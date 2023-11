Nick Carter llega a la Argentina el próximo 22 de enero

El popular integrante de una de las boy bands más icónicas desde los años 90 llegará a la Argentina en el marco de la gira "Who I am" en 2024, que sigue al lanzamiento de su nuevo sencillo “Superman” y "Made for us".

El año pasado fue demandado por una adolescente que afirmó que la abusó en un yate en 2003, cuando ella tenía 13 años y él 23. Luego, varias de su época como cantante le siguieron a esa.

El dolor de Nick Carter tras la muerte de su hermano Aaron: "La adicción y la enfermedad mental son el villano aquí"

Carter inició su carrera a la edad de 12 años y rápidamente se convirtió en una superestrella del pop internacional, como el miembro más joven de la icónica banda de chicos Backstreet Boys.

Para conseguir entradas para el próximo show se hace a través de la ticktera Passline.

AO JL