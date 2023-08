La hora de la verdad

“Tras el pronunciamiento de María Eugenia Vidal a favor de Horacio Rodríguez Larreta en la interna del PRO, los fundadores del partido manifestaron su enojo contra la diputada, fundamentalmente el gran fundador y ex presidente, Mauricio Macri”, explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del jueves 3 de agosto de 2023.

Se acercan las definiciones y la PASO de Juntos por el Cambio tiene aire a elección nacional, porque suponen, desde la oposición, que quien gane las primarias será el próximo presidente.

Cada candidato va tomando partido y definiendo sus preferencias, y alrededor de Horacio Rodríguez Larreta se acumulan más apoyos institucionales. Principalmente, el discurso de la ex gobernadora de la Provincia motivó la desazón por parte del ex mandatario: “María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil, y eso le duele a la gente que está con ella porque se habían comprometido con Patricia”, declaró Macri profundizando las diferencias entre sus candidatos y funcionarios.

La intimidad de la decisión de María Eugenia Vidal: diálogos secretos, apoyo de los incondicionales y una cena clave

Acá interviene el parricidio en el psicoanálisis, que toca tanto a Larreta como a Vidal. Se decía que mientras María Eugenia Vidal era gobernadora de la Provincia y Rodríguez Larreta jefee de Gobierno de la Ciudad, ambos actuaban de manera diferente frente al padre simbólico, que sería Macri. En el caso de Vidal le discutía todo en un principio, pero finalmente hacía lo que él le pedía, mientras que de manera contraria actuaba Larreta.

Esto lo trata Sigmund Freud en un texto llamado Totem y Tabú, donde cuenta el mito de una horda primitiva. En esta tribu el padre era el dueño de todas las mujeres y sus hijos no podían acceder a ellas. Esa estructura, de un padre terrible y de hijos privados se repitió por generaciones. Siempre un hijo desafiaba al padre, en ocasiones lo derrotaba y ocupaba su lugar y en otras debía huir de la comunidad luego de ser derrotado. Misma situación, misma estructura, distintos sujetos se sucedían generación a generación.

Vidal le respondió a Macri: "Quiero votar en libertad"

Todo esto sucedió hasta que los hermanos de ésta última horda primitiva mataron a su padre, pero por la culpa que les dio pactaron no ocupar su lugar y ninguno fue dueño de todas las mujeres. Ese es el origen de la ley y de la prohibición del incesto.

Es decir, de alguna manera Freud ubica en un pasado mítico el paso de las sociedades salvajes a la civilización. Lo importante es que mientras exista parricidio, el hijo que ocupa el lugar del padre mantiene una estructura que lo puede tener como víctima en el futuro. Finalmente se juntaron quienes sufrieron de un padre terrible en la estructura de Totem y Tabú.

Las ideas del sobrino de Sigmund Freud: cristalizando la opinión pública

Por su parte, y quien podría considerarse un nieto en esta cosmogonía familiar, Cristian Ritondo, sostuvo que “Vidal me sorprendió y me desilusionó”. También aprovechó para ratificar el lugar de Patricia Bullrich y declaró además que la mayoría de las personas que trabajaron con María Eugenia en la Provincia hoy apoyan a Patricia porque representa un cambio profundo y el liderazgo que el país necesita.

La protagonista de la nueva grieta de la interna, Vidal declaró que “tengo la convicción de que Horacio Rodríguez Larreta y su equipo son la mejor alternativa para la Argentina de hoy”. Sostuvo que respeta mucho a la ex ministra de Seguridad porque “se ha ganado su lugar dentro de Juntos por el Cambio, como presidenta del PRO y con las batallas que ha ganado durante estos años”, y manifestó que su elección por Horacio no quiere decir que vaya en demérito de Patricia.

Quedan seis días hábiles para las elecciones, esta diferencia entre halcones y palomas es una construcción ficticia con el fin de alinear personas que compiten por los mismos cargos. Para cada cargo hay más de un candidato, entonces las divisiones que se crean de ambos lados son artificiales, y lo que buscan es encerrar detrás de diferencias ideológicas, que compiten por los mismos puestos.

