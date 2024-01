Pompeyo Audivert: “La gente pierde la noción de que hay un solo cuerpo”

El director teatral, actor y docente, Pompeyo Audivert, remarcó que la gente que estudia teatro busca una “experiencia de autoconocimiento”. “Lo que busca la persona que viene a estudiar teatro es dar consigo en otra escala, encontrarse en otra latitud de su ser”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pompeyo Audivert es actor, director teatral, dramaturgo y docente. Además, desde 1990 dirige el teatro estudio El Cuervo. Actualmente se encuentra presentando la cuarta temporada de “Habitación Macbeth”, en la que él mismo representa 7 personajes.

Me gustaría que nos hiciera una explicación sobre el récord de interpretar tantos personajes simultáneamente durante tanto tiempo.

Nunca me imaginé que iba a poder hacer eso, es un espectáculo que construí durante la pandemia, en medio de la angustia del encierro a la que nos llevó el bicho. Se me ocurrió dar rienda suelta a una vieja fantasía que yo tenía, que era esta de hacer una obra yo solo con todos los personajes. Era difícil la jugada, pero por suerte salió bien. Interpreto a los personajes centrales de la obra, la adapté para que no fueran tantos. Es una experiencia muy potente para el público también, la gente pierde la noción de que hay un solo cuerpo en la obra, entra en la dinámica de esta y se genera una situación muy teatral, atractiva y potente. La obra dura 1 hora 40 y el público está en un grado de atención y concentración muy singular, algo realmente notable. Estoy muy contento con lo que ha pasado, hace 4 años que estamos llenando la sala, ahora me pase al Metropolitan que es mucho más grande.

¿Qué dice eso de Argentina? Tengo entendido que después de Nueva York y Londres, Buenos Aires es una de las ciudades con mayores espectadores de teatro por año. ¿Qué nos dice eso del público argentino?

Hay algo de las viejas tradiciones teatrales argentinas que siempre han sido muy intensas, me refiero a todo lo que es la historia de los lenguajes teatrales rioplatenses, que empieza con el circo criollo. Hay una cultura teatral que después el teatro independiente retoma, generando mucha cantidad de salas por todas partes y un público cada vez mayor. Buenos Aires y la Argentina en general es un país muy teatrero, que para mí tiene que ver con esas herencias de lenguajes propios generados por nosotros y por toda la corriente que significa el teatro independiente, además del el público que fue generándose en torno a ese movimiento teatral tan potente, del cual me siento heredero.

Después está también lo que sería el teatro más comercial, que aparece por un costado no tan genuino pero que no obstante recibe mucho público. En Argentina tenemos actores, directores y dramaturgos de gran nivel que en el mundo son muy reconocidos, Buenos Aires es una de las capitales teatrales del mundo.

Respecto a la parte de su profesión que se dedica a la docencia, ¿qué nota a lo largo de los años? ¿Hay más gente que quiere estudiar actuación o menos?

Ha habido cambios en las expectativas de la gente. Mis alumnos van de los 20 a 50 años, pero hay una mayoría “sub 40” de gente más joven. Lo que busca la persona que viene a estudiar teatro es dar consigo en otra escala, encontrarse en otra latitud de su ser. Poder ser otros es la metáfora que el teatro pone de manifiesto cuando uno interpreta otros cuerpos, esa pulsión de otredad es la que atrae a los jóvenes, que buscan salir de ese encierro en el que están metidos en una sociedad tan unidimensional como en la que vivimos.

Carlos Rottemberg: “Vas al teatro por el precio de un kilo de helado”

Entonces, ¿es más una experiencia de autoconocimiento que de búsqueda laboral?

Sí, eso es lo que busca la gente que viene al Teatro El Cuervo, una experiencia de autoconocimiento. Dar con esa experiencia y situarse en un asunto poético de la propia identidad. La identidad como un fenómeno más ambiguo clausurado en el “yo”.

Yo también siento que mi experiencia en el teatro tiene que ver con una tendencia al autoconocimiento, es una zona muy rica el teatro.

Andrea Bisso: Estaba pensando en toda tu trayectoria interpretando clásicos del teatro. Todas las obras clásicas son más de culto que del circuito comercial, ¿qué es lo que te lleva a presentar las grandes obras clásicas y no volcarse al lado comercial?

Todas las obras clásicas como las de Shakespeare, son teatros que tienen un componente popular, teatros abiertos. Las vicisitudes de sus argumentos son muy concretas e identificables, conectan muy bien con lo social.

El teatro comercial se ha ido degradando y transformando en obras que vienen de otras latitudes, que son subsidiarias de otras visiones del mundo, que tal vez se hace con actores de la tele. Creo que hay que defender las viejas tradiciones del teatro nacional, que son teatros muy populares con dramaturgos muy atractivos, mismo Shakespeare, que en su época era muy popular y lo iba a ver el pueblo. Por ejemplo, este éxito a gran escala que está teniendo Habitación Macbeth tiene que ver con una dramaturgia muy concreta y bella, que tiene su complejidad pero que está muy abierta a ser compartida con los espectadores. La gente gusta de eso, de algo que se entiende completamente de qué va pero que también tiene por dentro algunos asuntos que chispean cuestiones metafísicas que son muy curiosas, a las que el teatro inevitablemente se debe como arte ritual.

Más de 30 salas de teatro independiente se verían afectadas en Córdoba

El teatro es un arte que manifiesta asuntos de otro orden, un cuerpo haciendo de otro, es algo muy misterioso en un ritual en el mismo tiempo y espacio, con gente presente. Las dos cosas son muy importantes de sostener hoy en día, la cuestión de las circunstancias reconocibles, fáciles de entrarle y también toda la cuestión misteriosa que el teatro trabaja, que de esto se trata esta obra y otras que también son venidas del teatro independiente, que están funcionando muy bien con el público. Hay otras obras que están funcionando en el Metropolitan del circuito independiente, que están muy bien escritas, dramaturgias nacionales con una calidad indudable que funcionan muy bien con el público.

VF FM