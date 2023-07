Malena Galmarini: “Sergio tiene una creatividad para resolver problemas inexplicable”

Malena Galmarini opina que la gestión del municipio de Tigre está “estancada y mecetada”, y ratificó la importancia de invertir en salud, seguridad, empleo y cuidado del medioambiente. Sostuvo que el ministro de Economía está en un muy buen momento personal y maduro en lo político. “Sergio va a ser un gran presidente y uno de los mejores que tenga la Argentina”, declaró la presidenta del directorio de AySa en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué pasa en Tigre?

Pasa que hace ya varios años la gestión municipal está estancada y mecetada, y en algunas áreas puntuales, además, está retrocediendo, luego de dos intendentes tan importante como Ricardo Ubieto, que lo ordenó, que se ocupó de que tuviera una impronta, una identidad y luego la transformación de Sergio Massa en los años que estuvo.

Esto fue cayendo y los vecinos y vecinas empezaron a encontrar pocas respuestas a sus problemas, y entonces tomé la decisión de ir a la elección, a las PASO, y ofrecer un Tigre que se desarrolle.

Primero estos cuatro años trabajé mucho para llegar a tener cubierto con agua y cloacas el 100% del territorio, que era lo que me tocaba porque es parte de mi trabajo en Aysa.

Y empezar a pensar en una ciudad hacia donde creemos nosotros que tiene que ir.

Creemos que tiene que desarrollarse de manera más igualitaria, que se ensancharon las brechas de desigualdad y que hoy quien es el principal escalón de la democracia, que es el Municipio, hoy no está haciendo eso, no está escuchando a nuestros vecinos ni viendo lo que les está pasando.

Creo que hay que reforzar el sistema de salud, que había sido un sistema ejemplo para otros municipios, que trabajaba con la población sana, que bajó la mortalidad infantil de 16,7% a 6,7%, tiene que volver a ese camino. Ya no se usa un sistema de salud hospital céntrico, sino bien descentralizado, con muchos centros metidos en los barrios que puedan resolver el 90% de las patologías, que trabaje con los controles de las personas sanas, y que haya un segundo y tercer nivel para las cosas menores. Si uno se encarga de trabajar para que las personas no se enfermen los hospitales están menos atiborrados de gente.

Tigre en llamas: Julio Zamora denunció amenazas y le pidió ayuda a Alberto Fernández

También seguir trabajando en la seguridad, que hay que seguir instalando cámaras, que dejaron de hacerlo. Hoy según la cantidad de habitantes deberíamos tener 2500 cámaras más, dejaron de capacitar al personal, así que creemos que hay que volver a armar la escuela para una capacitación permanente, no solo del personal policial sino del personal de la patrulla policial, y utilizar las nuevas herramientas tecnológicas, no solo drones y robots sino la inteligencia artificial que cambia radicalmente la manera de trabajar la seguridad.

Seguimos creyendo que estos tres municipios, San Fernando, Tigre y Escobar, necesitan, por la cantidad de alumnos, universidades más cercanas, ya que con el tránsito caótico no solo en Tigre, sino en la panamericana, acortar los tiempos de viajes. Que Tigre deje ser, no solo para la educación, sino también para el trabajo, un distrito dormitorio para nosotros es central.

Además de universidades, hay que tener jardines maternales para que las mujeres salgan del mandato patriarcal de que tienen que estar en sus casas, y diversificar las posibilidades de empleo, que no sean solamente en tres o cuatro rubros, sino seguir facilitando la radicación de empresas e industrias de comercio, y estas nuevas formas de trabajo, y además hacerlo cuidando nuestro medio ambiente, resguardando el delta, teniendo acciones claras y físicas de cuidado de los cursos de agua, de la fauna y flora, capacitación de los vecinos y vecinas, en las escuelas o sus lugares de trabajo. Como hicimos con la Ley Micaela, estoy peleando también por una fiscalía ambiental, que pueda ocuparse de esto, de la salud y el maltrato animal, y todo hecho con la mayor y absoluta transparencia.

Que las obras estén online, que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas, que se publique quiénes son los contratistas, los proveedores, los montos de los contratos y todo. Un poco lo que hicimos en AySa, transparentar la gestión para que los vecinos y vecinas sepan en qué se utiliza su impuesto.

