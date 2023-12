Cristina Fernández de Kirchner está en el llano y sin cargos, pero sigue en actividad. Nada de retiro ni de irse al Sur, está activa nuevamente y participando de reuniones en el Instituto Patria, comentó Alejandro Gomel en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En medio de la polémica sobre qué hacer con los piquetes y protocolos, recordó lo que sucedía cuando Néstor Kirchner asumía y estaba muy fresco lo que eran los asesinatos Kosteki y Santillán en Avellaneda. Es decir, la memoria colectiva acerca de represión y muerte estaba muy fresca.

En ese ámbito, le tocaba asumir a Néstor Kirchner, que estaba junto a Cristina en un almuerzo con Mirtha Legrand. Allí fueron consultados de qué harían con los piquetes.

Cristina tuiteó el video de la entrevista con la diva y escribió que "hay que leer la Constitución completa" haciendo referencia a que Milei dice que hay que cumplir la Constitución. "No hay que enfrentar argentinos con argentinos", manifestó el ex presidente.

En dicho reportaje, el ex mandatario añadía: "También hay que cumplir el artículo 14 y 14 bis del derecho al trabajo, un ingreso digno. La Constitución hay que leerla completa, siempre digo. Porque hay algunos que dicen que hay que cumplir con la Constitución y se acuerdan cuando pasan este tipo de cosas, pero no se acuerdan que hay otros artículos que son leyes básicas, que es garantizar esos derechos a la gente, que hoy lamentablemente no están".

Pasaron 20 años de cuando Legrand le preguntaba a Néstor por los piqueteros y la respuesta del expresidente se hizo eco en un tuit de Cristina, quien le agregó picante a una jornada que ya de por sí es caliente.

