El otro Maracanazo: Argentina venció a Brasil y gritó campeón de la Americup

Dejando de lado el momento de turbulencias que venía atravesando el combinado argentino, los dirigidos por Pablo Prigioni pisaron fuerte en Recife y vencieron a Brasil con un final agónico en la máxima cita de la Americup para gritar campeón.

El seleccionado argentino de básquet no llegaba de la mejor manera una nueva edición de la Americup. Entre la derrota con Canadá por las eliminatorias mundialistas, la sorpresiva salida del Che García de la dirección táctica del equipo y la baja por lesión de Patricio Garino, una de las figuras del elenco nacional.

A pesar de remar contra la corriente, el seleccionado argentino sacó fuerzas de donde no había, se unió más y se consagró invicto de la Americup. Para ponerle el broche de oro al certamen, en la final, con gran mayoría del público en contra, Argentina venció 75-73 a Brasil para un nuevo “Maracanazo”, pero esta vez en versión básquet.

El comienzo del partido fue soñado para los de Prigioni que estiraron la ventaja a 12 puntos en los primeros dos cuartos y se podía permitir respirar más tranquilo en la recta final del encuentro. Tal fue la bajada de línea de los argentinos que los cariocas golpearon el escritorio y se fueron acercando en el marcador. El envión anímico, puso a los brasileros en ventaja a falta de apenas 1 minuto y 20 segundos. Pero fue así, si no se sufre no hay final y no hay un campeón agónico.

En los últimos instantes, cuando la pelota quemaba, quienes dijeron presente fueron Gabriel Deck y Facundo Campazzo para dar vuelta la historia. Cuando milésimas separaban el salto de la chicharra apareció el santiagueño para ponerse el overol de Manu Ginobili en Atenas para dar con el tiro ganador. Luego la locura obvia, todos los argentinos llenos de euforia gritando campeón en tierras brasileras.

De esta manera, con todos los pronósticos en su contra, ante 12.000 torcedores en la Arena Geraldao, los argentinos sacaron pecho y se llevaron un partidazo ante Brasil. Seis de seis fue el excelso viaje del combinado albiceleste para gritar campeón de América luego de 11 años y por tercera vez en su historia.

