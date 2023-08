Jorge Alemán: "La dimensión mesiánica es una particularidad de estas elecciones"

Jorge Alemán aseveró que la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio tiene similitudes con el referente libertario, pero "un nivel de exhibición menor". El avance de la ultraderecha en el mundo y la xenofobia de la misma en Argentina, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Creés que hay un componente global en la buena performance electoral de Javier Milei además de uno local o lo colocás dentro de la tendencia global de la derecha en general?

Están los dos aspectos. En primer lugar, la globalización, tal como se proyectaba en su día, a través de teóricos como Fukuyama, fracasó, porque iba a unir a una democracia liberal mundial. Ese proyecto está muy discutido.

Hay dos actores en cuanto a tu pregunta. En lo local, se conjugan ciertas pasiones propias de la historia política argentina y luego sí hay muchos rasgos que estarían presentes en casi todas las ultraderechas.

Por ejemplo, léase, el odio a la representación política, o sea, la política como algo que ya no representa nada. Las argumentaciones clásicas de la política, que también queda invalidadas. Un deseo de comenzar todo nuevamente y, por lo tanto, destruir todo lo anterior, que era más bien propio de las revoluciones, pero ahora adoptarían la forma de lo que Antonio Gramsci llamó "una revolución pasiva", que sería tomar el instrumento revolucionario de un corte absoluto, pero en un sentido inverso, reaccionario.

Luego, hay un procedimiento muy similar en todas partes, que es que la xenofobia hacia los inmigrantes, que se trasladó a una especie de xenofobia al interior mismo de la Nación, con respecto a formaciones políticas.

Por ejemplo, el odio de la ultraderecha española es el catalanismo, el de la ultraderecha argentina es el kirchnerismo y eso sí va asumiendo distintos rasgos locales, pero también comparten esa idea de hacer del proyecto político una práctica pasional.

“Podemos sepultar al kirchnerismo”, proclama Javier Milei

En otra época de Argentina, ¿esa xenofobia podía ser con lo que se representaba como cabecita negra cuando Evita lo rescataba, es decir, una era forma de extranjero dentro del propio lugar?

Sí, por ejemplo.

¿Hoy serían los "planeros"?

Sí. Pero la mira de esta nueva formación política ya no son los planeros, sino que el mundo mismo de la política es el que está impugnado. La política es vista como un lugar de acumulación.

La xenofobia local

Vamos a tratar de buscar los elementos invariables en estos movimientos. Por un lado, claramente tenemos el rechazo a la política y el fracaso de los políticos y, por el otro, uno dice "la xenofobia en Argentina está, porque está hacia el interior", y la xenofobia serían los planeros, a los que representa, de alguna manera, un sector que parece extraño a la gente "de bien". El tercer elemento tendría que ver con la cuestión de género, que se expresa de manera repetida tanto con Giorgia Meloni, en España, Jair Bolsonaro y Donald Trump. Y, en el caso de Argentina, podía tener que ver con la oposición de los libertarios a la ley del aborto, por ejemplo.

Si. Esas son las constantes.

Javier Milei, ¿el candidato que pretende apropiarse del judaísmo?

Tres elementos constantes, claro.

Si.

Con los planeros, hago la aclaración de que Milei dijo, que los que recibían los subsidios eran las víctimas y los victimarios eran los políticos, por lo que incluyó allí a la clase política.

Hay un antagonismo a la clase política que, me parece, también habría que incluir en las constantes que estábamos señalando.

Juan González: "Milei está convencido de que Dios lo eligió"

Serían esos tres elementos, que se reproducen en Argentina y, luego, bueno, las particularidades propias del país. Dado esos tres elementos que se repiten, ¿se subestimó en Argentina la emergencia de Milei y la adecuación de Argentina a tendencias mundiales?

Hay momentos en los que tengo impresión de que sí, porque la pasión interna de la política argentina descuidó que, mientras se estaba generando y desplegando esa interna, estaba creciendo el monstruo.

Si tuviera que establecer un contraste con lo sucedido en España, allí estuvieron más atentos a ese fenómeno.

Las vacunas históricas y su efecto desgastado en el tiempo

Nosotros creíamos que estábamos vacunados por la dictadura militar. Evidentemente, las vacunas, como toda vacuna, tienen un periodo de protección y, pasado un tiempo, se desgastan. Algo parecido pasa en España con la Guerra Civil, o sea, las nuevas generaciones no tienen recuerdo de eso.

No tienen recuerdo de la Guerra Civil, ni siquiera de la transición.

Otra característica de la ultraderecha es la inmediatez, la anulación de todos los legados históricos. Al haber quedado expulsado el punto de anclaje y al no haber, y la lectura siempre lo necesita, o estar operativo éste el pasado aceleradamente se disuelve y hay un presente absoluto. Eso también opera y funciona.

Por lo tanto, son todas fundacionales. Primero, América, Francia, Fratelli d'Italia y así también incluso en Finlandia, Suecia y ahora también en Alemania.

