La polémica declaración de Patricia Bullrich

Según informó la periodista Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), la ex candidata del PRO sostuvo que con el triunfo de Massa la pobreza llegará al 80%, y aseguró que el Gobierno está conteniendo los precios para que Sergio Massa gane las elecciones.

Cuando Milei dijo que el peso era excremento y que él no tendría depósitos en pesos, Patricia lo cuestionó por echar más leña al fuego para que el país explotara, estando en una situación económica complicada. Ahora directamente lo dijo Patricia Bullrich.

“Lo que nos está pasando es el anuncio de la tragedia argentina que el día 19 explota, está explotando antes, ojalá explote antes”.

Al darse cuenta del efecto generado por sus palabras, casi de manera inmediata, agregó: “¿sabés lo que pasa? No es que ojalá que explote, es que ya explotó. Están tirados arriba. Entonces, lo único que quieren es ganar las elecciones para después ir a una situación en la que van a llevar al país al 80%-85% de pobres”.

Patricia Bullrich: "Si gana Massa, se quedan 30 años más y Formosa va a ser un poroto"

En su momento manifestó que había que ser cuidadoso en determinados momentos con algunas declaraciones. Hoy, esta declaración de Bullrich está dando vueltas en todos los portales. Si bien intentó justificarlas, hizo ruido.

