Roberto Gargarella, reconocido jurista, consideró innecesaria una ley que penalice el negacionismo . “No hay que taparle la boca al adversario, sino refutar su argumento”, afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué es el "derecho de izquierda"?

El derecho de izquierda, aunque sea una idea controversial, debería ser natural. Mucho pasa por cómo definimos los conceptos, pero la Constitución es, ante todo, un pacto entre iguales, lo dice desde la primera frase: “Nosotros, el pueblo”, o “nosotros, los representantes del pueblo”.

Esta es una de las cosas que hace que uno se quede todavía ahí, no puede abandonar el lenguaje de la igualdad y de la universalidad.

Aún los experimentos que aparecieron, tratan de justificarse con un documento que apela a lo universal, a presentarse como un pacto de todos, hecho por todos y que nos trata como iguales. El derecho nos promete eso desde el primer minuto, no ha podido soltar esa promesa en ninguno de los experimentos de constitucionalismo.

Ahí hay una discusión muy fuerte, alrededor de una idea de igualdad que no es trivial, y que no está en los márgenes del derecho, sino en el corazón, en la primera frase de cualquier constitución del mundo.

¿La idea sería que la igualdad, como planteo, es de izquierda?

Bueno, hay una conexión muy íntima entre igualdad y derecho. La idea de igualdad es una idea en la que tenemos que pensar, implica que “todos debemos ser tratados con igual consideración y respeto”. El contenido de eso es difícil alejarlo de una idea social progresiva, por decirlo de alguna manera.

¿Considerás necesario que exista una ley que penalice el negacionismo, o las actuales figuras del Código Penal, como la apología del delito, son suficientes?

A lo mejor tengo una posición extrema, pero es una posición liberal. Creo que hay que escuchar, como decía en 1925 el juez Bradley en un maravilloso caso de libertad de expresión, no hay que taparle la boca al adversario, sino refutar su argumento.

¿Tampoco habría que llevar a la justicia a un negacionista por apología del delito?

Por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es incentivar la conversación y refutar el argumento que no nos gusta en vez de impedir que se pronuncie ese argumento.

No tenemos que tener miedo de escuchar una idea que nos horroriza.

¿Lo mismo vale para el discurso discriminatorio?

Por supuesto que ese no debe ser el discurso oficial. Uno tiene que pedirle respeto a las instituciones. Pero si alguien dice “ no existieron 30 mil desaparecidos ”, o “los crímenes del nazismo no fueron tales”, lo que hay que hacer es ignorarlo o refutarlo, no impedir que ese argumento aparezca en público.

Por razones de principio y de conveniencia. Finalmente, censurando ese discurso, uno lo potencia.

¿Qué le parece el hecho de llevar a la Justicia los dichos de un candidato en favor de que la gente saque los pesos y vaya al dólar?

Me parece absurdo penar a Javier Milei por decir que saquen los pesos del banco. Estamos enojados por demasiadas cuestiones. No es ni conveniente ni tampoco, por cuestiones de principios, se debe hacer.