Larreta en Chubut y el canto por "Patricia presidente"

Otro texto, de Freud, que refleja la situación es el Narcisismo de las pequeñas diferencias, que cuando el neurólogo lo escribió se refirió a la idea de que reservamos nuestras emociones de agresión, odio y envidia para aquellos que se parecen más a nosotros. Nos sentimos amenazados no por aquel con quien tenemos poco en común, sino por el que es “casi nosotros”, es decir, por la persona en quien nos vemos reflejados.

Estas diferencias incluyen, entre otras, religión, color de piel, clase social, nivel educativo, nacionalidad, lugar de residencia, sexualidad, entre otras cosas. El narcisismo de las pequeñas diferencias puede llevar a actitudes y conductas agresivas, que se podrían incluso manifestar en violencia, guerra y discriminación.

Como por ejemplo, la Guerra de los Balcanes, donde entre tres y cuatro comunidades diferentes, que fueron vecinos durante toda su historia, no paraban de dividirse al punto de que la balcanización terminó siendo una idea que engloba la división.

Macri está decepcionado con Vidal por apoyar a Larreta: "Ha desdibujado su perfil"

Al desarrollar las ideas de Freud, el psicoanalista contemporáneo Karl Figlio sostiene que, a nivel consciente, los seres humanos tendemos a excluir a quienes percibimos diferentes, sin embargo, inconscientemente, odiamos las similitudes, por lo que “creamos” ilusorias diferencias con la finalidad de no aceptar nuestro rechazo hacia quienes nos semejan.

Figlio explicó que odiar, discriminar y rechazar a alguien que no piensa, no se ve o no actúa como nosotros es fácil de aceptar, ya que intensifica la defensa contra la autoexaminación. En cambio la hostilidad contra un semejante puede generar un insight que podría traer conscientemente a la luz el odio hacia uno mismo.

Esto es lo que pasa con las diferencias entre halcones y palomas, donde todos son halcones y palomas, y necesitan generar estas diferencias ilusorias para justificar porque están de un lado u otro.

El golpe de María Eugenia Vidal a los halcones del PRO

El diputado Facundo Manes, manifestó que “estamos para acompañar la patriada que nos merecemos, que nos saque de la tristeza y la angustia en la que estamos muchos argentinos por no tener un propósito común”. Esto es un ejemplo clásico de El Arte de la Guerra donde el verdadero general no era quien destruye al adversario, sino quien lo incorporaba, que fue lo que hizo Larreta con Manes, quien hace dos años era muy duro contra el precandidato a presidente y hoy lo considera la mejor alternativa.

Por otra parte, algunos gobernadores manifestaron su apoyo al actual jefe de Gobierno de la Ciudad. Claudio Poggi, el electo gobernador de San Luis, fue consultado por quien se inclinaba más y declaró que simpatiza más con la gestión de Horacio, y Maximiliano Pullaro, diputado santafesino que se impuso en las primarias de la provincia, aseguró que votará por Larreta.

¿Hasta qué punto la suma de apoyo formal de otros candidatos y funcionarios electos a cargos importantes pueden sumar o no? Cuando el premio parece seguro y conseguido aparece la codicia y genera división, en cambio el miedo genera unión.

Maximiliano Pullaro: "Los extremos se van a ir achicando y el electorado se va a volcar hacia el centro"

En 1956, luego del golpe de Estado a Juan Domingo Perón, la UCR vio que tenía todo el terreno político a su disposición y eligió dividirse. Por un lado estaba la Unión Cívica Radical Intransigente dirigida por Frondizi, quien terminó triunfando incluso con el apoyo de Perón, y por otro lado, la Unión Cívica Radical del Pueblo dirigida por Balbín.

Finalmente la fuerza de Frondizi logró ganar la presidencia, tumbada en 1962 por un golpe, y la del pueblo llegó al gobierno con Illia luego de este golpe. Ambos gobiernos fueron derrocados.

La historia enseña que frente a la posibilidad de ser gobierno es más fácil que la codicia divida. La historia enseña para que no se repita.

MVB JL