Martín Bossi: "La gente tiene mucha necesidad de reírse, pero está más irascible"

El actor, cantante y protagonista de la obra Kinky Boots, Martín Bossi, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "la gente tiene mucha necesidad de reírse, pero está más irascible". También reconoció que está abierto a tener su propio late night show y que las plataformas están manejando el mundo. Además explicó por qué no son compatibles el teatro y la televisión.

¿Cómo es volver al teatro después de la pandemia y llenar las salas?

Volví el año pasado con show propio que tenía que ver más con el desarrollo del showman. Recorrí todo el país y estuve haciendo temporada de verano en Mar del Plata. Ya volví de la pandemia y lo veo como algo pasado en cuanto al teatro.

¿Hay un resurgimiento de la calle Corrientes?

Exponencial, es una locura. Cuando empezaron a reformar la calle Corrientes hacía teatro y estaba todo roto, la gente se quejaba por las obras y me terminaron tapando la boca. Ahora está hermosa y hay mucha gente caminando y yendo al teatro.

Habiendo imitado a dirigentes políticos, cuando escuchás a Cristina Kirchner, ¿sentís que quedó detenida en el tiempo? ¿La imitarías distinto?

En estos años hubo una evolución artística en mi carrera. Cuando dejé la televisión en el 2009 me saqué las máscaras y empecé a opinar del mundo con mi cara y mi alma. Dejé de parecerme para empezar a ser. No tengo interés en copiar a nadie, lo recuerdo con una sonrisa. Fue una etapa muy adolescente donde buscaba llamar la atención. Me di cuenta que me aplaudían por ser otro. Los personajes políticos no me llaman la atención.

Hacer reír a la gente, ¿es distinto hoy? ¿Hay algo sintomático en tu tarea frente al público?

La pandemia y la guerra en Ucrania cambiaron al mundo. La gente tiene mucha necesidad de reírse, pero está más irascible. Fue un golpe muy grande estar dos años encerados por una enfermedad.

¿Puede ser síntoma de una búsqueda de otros liderazgos?

Antes las religiones controlaban mucho más a la gente. Ahora los empresarios manejan las redes sociales. El mundo está manejado por las grandes plataformas. Cambió de manos la forma de manipular las costumbres de la gente.

Juani Fernández Juvé (JFJ): ¿Padecés las preguntas personales?

No mostrar tu vida privada es no mostrarle a los medios. Hay muchas carreras que viven casi paralelamente su trabajo con la vida privada. Es una línea muy común en los artistas, hablan de su separación, de su familia, muestran todo. Se corrió esa línea y no sabés de qué vive. Me dediqué a estudiar canto, danza, clown, malabares, circo y piano. Prefiero que hablen de lo que invertí en eso.

Siendo un artista polifuncional, ¿nunca pensaste en un programa propio de televisión?

En su momento me escapé de la televisión por el rating. Ahora con las plataformas que tienen tanta llegada me seduce la idea de hacer un late night show desde Argentina para otros países. Para un comediante no pasar por lo audiovisual en algún momento de su vida es inevitable. Me lo ofrecieron en otros momentos y dije que no, pero ahora no le cierro las puertas a tener mi show. Ahora estoy grabando unos capítulos con Adrián Suar, pero compartir la televisión con el teatro es un suicidio. Es muy exigente.

