Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) en donde sostuvo su postura de defensa a la gestión de Alberto Fernández y el ministro Guzmán. “Estamos en un proceso de alza y vamos a bajar la inflación”, expresó.

¿Cómo vamos a llegar en la economía para el año próximo para las elecciones?

- Me voy a referir a Catamarca. Primero tuvimos una "macripandemia", fue difícil en mis últimos años como intendente, donde el país se endeudó y no mejoramos nuestra productividad. No teníamos camino ni puertos. Luego, a los pocos días de asumir tuvimos la pandemia, que complicó al mundo, hubo emisión monetaria y eso genera récord de inflación en todo el mundo. La inflación siempre perjudica a los que menos tienen. Pero el país ha tenido una asistencia importante con los IFE y los ATP. Eso ayudó a las provincias. Otra de las cosas que hace a la inflación es la distorsión de los precios relativos. Es muy fina la linea de pasar a ser indigente a pobre. Pero en Catamarca, a pesar de todo este contexto, gracias a las inversiones mineras, a la agroindustria y al turismo, con el previaje y una campaña que realiza Catamarca ha ofrecido 4 mil puestos de trabajo privado; a la obra pública, tenemos 79 mil millones de pesos en obra pública, que es la mayor inversión nacional en la historia de los 200 años de Catamarca. Estamos trabajando con Wado, Kulfas y Gerardo Morales y estamos trabajando en la mesa de Litio. Con todo esto, la situación es buena. Estamos con complicaciones mundiales extraordinarias pero coincido con Martín Guzmán con que estamos en un proceso de alza y que vamos a bajar la inflación.

Acompañó a Wado de Pedro, que es la cara más visible de La Cámpora dentro del gobierno, en su gira a Israel y se dice que haber viajado así con ocho gobernadores era casi una gira presidencial. ¿Cuál es su evaluación de las discusiones internas dentro del Frente de Todos sobre la posibilidad de que Alberto Fernández no sea el candidato para las elecciones del 2023, teniendo en cuenta el conflicto entre la vicepresidenta y el presidente va en escalada, imagina un escenario distinto?

- No hago futurología. Con Wado no hemos hablado de política, hemos tenido reuniones técnicas sobre el agua, sobre los sistemas productivos con empresas tecnológicas y todos los gobernadores de distintos partidos políticos hemos acompañado al ministro y lo han atendido muy bien en Israel y nosotros tenemos que estar todos juntos. Como decía Perón, cuando empiece a andar el camión se van a acomodar los zapallos. Ese es nuestro desafío, que crezca la economía y la distribución de las riquezas. En ese contexto complicado veo una Argentina que a partir de julio va a ir bajando la inflación. Observamos mucha inversión minera. Estuvimos con Gerardo Morales, Gustavo Saenz, que son de distintos partidos, y con Kulfas observamos una inversión importante en litio y creemos que la macroeconomía se va a acomodar con las divisas que provienen de hidrocarburos y lo que producimos en vaca muerta o de la minería. Pensamos que inicialmente el litio en un año y medio podremos exportar 2 mil o 3 mil millones de dólares. Las proyecciones son muy buenas.

Hablo con todos los integrantes del Frente de Todos y todos ponen paño fríos. ¿Nota que la escalada de los ataques al presidente son de tal magnitud que se hace difícil creer aquella frase que dice Perón que cuando parece que se pelean en realidad, se están reproduciendo?

- Es un momento de mucha prudencia y mucha tolerancia, hay que defender al gobierno. Venimos con los problemas de la post-pandemia, los problemas de los commodities, la distorsión de los precios relativos y los problemas de logística, como sucede en los puertos de Shangai. Eso tiene consecuencias emocionales en cuanto al estado anímico de la sociedad. Coincido con usted y con Manzur que nos tenemos que dedicar a la gestión y defender la unidad y al gobierno. El presidente, los gobernadores y los intendentes, tenemos el problema de la gestión, estamos pensando en eso, pero no en la política, porque eso vendrá con las elecciones.