Massa compite por la centralidad de la campaña con Alberto F, CFK y las internas

La última vez que hablamos en marzo, una de las preguntas fue si querías o te imaginabas que Sergio Massa fuera candidato a presidente, y vos dijiste que te gustaría que algún día lo fuera. ¿Te imaginabas que iba a llegar tan pronto?

La verdad que no, porque estábamos construyendo un proyecto con una nueva mayoría, buscando acercar todas las partes, Sergio sobre todo, que hacía mucho de puente entre todas las partes que conforman hoy Unión por la Patria.

Pero creo que Sergio está en un muy buen momento personal, muy maduro en la política, que la experiencia que ha tomado, no solo con los veintipico de años que tiene de gestionar y transformar los lugares por los que ha pasado en la gestión, aprendió muchos de los propios errores, los no forzados, de su apuro de la juventud que lo aplomo por momentos, haber estado en el llano le dio mayor seguridad en algún punto. Esto que la política no es tu vida y que en un lugar no se convierte en vida, que mi vida tiene un montón de factores y que está bueno que la vida de cada uno esté signada por un montón de factores, rubros y acciones, y momentos porque todo eso te convierte en una persona y funcionario completo y complejo a la hora de funcionar los problemas de la gente.

Creo que Sergio va a ser un gran presidente y uno de los mejores que tenga la Argentina. ¿Imaginas que lo va a lograr ahora?

Yo creo que sí. Por supuesto que no soy necia y entiendo que estamos en una situación muy compleja y difícil, y que aquellos que nos llevaron a la situación del 2019, que no es solamente una situación de deuda, con el Fondo y la internacional, sino como degradaron desde el Ministerio de Trabajo al de Salud, que se convirtió en Secretaría y que a los pocos meses necesitamos que estuviera a pleno con la pandemia y se había cuasi desmantelado.

Un sistema de salud, que demostró que con todas su falencias, errores y dificultades pudo aguantar y sostener una pandemia global, mejor que otros países que decimos y dicen están mejor preparados. Y un Ministerio de Trabajo desmantelado por Macri al ritmo en que se fugaban los dólares que tomaban como deuda y que lastimaban, no solo los salarios, sino los derechos de los trabajadores y no había nadie que los sostuviera. Hoy están todos dando cátedra desde la tele.

Rubén Eslaiman: "Julio Zamora se queja, pero no se quejó cuando Sergio Massa bajó a Malena Galmarini en 2019"

El abrazo de Sergio a Scioli, ¿implica también tu disculpa a él?

No hablé más con Scioli, pero no porque me haya puesto en no hablar sino porque nos distanció aquel evento del que ya pasaron 10 años.

Creo que hoy es más importante lo colectivo que lo individual, también me pasó en el 19, en eso soy orgánica y muy peronista, primero está la patria, después el movimiento y por último las personas, y cuando las patria está en riesgo con personas que pueden candidatearse e incluso estar cerca de ganar, como Bullrich y Milei, me importa menos cuales son mis desavenencias con los dirigentes de nuestro espacio.

En todo caso en algún momento me sentaré, o no, con Daniel Scioli para ver cómo sigue esta historia, y por otro lado, yo tampoco le elijo a Sergio ni sus amigos y ni su equipo. Si él se sentó con Scioli y cree que tiene algo para aportar, bueno.

Finalmente es embajador en Brasil y parte de las negociaciones para salir de esta situación crítica de la deuda también tiene que ver con un swap con Brasil que están trabajando desde el equipo económico de Argentina y Brasil, y él puede colaborar estando allá y las relaciones que pudo haber hecho en estos años.

Massa integró a Scioli a su equipo como "asesor especial" ad honorem en temas internacionales

Mencionaste a Bullrich y Milei como amenaza y no a Rodríguez Larreta. En Tigre, las encuestas que ustedes manejan, ¿Bullrich está arriba de Larreta en las PASO?

No miro encuestas, trato de no hacerlo porque creo que te condicionan y que finalmente son una foto y que uno puede cambiar.

