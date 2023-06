Luis Naidenoff, senador radical, sostiene que es necesaria una reforma electoral. Según afirma, los acoples y la Ley de Lemas garantizan la perpetuación en el poder de los gobiernos peronistas. “El sistema electoral argentino corrompe los cimientos del sistema democrático”, resalta en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuáles son las principales conclusiones de la convención radical de ayer?

En primer lugar, la pertenencia del radicalismo a Juntos por el Cambio como conclusión final. Pero me parece que, a modo de reflexión política, lo más importante es que ratificamos que las coaliciones son de partidos políticos y no de personas.

Y que la Unión Cívica Radical es un partido político que tiene representación en el Parlamento, gobernadores, intendentes, y que, para tomar una decisión, delibera de manera federal con los representantes de los convencionales de cada uno de los distritos.

UCR-PRO y los caballos de Troya

Cada provincia se expresó en esta idea que arrancó allá hace ocho años, en Gualeguaychú, de ser parte de Cambiemos, se ratificó ser parte de Juntos por el Cambio.

También decidimos dividir las instancias de la ampliación de acuerdos en cada distrito, según sus particularidades. Claro que otro tipo de acuerdos tienen que ser resueltos en la mesa que integran las distintas fuerzas de Juntos por el Cambio, con las mayorías que especifica el reglamento de la coalición.

¿Qué opinás de sumar a Schiaretti a Juntos por el Cambio?

No estoy de acuerdo con sumar a Juan Schiaretti. Creo que nosotros tenemos que fidelizar la identidad de Juntos por el Cambio.

Los desafíos son prácticamente los de aquella convención en 2015 en Gualeguaychú, con el agravante de que todos los indicadores han empeorado en Argentina.

Schiaretti sobre su incorporación a Juntos por el Cambio: La decisión final está dentro de ellos

Los acuerdos son de partido a partido, y los acuerdos programáticos se concretan y materializan en el Parlamento. Es decir, tenemos que definir los perfiles de liderazgo con los que vamos a concurrir a las PASO, el 24 de agosto, una vez que se definan las fórmulas.

Yo soy de los que creen que no hay inconvenientes en ampliar, pero hay distintas instancias. En las PASO se definen candidatos, luego puede o no haber balotaje, y a partir de ahí tenés otra instancia de ampliación, en función de la concordancia con el programa del candidato que resulte ganador del espacio de Juntos por el Cambio.

No todo lo que uno cree que puede sumar suma. El amontonamiento no implica suma. Una cosa es la mirada nacional y otra cosa es la mirada de los distritos. Por ejemplo, así como en Formosa tenés un frente con distintas fuerzas políticas, hasta con sectores que, hasta ayer, estaban con Gildo Insfrán, tiene que ver con el desafío de desterrar una cultura antidemocrática implementada hace muchísimos años.

Negri: “No mezclemos las cosas, el tema Schiaretti está terminado”

O el caso de Jujuy con Milagro Sala, donde hay sectores del peronismo que se sumaron, o Mendoza, donde Libres del Sur integra nuestro frente, o Corrientes que tiene 32 partidos. La realidad provincial es una y el contexto nacional es otro.

Hoy en Argentina tiene dos caminos: profundizar el populismo o construís una República democrática con apego a la ley, recuperando la esencia del orden público.

No se trata de sumar por sumar. Algunos dicen que hay que sumar a Schiaretti para garantizar gobernabilidad, pero no tiene problema de gobernabilidad. El problema que tenemos hoy, con este gobierno, es la falta de conducción y de liderazgo político.

Necesitamos un liderazgo fuerte, una conducción fuerte, que marque el rumbo, y a partir de los ejes convocantes, discutiremos en el congreso, o eventualmente en el balotaje, como siempre ha ocurrido, qué fuerzas quieren ser parte de este programa, que nosotros tenemos que impulsar claramente ante la sociedad.

Facundo Manes bancó la llegada de Juan Schiaretti a JxC y dijo que le gustaría "una fórmula radical-peronista"

¿Es posible que integres una fórmula o alguna posición importante en el armado de Patricia Bullrich?

Yo pertenezco a un colectivo, soy parte de un partido político, y seguramente el 24 veremos cómo termina esto, es decir, qué candidatos al radicalismo se presentan finalmente. Están Facundo Manes y Gerardo Morales, pero también es muy factible que se concrete la propia esencia de la coalición con fórmulas cruzadas.

