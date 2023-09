¿Llega el sol para Patricia Bullrich?

Todos los candidatos presidenciales pelean por no perder la vigencia ni siquiera un día: Patricia Bullrich presentó su libro "De un día para otro” y contó con la presencia de Macri en una campaña que se torna cada vez más activa. Por el otro lado, está Sergio Massa que, a partir de varias medidas, reuniones con el sindicalismo, organizaciones sociales e intendentes, se mostró inmerso en la campaña electoral, comentó Nuria Am en el inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En el evento en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA, la candidata de Juntos por el Cambio, expresó que esa fuerza es la única que puede acabar con el kirchnerismo: “A las ideologías que destruyen hay que sacarlas de la vida democrática”. A su vez, resaltó que esta es “una batalla final” para “hacer un verdadero cambio profundo”.

De acuerdo a la ley electoral, los anuncios que puede realizar el candidato de Unión por la Patria pueden hacerse hasta el 26 del vigente mes y por tal motivo se vio una celeridad en los mismos esta semana.

Primero fue el anuncio de la devolución del IVA, luego continuó su recordar ayer a la mañana por La Rioja para cerrar en un acto en el Malvinas Argentinas de La Paternal con diversas organizaciones sociales buscando no descuidar el voto por izquierda.

Además, se espera que el 27 de septiembre reúna a los distintos jefes comunales en un gran acto en Ensenada para conglomerar un fuerte respaldo.

El ministro de Economía, en referencia al anuncio del nuevo plan de reintegro del gravamen del 21%, señaló que “queremos ver si levantan las mano en el Congreso los que se llenaron la boca pidiendo que se bajen los impuestos”.

En esa misma línea, afirmó que, para los que pongan la tarjeta de débito y para asegurarse que los comerciantes participen activamente en este plan, se van a sortear autos, motos y electrodomésticos.

Por el lado de Javier Milei, entiende el juego de la campaña y se lo observa atento a lo que los medios dicen de él para poder contestarles y mantenerse en las primeras planas constantemente a partir de su verborragia irreverente.

En ese sentido, ayer se difundió la entrevista del polémico y ultraconservador periodista Tucker Carlson (quien fue expulsado de la cadena Fox News por mentir en favor de Trump) al líder libertario, quien continuó en el tono agresivo hacia el Papa Francisco: “Tiene una afinidad por los comunistas asesinos y con la dictadura venezolana”. Además, hizo mención a la igualdad social que pregona el Papa y afirmó que “sacarle a los que tienen para dárselo a los que no es defender el robo”.

Las internas en Juntos por el Cambio

Quien supo estar en las filas del espacio comandado por Mauricio Macri, el analista político Jaime Durán Barba, vaticinó que en estas elecciones terminará tercero. “Bullrich dice que la gente va a vivir peor, es una campaña masoquista y no conozco a nadie que haya ganado una elección ofreciendo ajustes y sacrificios”, expresó el consultor ecuatoriano.

Mientras que el senador radical Ernesto Sanz salió al cruce de este pronóstico electoral y manifestó que el analista actúa “por despecho”. “No le creo absolutamente nada, siempre se rige por intereses personales”.

Además, recordó que cuando acompañó al expresidente en su campaña en 2014 cometió muchos errores. “Por ejemplo, le decía a Macri que el PRO no tenía que hacer acuerdos con nadie porque si lo hacía iba a perder. Y la receta de Durán Barba fracasó, claramente”, subrayó el cofundador de Cambiemos.

Queda menos de un mes para las elecciones del 22 de octubre, en el medio de una campaña que nos encuentra así, y con la esperanza de Patricia Bullrich de que "llegue el sol" y sea la próxima presidenta.

