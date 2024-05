José Mayans: "Luis Juez se transformó en un chupamedias de Milei"

El senador nacional, José Mayans acusó al Gobierno de tener un discurso "basado en datos falsos". Además, sostuvo que Luis Juez pasó de ser un "chupamedias de Macri" a un "chupamedias de Milei", y lo acusó de impulsar el proyecto de blanqueo para los ex funcionarios de Macri."si Cristina hubiera presentado un proyecto de blanqueo semejante hubiera sido un desastre", declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Mayans es senador nacional y presidente del bloque de Unión por la Patria

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué es la casa para usted?

La casta son los grupos económicos. Nos hemos comprometido a acompañar el reclamo de la CGT. Está el caso del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que argumentó no conocer el valor del petróleo en el país y que reconoció no haber leído algunos capítulos de la Ley Bases. Y también está el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que es un experto laboral pero que está a favor de los empresarios y en contra de los trabajadores.

AG: Luis Juez dijo que, ante la ausencia de los senadores de Unión por la Patria en el Senado, Martín Lousteau los representó. ¿Qué piensa de esos dichos?

Luis Juez se transformó en un chupamedias de Milei y antes lo era de Macri. Por ejemplo, está la Ley de Blanqueo claramente es para los funcionarios de Macri, porque redujeron el plazo de 10 a 5 años para que puedan ingresar todos los funcionarios de esa gestión.

Además, lo que hizo Diputados es un desastre. Primero, en la declaración de emergencia general, le cedió facultades al Poder Ejecutivo, algo que no puede hacer por el artículo 29 de la Constitución. Directamente autoriza al Presidente a hacer lo que quiere con el Estado, siguiendo la idea de que quiere desaparecer tanto el Estado provincial como nacional.

En el caso de los Estados provinciales, más precisamente en Formosa, el 50% de nuestro Estado son docentes, seguido por el sistema de Salud y Seguridad. Ese es el “Estado criminal" que Milei quiere desaparecer, o sea, prestaciones imprescindibles y constitucionales. Mientras que en el Estado nacional, el 50% son jubilados y pensionados.

Además, se ve que la economía viene cayendo fuertemente en un plan que ya hemos visto con Macri, pero que viene más acelerado de la mano de Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Pusieron un programa llamado RIGI que, básicamente, le dice al capital extranjero que vengan a hacer lo que quieran con los recursos de las provincias de Argentina, ya que la Justicia intervendrá cuando las mismas quieran reclamar lo que les corresponde. Es un sistema de explotación internacional bien organizado, con todo lo del riesgo país y el reconocimiento a los fondos buitres. Y nosotros no vamos a permitir eso.

AG: ¿Qué expectativas tiene respecto a la definición de la Ley Bases?

Lo que evidenció la presencia de Guillermo Francos es una improvisación total, con un discurso tipo barricada, sin datos y basado en mentiras. Cuando vaya al Senado tiene que venir con datos precisos y con la ley leída, porque hizo agua por todas parte la exposición del Ejecutivo. No puede defender el tema fiscal, porque lo que han hecho en materia de lavado es algo repugnante, algo dicho por GAFI.

AG: ¿Está la posibilidad del rechazo o no se llegan a esos votos?

Si existe coherencia, como ocurrió con el DNU, verán que esta ley destroza al país. El Gobierno tiene un discurso basado en datos falsos. Nosotros, en cambio, amamos y defendemos a la Argentina, no le vamos a decir a empresas extranjeras que exploten nuestros recursos o que el sistema federal del Gobierno no funciona.

Claudio Mardones (CM): El mensaje de Juez es un termómetro, especialmente por lo que pasó ayer. No perdemos de vista que a su interbloque le cayeron algunas críticas de la propia comisión. Pero algunos legislativos plantearon que Juez salió a hablar porque teme que haya una coincidencia entre UxP y el radicalismo. ¿Puede ser?

Luis Juez hace estos ataques porque no puede sostener el proyecto de blanqueo, ya que es de un alto grado de corrupción para el país. ImagÍnense si Cristina hubiera presentado un proyecto de esta naturaleza, hubiera sido un desastre. Pero acá tienen protección mediática porque hay un selecto grupo de empresarios muy interesados. El sistema republicado y federal del Gobierno está vulnerado al ceder prerrogativas que la Constitución prohíbe.

Queremos que esto se rechace y que haya un diálogo que respete la división de poderes y el sistema federal de gobierno. Además, deben responder por todos este desastre que hicieron con el tema de las cajas no transferidas de las 13 provincias, el sistema de la energía eléctrica o de las prepagas. Hicieron un abuso total de los aumentos, llevándolos a precios en dólares superiores a cualquier lugar de Latinoamérica.

CM: Está la deuda con las 13 cajas jubilatorias no transferidas a la Nación, que el ANSES dejó de enviarle los fondos por el decreto 280, otro decreto que va a pasar por la Comisión Bicameral de DNU y que le va a tocar debatirlo usted seguramente. Pero ahí, en ese contexto, es un tema que unifica también a peronistas y radicales, porque afecta a gobernadores como al mandatario santafesino Maximiliano Pullaro. Y ahí vuelvo al principio, después de las declaraciones de Lousteau de ayer y de las críticas que hizo, ¿cree que, como pasó en Diputados, puede haber alguna coincidencia de Unión por la Patria con algunos aliados esquivos del Gobierno en el Senado?

Nosotros tuvimos ese gesto solidario con la CGT, pero estuvimos viendo todo el debate. Y vimos presentaciones que son inobjetables, como la que hizo la senadora Guadalupe Tagliaferri respecto al blanqueo y la promoción de lavado y testaferros. Además, es necesario entender que la aprobación en general le da facultades especiales a Milei, no podemos permitir eso.

Está la parte fiscal que incluye Ganancias y que no vamos a acompañar porque a fin de año votamos una ley que decía que salario no es ganancia. Después está el tema de Bienes Personales, con lo que están desfinanciando a las provincias y cumpliendo con la promesa de Milei cuando le sacaron el DNU: “Las vamos a hacer mierda” dijo esa vez. No vamos a acompañar el blanqueo, el poder absoluto, destrucción del sistema previsional, apropiación del Fondo de Garantía Sustentable, destrucción del sistema laboral, entre otras atrocidades.

Oposición funcionalista

Queremos una Argentina libre, justa y soberana. Cuando viene el ministro del interior, se supone que entiende lo que está diciendo pero afirma cualquier cosa. De hecho, cuando le preguntamos algo te acusa de que lo chicaneás pero no discute con números.

Solamente a mi provincia le deben 150 mil millones de pesos y anuncian un superávit de 270 mil millones. Es una mentira de cabo a rabo y el programa se está desplomando de una manera terrible porque obviamente afectaron el sistema laboral, que es el 70% del consumo interno del país y encima pretenden que los aplaudamos por eso.

Ahora, Milei viene a pedirle poderes especiales al “nido de ratas”. El pueblo tiene que saber de qué se trata esta ley y cada artículo hay que votarlo en particular. En Diputados quieren votar por capítulos porque tienen vergüenza de lo que hicieron, es que es un asco lo que trajeron al Senado.