Al final del camino se verá, yo no tomo decisiones individuales, no se trata de la decisión que yo pueda tomar de acompañar o no a Patricia Bullrich. Yo represento una mirada dentro del radicalismo que quiere fidelizar la identidad y la esencia de Juntos por el Cambio.

Lo que realmente me interesa es el desafío para la Argentina a partir del 10 de diciembre, porque estoy seguro que vamos a ganar las elecciones. Hay que llevar adelante un programa con mucha fuerza, con una conducción muy fuerte. Argentina necesita una conducción fuerte. Argentina tiene un sistema presidencialista, una esencia presidencialista, la conducción de la Argentina tiene que tener la firmeza para llevar adelante los desafíos que tiene la Argentina.

Gerardo Morales le dijo que está "alterada" a Patricia Bullrich y ella lo cruzó

El sistema electoral

Evaluando los resultados tan distintos que se dan en determinados sectores del NOA, como en Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba o inclusive Santa Fe, en comparación a los sectores del centro de la Argentina, que son muy productivos agrícolamente, ¿creés que hay sectores del país con un ecosistema económico que lleva naturalmente a sociedades a votar de determinada manera, distinta de otros sectores donde el sistema productivo es otro?

No. La perpetuidad de los proyectos feudales que hoy se consolidan en Argentina, con esa mirada conservadora-populista, tiene que ver con el sistema electoral.

Un ejemplo claro, Santa Fe es una zona próspera de Argentina. El peronismo gobernó allí mientras regía la Ley de Lemas, cuando la Ley de Lemas quedó atrás, el socialismo fue gobierno.

El problema de Tucumán, Formosa y Misiones, que también es una provincia con un potencial productivo enorme, tiene que ver con los sistemas electorales.

Claudio Poggi: "El kirchnerismo nos hizo mucho mal"

Te enfrentás con el poder en una competencia absolutamente antidemocrática, porque enfrentás al aparato del Estado (que lo maneja todo), al manejo clientelar y a la dependencia con la precarización de los trabajadores estatales.

Si a eso le sumás el combo de los sistemas electorales, si tenemos que competir, en Formosa, contra 60 boletas, qué son tres o cuatro intendentes que con los concejales suman a la candidatura de Insfrán, el problema está ahí. Igual es en Tucumán.

Cuando vos tenés festival de colectoras, acoples y Ley de Lemas, se consolidan resultados electorales. Por eso yo estoy convencido que, en la etapa que se viene, Argentina necesita una reforma política integral con un acuerdo con los gobernadores.

Francisco de Rosa: "Está totalmente naturalizada la compra de votos en Tucumán"

Esa idea de que o el principio, que establece la Constitución, de que los sistemas electorales los fijen las provincias conforme a su propia legislación, tiene un límite. El límite es que no se desvirtúe la naturaleza de la soberanía popular, de lo que realmente vota la gente.

Esto, en algún momento, también eso lo tiene que discutir la política, o la Corte tiene que poner las cosas en su lugar. Porque mientras exista este sistema electoral de colectoras, acoples y Ley de Lemas, Tucumán va a seguir con estos resultados, con cualquier impresentable gobernando. En Formosa podrá ser Insfrán u otro nombre, o cualquier impresentable que pueda gobernar, porque el sistema electoral argentino corrompe los cimientos del sistema democrático.

Carlos Maslatón: "Milei está subastando sus cargos"

Me sería mucho más fácil hablar del “norte postergado” y de las asimetrías que condicionan los resultados electorales, pero no es así. Sin Ley de Lemas, nosotros seríamos gobierno en Formosa. En Tucumán, acordate cuando José Cano fue candidato y ganó con 20 puntos de diferencia en la capital y terminó perdiendo en el interior por el arrastre de un modelo donde oficialismo y oposición son la misma cara del partido de gobierno.

La esencia en la Argentina es desterrar estos sistemas electorales. Es el sistema electoral el que garantiza la perpetuidad de cualquier gobierno.

Encuesta: el 60 % considera que los candidatos a presidente están "mal preparados"

Argentina y Paraguay en el espejo

Hace poco entrevistamos a una especialista en el Mercosur porque nos sorprendía que las importaciones Argentina, después de Brasil China y Estados Unidos, eran en mayor proporción de Paraguay.

