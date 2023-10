Generalmente, en las campañas electorales, cerca del final, hay todo tipo de carpetazos, y esta vez, a diez días de las elecciones, no fue la excepción, según informó Alejandro Gomel para Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

La campaña sucia se ha visto en innumerables situaciones. Bueno, ahora se da una situación particular, porque en vez de ser dos, son tres los candidatos competitivos , y lo que normalmente llamamos “carpetazos”, vuelan de un lado al otro, y todos están involucrados. Todos tienen lo suyo, desde los que están cercanos a Patricia, Milei y también a Massa.

Unión por la Patria fue el puntapié inicial con el escándalo de Insaurralde , que, con sustento, por supuesto, no había foto, había video, había todo esto y, sin lugar a dudas, no había manera de taparlo.

Cafiero: "Descarto que haya cortocircuito entre Massa y Alberto"

Desde ese día hasta hoy, en estas dos semanas, están apareciendo, por supuesto, todo tipo de audios provenientes de Servicios de Inteligencia, mano de obra ocupada o desocupada, como se suele decir, que hace este tipo de trabajo.

Nosotros, por supuesto, tratamos de no entrar en ese barro, por lo menos hasta no tener claro lo que ha sucedido en cada uno de los casos. Pero sí dar cuenta de que la campaña, que desde el principio no había sido muy propositiva, en las últimas horas, directamente, se ha vuelto de tirarse carpetas por la cabeza.

Encuesta sorpresa: Sergio Massa quedaría primero y hay empate técnico entre Patricia Bullrich y Javier Milei

Ayer, el enojo de Sergio Massa y su entorno fue grande con el presidente Alberto Fernández, porque decidió cortarse solo y hacer una denuncia en la justicia contra Javier Milei y contra Ramiro Marra, este por sus bichos con respecto a salir de los plazos fijos. Todo lo que venimos hablando durante la semana.

El enojo, decíamos, cerca de Sergio Massa, porque dicen que le entregó en bandeja, le entregó servido el centro de la escena a Javier Milei, a tal punto que por primera vez en la campaña, Javier Milei da una conferencia de prensa.

Hasta ahora venía yendo a los programas de televisión generalmente los más cercanos, más amables con él, a darles reportajes y entrevistas. Se agrandó Milei , dio conferencia de prensa, como decíamos, por primera vez en la campaña, y claro, Alberto se la dejó servida para victimizarse.

Últimas encuestas: ¿qué pasa con Milei?

“Quieren proscribir a la fuerza más votada en las elecciones de agosto, porque saben que estamos a pocos votos de ganar en octubre y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre”, decía Javier Milei en su conferencia de prensa.

“No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el Gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene el descalabro económico que están generando con las medidas que ellos mismos tomaron”, agregaba el candidato de La Libertad Avanza.

Sorpresiva encuesta: Bullrich entraría en el balotaje y Schiaretti es el candidato con más credibilidad

Obviamente, Milei busca evitar la responsabilidad por la corrida contra el peso de los últimos días y, por otro lado, es llamativo que dice que lo quieren “proscribir”, un argumento que se suele usar bastante en política, como lo ha hecho en su momento Cristina Kirchner.

A pesar de que Javier Milei viene tratando de mostrarse más tranquilo en sus últimas apariciones públicas, esta vez no pudo con su genio, y se enojó con un periodista de Radio del Plata, llamándolo a silencio cuando el cronista relataba, para la radio, lo que estaba ocurriendo.

FM JL