Siento que en Tigre a Larreta no le está yendo tan bien como le iba en el 2021, donde ganó la elección Santilli, por muy poquito, y que incluso acá le gana a la primera candidata que es la mujer de Zamora.

Hoy es más fuerte una postura que es más rotunda y peligrosa como la de Bullrich que habla, no solo de que no sirven las universidades, sino que la hemos escuchado decir que si la gente quiere que se arme y si se quieren defender también, entregando el principal elemento que tienen los estados nación como es el monopolio de la fuerzas, esas cosas son muy peligrosas.

Por el lado de Milei, eso de la dolarización y hacerle creer a la gente que puede ser uno a uno sin explicar que la convertibilidad era otro plan, y qué si dolarizamos a lo que está el dólar hoy además de que no tenemos las reservas para hacerlo.

Estas frases efectistas de ambos candidatos me parece que son muy peligrosas y que la gente está muy cansada de toda la clase dirigencial, y tener siempre los mismo problemas, les ofrezcan las mismas soluciones y los problemas no desaparezcan.

Me parece que es un momento, lo digo en el sentido positivo de la palabra, en que todas y todos tenemos que aprovechar este cambio generacional que está provocando la vicepresidenta Cristina Kirchner, creo que es la primera vez que un trasvasamiento generacional se está dando con el principal líder del principal partido de la coalición dominante en vida, me parece que hay que aprovecharlo.

Si tenemos candidatos de 50/60 años no vale la pena seguir atrasando.

Sergio es de verdad un candidato de la democracia, sus padres son inmigrantes y no pueden votar más allá de la categoría de gobernador por la Ley Ruckauf de los 90. Sergio no viene con esa mochila que venimos otros de la política a matar o morir, creo que es un buen momento porque es muy inteligente, talentoso, que conoce el Estado, que trabaja no solamente una cantidad de horas inexplicables sino que tiene una creatividad para resolver problemas que aparecen irresolubles, que no podemos dejar pasar.

Julio Zamora acompañó a estudiantes de escuelas del Delta Tigre en la promesa a la Bandera Nacional

Alejandro Gomel (AG): Ha habido acusaciones contra el massismo en Tigre. Una en las últimas horas tiene que ver con quien era armador de Milei, Martín Urionaguena, quien los acusa de un acuerdo del massismo con Milei.

Estoy al tanto de lo que dijo, lo conozco desde el 2008.

Quien hacía política en realidad era Juan, que fue la mano derecha de Don Ricardo Ubieto, un señor con todas las letras y con todo el peso de esa palabra.

Martín es un empresario con algún pequeño prestigio en Tigre, que hace aproximadamente un año intentó convertirse en el armador de Milei, acá ya existía un espacio de Milei y Espert, cuando uno jugó en capital y otro en provincia.

Lo que sucede en realidad es que Martín me pide verme, yo lo recibo, además porque lo conozco hace mucho tiempo y porque estamos en épocas electorales, y él termina pidiéndome ayuda, diciéndome que no tiene plata y que quería llevar adelante, jugar y meterse en política, y que necesitaba que yo lo ayudara con eso. Me pidió un monto de dinero bastante alto, le dije que si tuviera esa plata en vez de dársela a él la usaría para mi campaña.

Me hizo un cuento de que un señor Mazzocco lo había ido a ver y le había ofrecido comprarle la lista entera y que él creía que venía del lado de Zamora, y que había hablado con gente de más arriba, de la mesa chica digamos, y que se habían puesto de acuerdo en que si se repartían la plata después no iba a haber lista en Tigre, entonces que no les parecía.

Yo le dije que sí había dos espacios lo que tenían que hacer era tratar de juntar los espacios, intenté darle una mano desde la buena fe, hablar con uno, con otro, en política somos pocos y nos conocemos mucho. Una de las personas que arma la Provincia de Buenos Aires para Milei fue compañero mío de universidad.

AG: ¿Vos no lo llamaste para pedirle que baje candidatos?

¿Yo como le voy a pedir a otra persona que baje un candidato? Solo intenté, por perdido suyo, ver como lo laburamos.