Argentina importa de Paraguay tres veces más que de Alemania o cualquier país de la Unión Europea, lo que obviamente nos despierta una enorme cantidad de sospechas.

Por qué se produce ese crecimiento en Paraguay, que se explica, los últimos 20 años, en gran medida por la agricultura, cuando en Formosa, que está al lado, no ocurre lo mismo. ¿Tiene que ver con esto que estás marcando, que no se puede hablar de un norte postergado por su enorme posibilidad de desarrollo, como las de Paraguay?

Continuidades y cambios en el Paraguay

Mucho más que Paraguay. Tenemos un millón de hectáreas aptas para producir. Ahora, donde tenés inseguridad jurídica y enclaves feudales, no hay posibilidad de inversión. Este modelo conservador-populista va a contramano de los emprendedores, de las industrias y de todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el bienestar de los propios ciudadanos por su propia cuenta.

Pero hay otro tema que tiene que ver con Paraguay, y que está muy bien que lo toques para comparar Paraguay con la realidad de la Argentina. Paraguay tiene un Estado facilitador.

Paraguay tiene una de las flotas mercantes más grandes del mundo y las barcazas son argentinas. Las barcazas son de dueños argentinos, ¿pero por qué van a Paraguay? ¿Por qué Paraguay tiene esa flota mercante que pasa por toda la hidrovía? Porque en Paraguay no se jode al que emprende, al empresario se le da la mano, se extienden créditos a 20 o 30 años para que puedan radicar industrias.

Economía se entusiasma con una menor inercia inflacionaria de alimentos en junio

Entonces, cuando vos ves el boom productivo de Paraguay en materia agrícola con la soja, y en materia ganadera, tiene que ver con ese Estado facilitador. O el fenómeno de los argentinos que fueron a Paraguay a invertir en emprendimientos inmobiliarios. El que tiene un departamento se acerca a un banco con una carpeta y obtiene un crédito a 30 años. También hay que ver esas cosas. No solamente la inflación baja, sino un Estado con reglas claras.

Si abro una fábrica en Paraguay, sé que a los 7 meses no voy a tener miles de juicios laborales o un sindicato que me prenda gomas en la puerta de la empresa. Hay una visión distinta, gobierne quien gobierne. Antes pasaba con Lugo, ahora pasa con Franco. Hay reglas de juego que no cambian en Paraguay.

Cuando un Estado se planta con reglas de juego previsibles, genera certidumbre, y pasa lo que pasa. Hace 30 o 40 años atrás, Paraguay estaba postergado, y hoy Paraguay, en la región, es una potencia que va a seguir creciendo, porque todo capital es alérgico a las incertidumbres, el capital sano.

Además de la inflación de tres dígitos la caída de la economía suma fuego al 2023

Hay que ir a Paraguay y darse cuenta de eso. Un Estado que te facilita, que te saca los pies de encima y te deja crecer, y ahí está el resultado.

El éxito de Paraguay es el resultado del fracaso de la Argentina, con su burocracia estatal y su corporación sindical. El desafío que tenemos en Argentina, que quedó inconcluso después del gobierno de Alfonsín, es el de derrotar a las corporaciones. Así como está la corporación política, está la corporación judicial, la Corporación sindical, la corporación empresarial, etc.

Las corporaciones, cuando están de los dos lados del mostrador, terminan conspirando contra el crecimiento de un país.

El Frente de Todos define la estrategia electoral: reuniones de urgencia para acordar reglas de juego

El armado del peronismo

Está viajando Insfrán a la ciudad de Buenos Aires a discutir el armado final de las listas del Frente de Todos. ¿Hacia qué posición creés que termine pujando? ¿Estará más cercano a la idea de PASO, como quiere el Presidente, o más cercano a la idea de Cristina Kirchner, de candidato único? Obviamente, cómo sea la estrategia del Frente de Todos afecta a la estrategia de Juntos por el Cambio.

Insfrán tiene la capacidad de acomodarse en función de quién gobierne. Hoy por hoy los gobernadores están con esa idea de tener un candidato único. Creo que los gobernadores van a ir con ese planteo. Me parece que el hecho de que Gildo Insfrán presida el Congreso Nacional del PJ también es una expresión muy clara de por qué este gobierno está como está.

FM JL