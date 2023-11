El periodista deportivo, Román Iucht, informó sobre el ida y vuelta ameno que Lionel Messi y Zinedine Zidane mantuvieron, además del recordar a Diego Armando Maradona, como lo hizo Ángel Di María en una conversación con Dalma, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Se terminó la temporada en la MLS para él, pero Inter de Miami prepara un gran festejo por la obtención de su octavo Balón de Oro. Será un partido amistoso ante el New York City, unas palabras de los dueños del club, la ovación de todo el estadio y algunos shows musicales.

Un encuentro que será una excusa y en el que Leo jugará un rato.

Adidas, empresa que lo viste él y vistió a Zinedine Zidane cuando jugaba, los juntó, hubo intercambio de camisetas, el argentino agradeció recibir la de Francia campeona del mundo 1998 y él le entregó la del campeón del mundo 2022. Ambos se autografiaron y se dedicaron las prendas, además de intercambiarlas.

Messi se acordó de Diego Maradona. "Para nosotros Diego es algo muy fuerte que seguirá estando por muchos años más, no tengo dudas de eso, como fue hasta que estuvo presente físicamente. Generación tras generación, mis hijos saben de Diego sin haberlo visto nunca, por videos o por lo que le contamos. También representa algo a nivel mundial", afirmó el 10 argentino sobre el otro 10 que también fue campeón del mundo.

Lionel Messi en un increíble mano a mano con Zinedine Zidane se rindió a los pies de Diego Maradona: “Todos queríamos ser como él”

Ángel Di María también recordó a Diego

"En la final hice el gol y se ve que fue decirlo sin pensarlo y lo dije el 'gracias, Diego'. Después vi el video, ni siquiera me acordaba. En la Copa América sí lo tenía presente y le pedí antes de la final, que hice el gol frente a Brasil, que me ayude por tantas lesiones o finales que había perdido. Me ayudó en ese momento y en la final contra Italia también le pedí previo a salir a la cancha. En la final contra Francia hice el gol y se ve que fue el instinto de decirlo sin pensarlo y lo dije", aseguró el "Fideo" sobre los pedidos a Maradona.

En cuanto a la pregunta de Dalma, la hija de Diego, si le hubiera gustado a Di María que esté presente, respondió: "Sí, me hubiera encantado que esté por lo que él representa para el país y el mundo".

Siempre presente, Diego Armando Maradona.

