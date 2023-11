La activista Mariela Belski se refirió al gobierno del presidente electo como un “segundo gobierno de Macri” y aseguró que lo que más los mantiene preocupados a corto plazo es la criminalización en la calle. “La policía y las Fuerzas de Seguridad en Argentina matan sin importar quién, cómo y dónde, sobre todo a los chicos más humildes. Creemos que el tema de la protesta social va a ser criminalizada”, declaró. en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariela Belski es abogada, activista, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina desde el año 2011, es embajadora de She Decides, el movimiento mundial de los derechos de la mujer. Belski forma parte del Comité Mujeres Líderes de América, una iniciativa de la Fundación de Ciencias de la Documentación. También es delegada de Women 20, una red transnacional que reúne a mujeres líderes para ejercer influencia en la agenda de los grupos de toma de decisiones del G20.

Javier Milei pone en jaque muchos de los pactos sociales que prevalecen en el país desde la recuperación de la democracia. Amnistía fue muy importante durante la dictadura, porque fue quien desde el primer momento denunció la ausencia de desaparecidos en el país. ¿Imaginas alguna amenaza frente a los derechos adquiridos a partir del triunfo de la ultraderecha en nuestro país?

Para nosotros y para nuestros aliados de organizaciones de derechos humanos, que nos venimos juntando previo al triunfo de Javier Milei, conversando sobre un potencial escenario que nos parecía complejo y analizando cuál era el futuro, nos preocupa. También nos preocupa en términos de negación del contexto político. Hay una situación económica muy acusante y van a poner la cabeza en resolver eso. Me parece que todo lo que se dijo en campaña, sobre la portación de armas, la derogación del aborto, de la ley de educación sexual integral y toda la cantidad de barbaridades que se dijeron, desde nuestra perspectiva no va a ser lo primero que Milei que va a tener en la cabeza.

Vemos lo que se podría llamar el segundo gobierno de Macri, donde en un momento pensábamos que no íbamos a tener interlocución con nadie, porque nos parecía que no había nadie con quien hablar entre aquellos que acompañaban a Milei. Encontramos puntos de encuentro y personas con las que sí se puede hablar, pero ahora nos preocupa que si la economía no funciona, esas personas con las que sí se puede hablar se corran. También nos preocupa que un mal funcionamiento de la economía haga que aparezcan los temas que declaró Milei en la campaña, el análisis de lectura política que hacemos nosotros es que esas propuestas funcionarán para tapar el mal funcionamiento económico.

Más que Milei, nos preocupa quienes los rodean. Benegas Lynch, Lilia Lemoine, Victoria Villarruel, son personas que nos preocupan mucho. Tenemos claro que las discusiones funcionan, no nos imaginamos que la corte determine que es inconstitucional el aborto, por ejemplo, que fue un debate que se dio en el Congreso, una decisión de mayorías. Las discusiones, por suerte en nuestro país, funcionan, confiamos en eso. Vemos que vamos a tener que estar mucho en la Justicia, ante locuras y medidas como la ley de portación de armas, algo que con este Congreso no va a ser fácil, lo vemos muy débil en ese sentido. En el peor escenario de que esas leyes pasen, iremos a la Justicia, creemos que el sistema de frenos va a tener que funcionar más que nunca. Es un poco de ruido para la campaña y para los seguidores de Milei que tienen cierta pasión por estas declaraciones tan desopilantes. Después hay que ver si esto se lleva adelante.

Lo que más nos preocupa es la criminalización en la calle, es algo que nos preocupa a corto plazo. Si mucha gente se queda sin trabajo con esto de los cierres de ministerios y la relación con los gremios y demás, nos preocupa que haya una criminalización en la calle, es un problema estructural en argentina. La policía y las Fuerzas de Seguridad en Argentina matan sin importar quién, cómo y dónde, sobre todo a los chicos más humildes. Creemos que el tema de la protesta social va a ser criminalizada, esa es nuestra mayor preocupación ahora.

