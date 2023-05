Javier Timerman: "Me parece una exageración el dólar a 400 o 500 pesos"

El analista financiero, Javier Timerman, aseveró que "hoy no se puede sobrendeudar porque el capital es muy rápido y no te permite reaccionar a tiempo". La relación, los beneficios y contras de la asunción de Rodrigo Valdés, nuevo auditor del Fondo Monetario Internacional, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hoy asumirá el nuevo auditor del Fondo Monetario Internacional, que es quien debe revisar las metas del acuerdo con Argentina. ¿Qué expectativas hay sobre la llegada de Rodrigo Valdés? ¿Que sea chileno genera algunas expectativas positivas o negativas?

El equipo técnico del Fondo tiene una postura y no cambia demasiado quién esté revisando las metas, que son temas técnicos. Luego va escalando en la jerarquía de los funcionarios, van tomando decisiones más políticas, pero inicialmente las personas vienen a revisar y a discutir con los funcionarios argentinos sobre lo que está pasando, además de entender y luego pactar los informes jerárquicamente hacia arriba, que es donde se toman las decisiones. Por eso es que no veo que cambie demasiado los aspectos económicos y políticos aquí en Argentina.

¿Esto abre algún tipo de modificación del acuerdo con el Fondo que signifique una mejora para el país?

Estamos ante un proceso electoral. Claramente, a este gobierno, dada un poco la situación política y estructural, no está capacitado, ni tiene la fortaleza ni el mandato para hacer a esta altura un plan político a largo plazo, que es lo que el Fondo imagino que debe estar buscando para hacer un programa nuevo, eventualmente cuando asuma el próximo gobierno, sea el signo político que sea.

De ahora en más, es un poco administrar lo que hay. Esto significa que Argentina no incumpla o rompa con el Fondo.

Romper significa abstraerse, no estar bajo la órbita de ningún programa unilateralmente, eso es lo que se está tratando de evitar. Argentina tuvo un shock externo fuerte que cualquier economía lo sufría de una manera impactante, que es la sequía y los 20.000 millones o 25.000 millones de dólares de exportaciones que el país perdió, producto de un shock externo.

Para eso sirve el Fondo, ya que si no hubiésemos acudido a él durante el mandato anterior, estaríamos con una deuda razonable con el Fondo y no sería el principal acreedor. Sería saludable que acuda al Fondo para pasar estos momentos difíciles, pero hoy en día esa posibilidad no está, por lo que el Fondo, de alguna manera, contemplará este shock externo, porque para eso está y se fundó, es el rol que tiene en momentos como este.

¿Cuál es tu visión sobre lo que pasó durante las últimas semanas en las que hubo un aumento de dólares no oficiales muy significativo todo junto?

Hoy a la mañana nos encontramos con la noticia de que el 14 banco más grande de Estados Unidos quebró. Hace una semana, el banco presentó balances que eran buenos, pero que no eran como los que esperaba el mercado y una corrida lo hizo ser absorbido por los reguladores americanos.

Hoy por hoy, generar la expectativa o lo que se llama una corrida en Estados Unidos es relativamente simple por la velocidad del dinero, la capacidad que tiene cualquiera de ir y comprar dólares, entre otras cosas.

En un escenario donde no hay muchos dólares en el Banco Central, tenemos una inflación alta y el dólar está retrasado, es lógico que la gente diga "ante esta situación compro dólares", eso es un poco lo que viene pasando.

Me parece una exageración el dólar a 400 0 500 pesos, pero hoy en día es una forma que tiene la gente de cubrirse en un escenario donde hay pocos dólares, un bien que escasea, por lo que la dinámica hoy en día es rápida y eso es lo que está pasando.

Vos estuviste en el banco Bear Stearns, que es uno de los bancos que en las crisis y las hipotecas colapsó. ¿Qué visión te queda en retrospectiva respecto de la volatilidad que genera este sistema financiero imagino acrecentado por herramientas que permiten mayor velocidad en la toma de decisiones?

Aprendí mucho porque estuve 20 años trabajando ahí y era uno de los ejecutivos que había en el banco. Cuando JP Morgan finalmente lo absorbió fue una situación muy difícil en lo personal y también en términos de lo que significó en ese momento para el sistema financiero norteamericano.

Mi experiencia es que lo que termina causando este tipo de situación y también impacta a los países, y cada vez de manera más rápida y tenebrosa, es el leverage, que es la forma a la que uno accede a financiar por encima de las capacidades. Porque hoy en día lo tenés y mañana no, y eso se acabó para países como Argentina.

Hoy no se puede sobrendeudar porque el capital es muy rápido y no te permite reaccionar a tiempo. Eso fue lo que le pasó a Bear Stearns en su momento con las hipotecas, que era el sexto banco de inversión más grande de Estados Unidos. La acción valía 170 o unos meses antes y terminó vendiéndose a JP Morgan por dos dólares. Todo pasó en tres meses.

¿No te parece ridículo que valga 162 en semanas? ¿No está marcando algo de histeria en los mercados tanto en el proceso ascendente como el descendente?

El banco que quebró hoy a la mañana valía 140 dólares la acción y quebró en cero.

El mercado está mal, es irracional cuando lo mirás...

Es irracional, pero es la realidad. Cuando la realidad es común, ya pasa a ser racional. En las empresas tecnológicas pasa lo mismo, hay euforia.

Este era un banco que estaba en una situación cómoda. Lo que pasa es que nadie previno que la Reserva Federal iba a subir la tasa a 500 puntos. Entonces, todas esas cosas pasan, como también nadie previno una sequía. Es lo que llamamos "cisnes negros", que aparecen y el mercado es fulminante para las empresas y los países.

Que uno se endeude como nosotros nos endeudamos no significa que tenemos el mejor equipo ni que Argentina es un gran país, sino que significa que el mercado es eufórico y que, cuando aparece el cisne negro no pensará "a estos no les saquemos el dinero porque tienen el mejor equipo en 40 años".

La lección de todo esto es que el endeudamiento es un arma que hay que tenerla, pero que es peligrosa también.

Los psicólogos se enojan cuando uno utiliza la jerga psicoanalítica aplicada a otro campo, pero parece claramente lo que hoy llaman bipolar y en otra época era maniático depresivo, que es que pasa de un extremo de euforia a lo contrario. Y lo que es peor, aplicando una ponderación al ciclo en lugar de ser anticíclico.

Los mercados son un arma muy importante para el crecimiento, el financiamiento en general, pero el pánico existe y hoy en día con las plataformas es muy fácil que este tipo de situaciones ocurra.

Nadie tolera una corrida, pero este banco que quebró hoy es una lección para Argentina, para el futuro y la gente que se endeuda, porque realmente lo que termina pasando es que cuando aparece esa situación anómala, como es la suba de tasas o cualquier otra cosa que pueda pasar termina en una situación donde no podés seguir, el país queda desfinanciado, porque el mercado lo que hoy te prestaba mañana te lo quita. Es por eso que hay que tener mucho cuidado.

Por eso creo que el problema argentino cuando se estaba hablando de dolarización o no, el tema pasa por dónde vamos a sacarlos, porque hoy en día es imposible que el mercado confíe en que el país tendrá un régimen que no va a cambiar, o sea, porque dicen "nosotros pusimos una ley en el Congreso y vamos a dolarizar, y eso va a estar así para siempre", algo que decimos nosotros, no afuera.

