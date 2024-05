Pablo Moyano: "Que Milei se suba a un camión para que vea lo que es laburar"

Desde la asamblea de la CGT en el Polo Petroquímico, Pablo Moyano confirmó una movilización frente al Senado el día que se trate la Ley Bases y aseguró que los senadores de UxP se comprometieron a rechazar el proyecto. “El movimiento es un mensaje para los senadores de otros bloques que se hacen llamar dialoguistas y todavía no se han decidido”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En el polo Petroquímico se está realizando un paro de actividades desde la medianoche que durará hasta las 11am. El periodista Juan Cruz Soqueira informó para el móvil de Modo Fontevecchia desde Dock Sud que el secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, habló en una asamblea en la que ratificó la medida del paro general pactado para el jueves y la medida de fuerza que está llevando adelante la Confederación Argentina de Transporte.

Además, hablaron sobre el aumento del 45% que Camioneros había pactado con las empresas y suscita una puja con el Gobierno, que no quería convalidar el porcentaje. El sindicalista afirmó que, si el Gobierno no convalida el acuerdo, los trabajadores no van a cumplir con las horas de trabajo y van a luchar hasta las últimas consecuencias.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paro y protestas el lunes 6 y jueves 9 de mayo: cómo afecta a colectivos, trenes y aviones

“Esto es una antesala de un amparo nacional de las jornadas de lucha que se van a dar después del 9 de mayo”, aseguró Moyano respecto a las medidas sindicales de hoy y anticipando las consecuencias laborales que podría traer la aprobación de la Ley Bases en el Senado. A su vez, apuntó contra la presidencia de Javier Milei, la que definió como un gobierno que “provoca permanentemente a los trabajadores con medidas que van en contra de sus bolsillos”. Por otro lado, manifestó que el paro general pactado para el próximo jueves es un “mensaje a los senadores y senadoras que tienen la responsabilidad de rechazar la ley que perjudica a millones de argentinos”.

Menos paciencia social y triunfo parlamentario

El dirigente reafirmó las causas del paro general y aseguró que estas medidas demuestran que el “descontento social es cada vez más fuerte”. Sobre el debate por la aprobación de la Ley Bases, aseguró que los senadores de Unión por la Patria se comprometieron con el Consejo Directivo de la CGT para rechazar la ley y remarcó que las movilizaciones son es un mensaje para los senadores de otros bloques que “se hacen llamar dialoguistas y todavía no se han decidido”.

Jornada de reclamos: ATE exige paritarias y recomposición salarial en rechazo a Ley Bases que amenaza a ANAC

Por último, se refirió a Milei con duras palabras, catalogándolo como un “payaso que pelotudea por el mundo” pero “no visita ninguna provincia del país”. Además, afirmó que la CGT impulsará una movilización el día que la ley se trate en el Senado y diferenció el paro general del 9 de mayo de la medida tomada por las centrales sindicales el pasado 24 de enero. “Este paro va a ser contundente”.

Moyano señaló que el gobierno “vive en un mundo de fantasía” y que el plan que aplican “es el plan del FMI”. “Ajustar a los trabajadores, aumentar la edad jubilatoria, volver al impuesto al trabajo, sacar las indemnizaciones, vender las empresas del Estado y regalar los recursos naturales es el programa del Gobierno”.

El Secretario General de Camioneros aseguró que la “bronca acumulada va a seguir creciendo” frente a las “provocaciones” del Gobierno y de su vocero presidencial “Adorno”. “Que Milei se suba a un camión para que vea lo que es laburar”, desafió.

VF FM