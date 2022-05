La apertura de la edición del jueves en Modo Fontevecchia, que se emite por Radio Perfil (FM 101.9) y Net TV, comenzó con un paralelismo entre el presidente Alberto Fernández y el rol que cumplió el ex gobernador de Río Negro, Horacio Massaccesi en la política argentina.

La chances de una reelección presidencial y la competitividad de Fernández, de cara a las próximas elecciones 2023, descienden en los números del día a día, y tal como explicó Jorge Fontevecchia: "Crece esta suposición, y no solamente la de que él no sea competitivo electoralmente, sino que no sería competitivo nadie del Frente de Todos porque arrastraría a otros posibles candidatos del mismo partido".

Al respecto, el ex presidente del Banco de la Nación Argentina, Carlos Melconian, comentó en un audio la perspectiva electoral desde Juntos por el Cambio, y la mirada que tienen allí de cómo serán las próximas elecciones para la oposición. "Lo que favorece el regreso de la oposición son los desaciertos, la falta de resultados,y eso es un subproducto del todo, no de lo que se equivocó Guzmán. Como producto de la inflación, narcotráfico, la calle, la educación, todo eso abre el arco de lo que yo denomino un penal sin arquero para la oposición", sentenció el economista del macrismo.

El problema de Larreta 2023 no es Javier Milei, sino Mauricio Macri

Al respecto, los rumores también aclaran que la estrategia desde el Gobierno sería sacar la mayor cantidad de votos para poder mantener gobernaciones cumpliendo un rol decoroso. En tanto, mencionan a Daniel Scioli dentro de la estrategia del Frente de Todos, quien incluso hizo declaraciones recientemente siendo muy optimista: "En Argentina se sorprenden de los resultados que él viene teniendo en relación con su rol como embajador en Brasil", explicó Jorge Fontevecchia.

A continuación, se realizó un repaso por lo que fue el Censo Nacional 2022 y el testimonio del Presidente a modo de evaluación del proceso. "Contamos quiénes somos, contamos con quiénes vivimos para de ese modo el INDEC pueda tomar una fotografía de la Argentina que nos va a servir muchísimo para poder dar con datos a futuro. Este es el primer censo que has preguntado y encuestado a las personas en situación de calle. Es la primera vez que la encuesta pregunta sobre la identidad de género de cada argentino y argentina también", contó Alberto Fernández, felicitando al Director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Marco Lavagna, y a cada encuestador por las labores realizadas.

Si bien la evaluación del Gobierno fue positiva respecto del Censo, no fue así para José Luis Espert, quien criticó el operativo. "Condeno, rechazo y repudio que los comercios hayan sido clausurados o les hayan obligado a cerrar después de haber sido censados. Un censo no es una cuarentena, no es una pandemia", estimó el diputado.

Censo 2022: cuándo se conocerán los primeros resultados

La mañana continuó con la efeméride del nacimiento de la unión civil, que cumple 19 años este jueves, repasando en un audio cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reglamentó esta ley gracias a la iniciativa impulsada por el legislador Roque Bellomo. Esta ley establece la unión de dos personas con independencia del sexo u orientación sexual de las mismas, lo cual significa el reconocimiento de la igualdad de derechos de gays, lesbianas y transexuales respecto de los heterosexuales.

Para cerrar, Jorge Fontevecchia mencionó el reciente casamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se mostró enamorado y quien, como explicó el conductor, expresó que debía mantenerse activo y demostrarse fuerte por tener una mujer 21 años más joven.

