo lo mismo que antes pero ahora con un tono tranquilo, a media voz, mostrándose más calmo.

Algunas de las cosas que pasarán a partir de su asunción están relacionados con el ajuste fuerte en el Estado, el ajuste fiscal, las privatizaciones a mediano plazo, sin obra pública desde el día uno, y liberación de todos los precios, que es algo que ya se está viendo en las góndolas.

Y lo que más preocupa a todos, principalmente en algunos sectores y dirigentes de distintos partidos, que es qué pasará con la calle y cuando comiencen las manifestaciones y la orden sea, dice Milei un eufemismo, "cumplir la ley". Es decir, reprimir la protesta social. Esa es una de las mayores preocupaciones de lo que ocurrirá a partir del 10 de diciembre.

