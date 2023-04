Las razones del veredicto favorable de la UBA a la medida de Massa

El economista a cargo del dictamen de la UBA, Julián Leone, afirma que el canje de bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no afecta los haberes jubilatorios, sin embargo, advierte el problema del aumento de la deuda pública y las tasas de interés de esa nueva deuda. "El punto más importante y la advertencia del informe, es a qué precios se estás colocando esa deuda", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿La Universidad de Buenos Aires entiende que los fondos de los jubilados no se ven afectados con la decisión de Economía?

A la Facultad se le encomiendan una serie de consultas técnicas sobre una parte de la medida. Una primera parte tiene que ver con la operación de canje entre organismos públicos y el propio Tesoro Nacional, y otra tiene que ver con las colocaciones de deuda que terminaría siendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) hacia lo que es manos privadas. Es decir, terminás emitiendo bonos, bonares, hacia el sector privado donde nosotros realizamos ciertas advertencias sobre el precio y los retornos nominados en moneda extranjera que eso conlleva.

Son dos medidas separadas con consecuencias muy distintas entre ambas, por eso es importante escindir, eso en torno a lo que fue la pregunta respecto al Ministerio.

Lo que me preguntaste tiene que ver con la primera parte de la consulta de Economía, que es la operación de canje entre esos organismos y el Tesoro Nacional. Ahí el Fondo de Garantías de Sustentabilidad tiene un rol protagónico porque es quien, en mayor medida, nuclea esos título públicos.

¿Qué es lo primero que nosotros queríamos dejar en claro? Que esos títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional que están manos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad terminan siendo un activo contra el propio Tesoro Nacional, que es en la práctica quien solventa el pago de las jubilaciones y pensiones.

Usualmente, suele haber una suerte de confusión en torno al rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un stock que no debería confundirse con el flujo periódico correspondiente al pago de haberes previsionales. Es decir, quién paga, en la prácticas, las jubilaciones y pensiones es el Tesoro Nacional a través de financiamiento contributivo y no contributivo.

Entonces, las jubilaciones no se pagan con ganancias de capital del FGS y, en este caso puntual que es la la operatoria de canje, lo que se piensa es en deuda intra sector público y, no obstante eso, hay otra parte de la medida donde las advertencias o el juicio técnico es muy claro. Básicamente se traduce en que con esta operatoria el Estado terminan convalidando la emisión de títulos públicos a precios muy por debajo de la par y con retornos en dólares que son llamativamente elevados.

Entiendo que tu opinión sobre el tema es, por un lado, que esto no afecta los haberes de los jubilatorios y, por el otro, que no estás de acuerdo con la medida, no creés que sea una medida positiva.

Representando a una institución, no estoy haciendo un juicio ni positivo ni negativo, sino que hago un informe técnico en función, junto con otro colega, que es Daniel Miliá, somos los coordinadores de la respuesta. Generamos una explicación de lo que la medida conlleva. Teniendo en cuenta que la operación de canje de títulos públicos representa deuda al interior del sector público consolidado, uno piensa en un efecto neutral.

No obstante eso, lo que uno tiene que considerar es el efecto relacionado con el aumento de la deuda pública en manos de los sectores privados. Y el tema no solamente culmina ahí, sino también en los precios de esos bonos que se están saliendo a cotizar a mercado básicamente a precios muy por debajo de la par y cuya contrapartida es validar retornos muy elevados en moneda extranjera.

Fernando Meaños: Para ponerlo en números, queda en claro que no hay efecto sobre las jubilaciones sino sobre el patrimonio del Estado. Hay bonos que hoy valen 30 dólares, es decir, que el Estado tiene un papel y una deuda por 100 y hoy la vende por 30, y en algún momento tendrá que pagar los 100. El perjuicio o el riesgo, si se quiere, viene por ese lado, o sea, el Estado venderá muy baratos esos bonos.

Exacto.