Le dije “mira Martín, la política es así, uno cree que es el mejor porque te ponen acá y allá y el día de cierre de listas te bajan”, le mandé una frase muy habitual en política que es “el que se enoja pierde”, le dije seguí discutiendo y debatiendo, si te piden que en Tigre vaya otra persona podes negociar e ir a otra lista. No es un tema que yo pueda contarte más que esto.

Antes de ayer me mandó un audio pidiendo disculpas y diciendo que se había equivocado,

y que quería tomar un café por la cantidad de años que nos conocíamos. Por supuesto que voy a tomar un café, yo no me enojo porque conozco la política, cuando otra persona no entiende no entiende.

Él después dijo que lo llamaron de la municipalidad y el candidato de Rodríguez Larreta, eso no puedo responderte.

Habrá PASO entre Galmarini y Zamora en Tigre: la Junta Electoral habilitó al intendente

AG: Zamora dijo “recibí aprietes para bajarme”, obviamente acusando a su espacio.

Cuanto poder que podemos bajar a los candidatos de todas las listas. Es el intendente desde hace diez años.

Yo lo conozco a Julio y tiene ese estilo de ponerse en víctima cuando algo no le cierra, lo cierto es que va a haber unas PASO, yo siempre hablé de ir a las PASO porque creo en la sana competencia, y además son politóloga, así que por deformación profesional creo en las internas.

Todos vamos intentando mejorar los sistemas de participación y representación democrática. Creo que hay que ir a las PASO, porque más allá del intento que hicieron de llamarme para que Julio se bajara, su pedido tenía que ver con que le consiguiéramos a Zamora un lugar en la lista de legisladores seccionales, le dije que no podía garantizar eso porque no era yo dónde debía ir a buscarlo, y que su esposa, Gisela Hortazo de Zamora fuera primera en la lista, le dije que primera es mi reemplazo natural si me enfermo o me voy de vacaciones. Le dije que le ofrecía que fuera segunda y no quisieron.

Yo tampoco hice tanto escándalo cuando me bajaron en el 19, yo quise jugar y a las 22:30 desde la Mesa Nacional, del entonces Frente de Todos, me pidieron si podía bajar la lista porque Zamora quería y no nos cerraba el frente, y para mí siempre está por delante el proyecto colectivo.

Se lo dije siempre a mis compañeros cuando me decían que tenía que ser intendenta, “yo puedo ser intendenta si lo que armamos es un proyecto colectivo”, si soy yo para ser reina no quiero, no me interesa, creo en el poder como un verbo y no como un sustantivo.

No creo en las coronas o en abrocharme en un sillón, menos cuando las cosas no funcionan bien.

Yo amo Tigre, es la ciudad que me hizo crecer pero también entiendo que no es lo único que hay en mi vida.

Hoy armamos un analista dónde estamos el Frente Renovador, La Cámpora, el Movimiento Evita, el Movimiento a la 25, el Movimiento a Martin Fierro, el Movimiento CCC, el Partido de los Trabajadores. Estamos todos, menos el grupo del intendente.

La Junta Electoral de Unión por la Patria rechazó la lista de Julio Zamora por "triple candidatura"

Claudio Mardones: ¿Usted sigue siendo amiga de Bárbara Diez, la ex esposa de Horacio Rodríguez Larreta?

Sí, nosotros somos amigos, entre otras personas que no militan en el mismo espacio con nosotros de Horacio, hace más de diez años, 25/30 años.

Sigo siendo amiga de Bárbara, porque si ellos deciden terminar con su pareja no tiene que ver con la amistad.

No creo que Horacio sea el competidor de Sergio, hoy es el competidor de Patricia Bullrich, y me parece que el escenario finalmente va a terminar con Bullrich siendo la candidata en la elección general.

Sin embargo, hay muchas de las cosas que dice Horacio con las que yo no estoy de acuerdo, hace mucho que no lo veo, pero lo veo por la tele e incluso creo que hay cosas que dice que no las piensa, y que las dice porque está tratando de enamorar a un sector más cercanos Bullrich o Milei, que tiene que ver con la mano dura y el ajuste. No creo que Horacio piense realmente eso, y de todas maneras yo soy de Tigre y tengo amigos de Platense y hasta Chacarita, y el día del partido no hablamos y no nos gastamos para no perder la amistad, lo mismo hacemos en política.

MVB FM