La aparición de Milei como una posible solución a un viejo fracaso de la derecha

Dejame llevarte a la idea de que la historia tiene un espíritu, más un concepto hegeliano de que en realidad los actores y agentes políticos son consecuencia y no causa de los cambios. O sea, podríamos decir que un Milei iba a aparecer, que era parte de la necesidad del momento histórico para resolver alguna controversia pasada, inclusive hasta por su propio fracaso si así fuera.

Si lo pensamos en términos hegelianos, desde la astucia de la razón, sí se mueven los actores en función de determinadas necesidades históricas que el espíritu tiene que realizar.

En este caso, sería que el capitalismo en su nueva ecuación de acumulación de riquezas y a la vez aumento de la desigualdad dejó sin lugar a miles de personas y tiene que aparecer un discurso evangelizador, lo digo deliberadamente, porque me parece que hay bastantes similitudes entre la performance de Milei y Darren Bait, y la evangelización bizarra que propone que reclute todo eso.

Si fuera de esas perspectivas sería un trabajo que realiza la astucia de la razón.

Cómo debe afrontar la campaña Unión por la Patria

¿Cómo imaginás que tendría que configurar su campaña, a partir de los resultados de las PASO, el oficialismo o Sergio Massa y Agustín Rossi?

Habría que ver si hay condiciones. En España, por ejemplo, lograron frenar esto paradójicamente los nacionalismos, o sea, la burguesía vasca a pesar de no ser de izquierda prefirió apoyar a la coalición que ha emparentarse a una coalición con Vox y el Partido Popular, lo mismo la gran parte de Cataluña. Entonces, la prueba que extrae de esto es que en aquellos lugares donde todavía están vigentes ciertas formaciones políticas que tienen arraigo poseen una capacidad freno. La gran pregunta de Argentina si lo que conocimos hasta ahora bajo el nombre de peronismo, kirchnerismo, etc, tiene aún la capacidad de establecer un dique o no.

En ese sentido, en relación a la difícil situación de ser "amigos y enemigos" al mismo tiempo al interior de Juntos por el Cambio, y con respecto a la situación de Patricia Bullrich en particular, la ganadora de la interna. ¿Cómo creés que resolverá la contradicción de cuánto parecerse y cuánto oponerse a Milei?

No sé cómo resolverá eso porque hasta hace muy poco me daba la impresión de que no estaba muy preocupada en diferenciarse, sino que confiada en que su propia historia y nombre la avalaban y no parecía demasiado interesada en marcar una distinción.

Ahora, bajo qué modo o con qué recursos lo hará no sé, no formo parte de los que se interrogan por eso.

PAMI: qué reformas implementarían Patricia Bullrich y Javier Milei de ganar las elecciones

Porque la particularidad que se da en Argentina es casualmente estos tres tercios que colocan a Bullrich en una situación casi de centro porque coloca a Milei en la extrema derecha, en el polo opuesto a Massa y deja de una manera casi paradójica en el centro a Bullrich que era el lugar que ocupaba antes Larreta. La deja simplemente por los extremos y lo que significa Milei y su contracara natural con el oficialismo. Es una situación paradójica, distinta a la que se dio en Italia o España, ¿no?

Paradójicamente, no es programática esa diferencia porque creo que en cuanto a lo que podría ser definido como el rol del Estado en todo que hace en referencia a contención, las cosas que viene diciendo hasta el momento Patricia Bullrich no son muy distintas de las que dice Javier Milei.

Es decir, con un nivel de exhibición menor. Por ejemplo, esos gestos de estar arrancando ministerios y todo este tipo de cosas, pero no es exactamente un centro en el sentido de que haya aspectos conservadores en Bullrich. O sea, el centro en la derecha siempre puede ser centro en la media que sea conservador.

A Milei lo inventaron los progres

En un próximo encuentro, te propongo tratar de entender qué fuerzas que van más allá de Milei explican a Milei porque resultan a veces inexplicables de él mismo, pero cuando uno coloca a estos tres invariables que pudimos definir hoy y seguir avanzando.

Hay un elemento argentino que está a nivel internacional, pero aquí adquirió un carácter especia: la dimensión mesiánica es una particularidad de estas elecciones.

En los demás países, las ultraderechas están ligadas al catolicismo o las variantes protestantes, según las naciones, pero a Milei con sus metáforas de Moisés y del atravesamiento del desierto le da a esto un color peculiar.

Me sorprendió que en la campaña use el shofar que es un instrumento religioso, no sé cómo le afectó eso a la colectividad judía.

Allí sabés que hay un conflicto, y creo que está sobreactuando en este momento, defendió a Israel, porque fue catalogado de nazi, y eso lo coloca en una posición muy cómoda.

Si.

Me parece correcto esto de agregar una cuarta dimensión que es la mesiánica. Él también llama "el maldito", o sea, como si hubiera una especie de mal o diablo. En ese momento, lo colocaba en caso de Larreta. Es cierto, hay que agregar la cuestión mesiánica a las otras tres.

Exacto.

