Según informó el periodista Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), las celebridades argentinas empezaron a mostrar su preocupación frente a la llegada de un posible gobierno de Javier Milei.

La diva del pop, Lali Espósito, se manifestó a través de Twitter. En la noche del domingo escribió: “Que peligroso. Que triste”, por los números a favor del libertario, y muchos haters, seguidores de La Libertad Avanza, salieron al ataque, porque lo que la cantante decidió volver a manifestarse y publicó:

“No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente.

Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente.

Podría no opinar nada, obvio. Es lo más "cómodo" pero no soy así Asique ...Si! Para mí es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino.

Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos.”

La actriz Nancy Dupláa, vía Instagram, compartió dos posteos, uno de ellos muy picante que decía que “lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo”, y por otra parte, con una imagen representando a la comunidad LGBTIQ+, publicó “ojalá que nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones. Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho”.

El rapero Trueno, con más de dos millones de seguidores, decidió hacer pública su molestia con la victoria de Milei y twitteó: “Tus derechos son lo único que tenés, no te regales”.

La “sorpresa” entre las celebridades que reaccionaron frente al inesperado buen porcentaje de Javier Milei fue Pampita, quien en una conversación con Jorge Lanata le demostró su preocupación debido a las políticas que propone el libertario como la libre portación de armas, la venta de órganos y la privatización de la salud y la educación pública

“Los ejemplos que tengo de otros países es que no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas, y como sabemos hay tiroteos en colegios, cines y teatros. No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”, aseguró la modelo.

La mayor parte de la comunidad artística argentina muestra preocupación por lo que fueron las elecciones del último domingo.

