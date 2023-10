Juan Manuel López, presidente del bloque Coalición Cívica, se refirió al accionar que tomará Juntos por el Cambio en Diputados frente a los cambios de la Ley de Alquileres. A su vez, detalló el estado de salud de Lilita Carrió, en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) con Bruno Ghiso.

Bruno Ghiso (BS): Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara Baja, dijo que no si no bajan a sesionar perjudicarán a millones de argentinos. ¿Bajarán a sesionar o habrá quórum de JxC?

Tenemos que discutirlo ahora. No es una buena idea dar quórum en una sesión tan peligrosa y con tan poca claridad sobre el número para alquileres.

Si se empeora la situación en alquileres, en este contexto de superinflación, puede ser muy jodido para los inquilinos de todo el país porque los propietarios tratarán de alquilar solo temporariamente y en dólares, así que hoy espero mucha responsabilidad de Javier Milei.

BG: ¿Cómo la viste a Patricia Bullrich en el último debate?

Muy bien. El domingo Bullrich fue categórica, asertiva y genuina. Está muy bien acompaña por mucha gente, por un gran equipo en el Congreso, una gran cantidad de gobernadores, y la experiencia de mucha gente que aprendió mucho de los errores y aciertos de cuando fuimos gobierno con Mauricio Macri.

Contame qué piensa Lilita Carrió al ver lo que dijo este lunes Milei, respecto a que saquen el dinero de los bancos. En la foto general, junto con Bullrich no la vi. Sé que la apoya pero me gustaría escucharlo de tu parte.

Lilita está cuidándose mucho porque tuvo dos episodios, hace unos meses, de accidentes isquémicos, pero está siempre atenta a la realidad más allá de que en este momento tiene que cuidar su salud. Por supuesto que la apoya a Patricia.

No hablé sobre estas declaraciones de Javier Milei, pero Carrió sabe que a Milei le interesa solo llegar al gobierno sin importar cómo. No importa si el costo es la hiperinflación para todos los argentinos y el sufrimiento. Tiene un delirio personal y ojalá la sociedad no lo acompañe para que sea presidente.

¿La palabra "megalómano" es específicamente utilizada por Lilita en este caso?

Creo recordarlo, pero hace tiempo que no hablo con ella de él porque está cuidando más su salud y atenta a lo que pasa. La palabra la usé yo, supongo que ella coincidirá.

