Lucas Romero: "Impresiona que el atentado no haya cambiado la imagen de la gente sobre CFK"

El politólogo, Lucas Romero, aseveró que el atentado "probablemente hubiera generado un sentimiento de empatía si este mismo hecho le pasaba a un artista querido". Además, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) al respecto de la posible candidatura de Cristina Fernández que "ni ella sabe si va a ser candidata o no" y que "más del 80% del Frente de Todos la quiere como candidata".

Según la encuesta que publicaste el 61% cree que el atentado fue orquestado por ella para victimizarse frente a la opinión pública. ¿Cómo se explican estos datos?

Para mí también fue una sorpresa. Hay una suerte de manto de sospecha que gran parte de la población deposita sobre cómo se gestó este atentado. Quiero aclarar de los que nos ocurre a los cientistas sociales que tenemos la dificultad de no poder trabajar con nuestro objeto de estudio en un laboratorio.

Dependemos mucho de nuestra realidad, que es lo que nos ayuda a entender los comportamientos humanos. Lo que pasó el día del atentado fue conmocionante, pero visto desde esta perspectiva fue un gran estímulo aplicado sobre la relación entre Cristina y la sociedad argentina. Lo que recogemos con estos resultados es que pareciera no haber acusado recibo de ese estímulo.

Voy a dar un dato concreto del estudio. Comparamos la imagen positiva de Cristina antes del atentado, y era de 23 puntos, y luego de atentado fue de 24. Sólo incrementó un punto la positiva. Mientras que la negativa era 72 y después del atentado fue de 70, sólo cayó 2 puntos.

Cristina Fernández: dudoso atentado y ajuste verdadero

Es decir, es un hecho de una magnitud extrema que produjo un impacto inversamente proporcional a esa magnitud y que no modificó el vínculo de la vicepresidenta con buena parte de la sociedad argentina, de animosidad, de enojo. Y esa naturaleza de la relación es la que explica los resultados que obtuvimos en nuestra encuesta.

Muchos de los que votaron que no creen que lo de Cristina fue verdad y piensan que lo hizo para victimizarse, en realidad están expresando un deseo. ¿Esa sería la traducción?

Efectivamente. Claramente está la acción del prejuicio, porque hay una interpretación de la gestión del hecho sin tener la información. El campo de este trabajo de estudio fue hecho entre el 7 y el 11 de septiembre, o sea, habían pasado algunos días del atentado, la opinión pública pudo hacerse de alguna información del hecho, y la verdad que hasta allí no había elementos que pudieran hacer creer que pudiera haber sectores afines a la vicepresidenta para victimizarla.

Henri Tajfel, el psicólogo social polaco, decía que, en la medida que la gente categoriza las cosas, esa categorización sesga la percepción sobre los hechos. Y allí nace el prejuicio. Yo agrego que a esta idea, que la opinión pública argentina tiene categorizada a Cristina, como consecuencia de lo que hizo y dijo en la escena pública desde hace 20 años. Con lo cual aplico esto para interpretar cómo un hecho tan grave como el atentado no haya movido un ápice la mirada que la gente tiene formada sobre ella.

Es interesante pensar qué hubiera pasado si este hecho le hubiera pasado a Messi o a algún artista querido. Probablemente hubiera generado un sentimiento de empatía.

La imagen de Cristina de cara a las elecciones 2023

Si más del 60% de la gente no quiere percibir ninguna noticia positiva que emane de la ex mandataria, evidentemente, perdería en cualquier balotaje, no podría ser candidata…

Hay un techo de simpatía electoral que no se puede romper porque los niveles de rechazo son estructurales. De hecho, en el análisis que hacemos nosotros acerca de las expectativas electorales, damos por descontado que efectivamente Cristina pueda ser una candidata capaz de juntar una mayoría electoralmente ganadora.

Ahora bien, la pregunta es porqué desde su sector político promueven su candidatura. Creo que, en primer lugar, ni ella sabe si va a ser candidata o no. Y no lo sabe porque esa decisión se tiene que tomar con información que hoy no está disponible, recién va a estar en junio 2023. En ese momento recién va a poder visualizar cuál es la mirada de la gente, cómo anda la economía, etc.

Hay una gran diferencia con lo que pasó luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, de hecho muchos oficialistas deducían que esto le iba a sumar 10 puntos y vemos que en varios estudios están dando todo lo contrario…

Era otra época del kirchnerismo, había otras condiciones económicas, se estaba viviendo una buena recuperación económica. Había una opinión pública mucho más simpatizante de las figuras representativas del kirchnerismo. Pero la discusión de su candidatura tiene que ver con las condiciones con las cuales quiere incidir en el proceso político.

Encuesta: ¿cuánto cambió la imagen de Cristina Kirchner luego del atentado?

Si quiere tener algún tipo de incidencia determinante en la confección de la oferta electoral que el oficialismo defina, para ella es funcional que desde su sector político se pida su candidatura porque eso le da valor a su renunciamiento. Esto pasó en el 2019. De la misma manera creo que va a querer aprovechar el recurso de la simpatía que una porción muy importante del oficialismo tiene hacía su figura.

Si vamos a los números más del 80% de los votantes del Frente de Todos la quieren a ella como candidata. Eso es un recurso político extraordinario, como para poder incidir, poner candidatos en las listas, etc.

¿Con Mauricio Macri pasaría lo mismo?¿El nivel de rechazo es estructural?

En algún punto pasa lo mismo pero en menor medida. Hoy le toca estar parado en el lado opositor cuando al oficialismo le está yendo mal económicamente. Él está saliendo beneficiado.

En este intento de manifestar alguna voluntad de diálogo por parte de Cristina y señalando a Macri, hay una inteligencia de elegir al mejor interlocutor posible dentro de las opciones opositoras. Quiere elegir al mejor rival siendo que Macri tiene, en cuestiones de rechazo, algo parecido a lo que le pasó a Cristina en 2019.

¿Qué pensás que hubiese pasado con el kirchnerismo si la bala hubiera salido?

Si desgraciadamente hubiéramos tenido un resultado mortal hubiéramos tenido un elemento incontrastable de que esto sea simulado. Es muy difícil evaluar el impacto que hubiera tenido en el escenario político.