Los bonos que se colocan de parte del Estado se ponen a un valor que se denomina "valor técnico", por lo que, en ese sentido, lo que vos tenés es una ganancia contable pura y exclusivamente en base a que habilitás un cambio de registración patrimonial, es una ganancia netamente contable.

El punto es el entramado económico que eso conlleva. Cuando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se desprende de esos títulos públicos muy por debajo de la par, pero no contra el sector público, sino a manos del privado, eso hace las veces de una emisión de títulos nueva. O sea, lo que estás haciendo es aumentar la deuda pública. El punto más importante y la advertencia del informe, es a qué precios se estás colocando esa deuda. Las tasas en dólares que vos estás convalidando, que son sumamente elevadas.

FM: Una de las críticas que se escucharon era que, en los hechos, esta operación significaba que el Estado iba a estar emitiendo deuda a una tasa sideral, del 40% o 50% en dólares. ¿El Estado realmente emitirá a esa tasa tan alta?

Estamos advirtiendo y mencionando, en el informe, el efecto relacionado no solamente con el aumento de la deuda pública en moneda extranjera a manos privadas, sino también con la tasa de interés que se está convalidando por la emisión de esos títulos. Ahora, esa parte de la medida nada tiene que ver con la operación de canje entre una entidad del sector público frente al Tesoro Nacional, son dos medidas separadas que terminan siendo articuladas con consecuencias muy distintas entre ambas.

Lo que bien vos mencionás respecto a la emisión de deuda a tasas llamativamente elevadas es uno de los puntos nodales que se explican en el informe técnico.

FM: ¿Cuál es el verdadero rol del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Está claro que el pago de las jubilaciones no sale de ahí, sino de lo que nos descuentan a todos los trabajadores y de algún aporte extra del Tesoro Nacional, pero no sale de ese fondo que se creó cuando se estatizaron las AFJP. ¿Cuál es el rol hoy del FGS si no tiene ninguna injerencia en tratar de solventar o mejorar los importes de las jubilaciones?

Cuando uno mira el decreto de creación del FGS, uno de los objetivos principales es atenuar el impacto financiero sobre el régimen previsional, que podría tener cualquier volatilidad económica o en cualquier indicador social, cualquier consecuencia negativa de la macro.

Lisa y llanamente, se estaba pensando al FGS como una suerte de fondo contracíclico que pudiese llevar estabilidad al sistema previsional. Ahora, transcurridos más de 15 años de su conformación, es importante destacar que el FGS no fue utilizado ni para solventar insuficiencias en el financiamiento previsional, ni tampoco para preservar la cuantía de los haberes jubilatorios.

Por eso nos parece tan importante dejar en claro y aclarar esta confusión que comúnmente existe en los medios o en la opinión pública, que es confundir el stock que representa el FGS con el flujo del pago periódico en los haberes jubilatorios.

Vos lo mencionabas. No es el FGS el que tiene la responsabilidad de los pagos previsionales. En un sistema de repartos solidario como el que tenemos actualmente, tanto a través de financiamiento contributivo como no contributivo, es el Tesoro el que tiene a cargo el pago de la jubilación.

Más en línea con esto, buena parte de esos títulos son precisamente títulos públicos, es decir, un organismo del Estado tiene parte de sus ahorros en títulos emitidos por el mismo Tesoro Nacional que, además, es el responsable del pago de las jubilaciones, es como si el Estado invirtiera su deuda en sí mismo, entonces, termina siendo un ejercicio de contabilidad nacional. Las operaciones de colocación de esos instrumentos de deuda entre ambos organismos, FGS y Tesoro, si bien representan una variación para el Tesoro, no representan una variación para el sector público consolidado, o sea, cuando vos pensás al sector público de manera integral es el Tesoro teniendo un pasivo contra un organismo del propio Tesoro.

El rol del Fondo de Garantías de Sustentabilidad excede el informe. Existen distintos economistas generando opiniones y análisis prospectivos de política económica que exceden al rol que tiene la Universidad que se limitó a dar un informe técnico sobre el tema.

