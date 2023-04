Sebastián Lacunza, exdirector del Buenos Aires Herald, sostuvo que el Presidente sigue demostrando el poco cuidado que tiene sobre su imagen y sus decisiones. Además, agregó que las consecuencias del gobierno de Mauricio Macri fueron catastróficas pero “podemos prever que van a reincidir e incluso agravar las prácticas que ya conocimos”, según sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Me gustaría que profundizaras por qué fue una mala idea la de Alberto Fernández de hablar como un expresidente a ocho meses de terminar el mandato y en el medio de una turbulencia financiera.

Me da la sensación de que es una decisión poco meditada, poco cuidada y no es la primera. A Alberto Fernández pareció acompañarlo esta falencia en decisiones cotidianas, prácticamente desde que comenzó el mandato.

Él tenía una meta, lo había explicitado de esa manera y era que se iba a ocupar de la crisis, que renunciaba a la candidatura porque se iba a ocupar de la situación económica. Pasaron 72 horas desde que lo dijo y amanecimos el lunes con el dólar escalando y con una serie de definiciones que quedan extemporáneas en virtud de lo que vive el país.

Esto es un hecho anecdótico, uno más, nos olvidaremos en una o dos semanas que esto ocurrió, pero refleja un poco cuidado de su propia imagen y sus decisiones cotidianas que erosionan su propia autoridad, su figura pública y su mensaje social.

Dijiste que “los que van a ganar no merecen ganar, y los que van a perder merecen perder”, ¿podés hacer una reflexión sobre eso?

Si gana Juntos me parece que no asumió nunca, desde que Mauricio Macri dejó el gobierno, la responsabilidad de la situación en la que está el país.

La perspectiva histórica de lo que fue el endeudamiento con los nulos resultados, catastróficos de un endeudamiento gratuito, que puso a ese gobierno en un fracaso rotundo.

Sin embargo, está demostrado que este voto tiene una resiliencia importante, en torno al 40%, y probablemente vuelva al gobierno. Y me da la sensación de que no hicieron una reflexión sobre lo ocurrido, sino que son propensos a repetir una serie de medidas y políticas, pero no solo en lo económico.

El otro día indagaba sobre quién es el equipo de Justicia que trabaja en planes de gobierno para JxC, y la verdad es que podemos prever que van a reincidir e incluso agravar las prácticas que ya conocimos. Juntos por el Cambio probablemente gane, pero no lo merece.

Un gobierno tan desarticulado como el actual, que tiene a la Vicepresidenta que falló con su misión básica y responsabilidad histórica, que era ver cómo lidiaban con la deuda y las graves falencias económicas y sociales recibidas, que en la mitad del mandato ella se ponga como opositora de su propio gobierno, es una posición difícil de leer para el pueblo. Además del propio Presidente con sus falencias.

A veces da la sensación de que quieren perder, calculo que no, es muy temerario pensarlo, pero da la sensación de que trabajan para perder.

¿Qué porcentaje, sobre el 100%, les corresponde de responsabilidad a Cristina Kirchner y Alberto Fernández?

80% a Cristina y 20% a Alberto.

¿Qué posibilidades le asignas a estos tres escenarios: Cristina candidata del Frente de Todos, Sergio Massa como candidato de unidad o PASO?

A Massa un 50%, me da la sensación de que hay una moneda al aire que puede perderse si la economía desbarranca. Si sigue inestable y volátil, me da la sensación de que Massa tendría intenciones de ser candidato.

De Cristina te pido que me eximas, porque ha sido una política con una capacidad de modificar escenarios importantes a lo largo de su carrera. En principio creo que no, porque no tiene ganas, dijo que no va a competir y hay una serie de señales que permiten inferir que no va a ser candidata a presidenta. Bueno, yo jamás hubiera dicho que Alberto sería candidato a presidente hace cuatro años y ocurrió, por eso te pido que me eximas.

Y sobre las PASO, me parece que el otro 50%, me da la sensación hace rato que hay muchas personas, de ambos campos (cristinistas y albertistas), que están convencidos de que no pueden ir juntos y que hay puentes que se rompieron.

Que ese convencimiento sea modificado en virtud de la sociedad electoral, puede ser. Da la sensación de que Massa será candidato si consigue esa unidad, y transmitió que no se va a desangrar en una interna.

Pero si la posibilidad de más de una candidatura está sobre la mesa, es porque hay muchas personas que así lo conciben.

Nuria Am (NA): Sergio Chodos habló de operaciones de parte de quienes fueron dirigentes del gobierno anterior ante el FMI para no liberar la partida extraordinaria que espera el Gobierno argentino. No dio nombres, pero hizo referencia a varias personas, entre ellos tu hermano, Hernán. ¿Qué idea te surge? ¿Pensás que el kirchnerismo busca conspiraciones detrás de los hechos en los que no encuentra explicaciones o tiene que hacer un mea culpa? ¿O crees que esto es así?

Creo que en general los gobiernos y los grupos políticos buscan una conspiración o le ponen mucho acento a determinado indicio para justificar una realidad.

El episodio de Antonio Aracre me pareció poco relevante para lo que está ocurriendo. Ahora es esto y la semana que viene puede ser otra versión que justifique la inestabilidad.

Sobre la puntualización de Sergio Chodos, contesto como periodista. Me parece que si me llega algo así, para que tenga vuelo, yo reclamaría más detalles. No tirar una cosa así sin ningún detalle y esté asentado por la agencia Noticias Argentinas el domingo a la mañana, evidentemente a pedido.

No digo que Noticias Argentinas haya actuado a pedido, pero evidentemente fue Sergio Chodos quien tuvo la iniciativa. Me parece que eso, así, tiene poco cuerpo.

Yo tengo plena seguridad, y esto hasta me parece poco relevante, uno no va premeditadamente en contra del país. Sobre la postura pública tengo muchísimas diferencias. Sobre Juntos, tendrían que tener una actitud de mayor rendición de cuentas de lo que dejaron.

Estamos lidiando con la deuda dejada por Macri y eso tendría que estar más sobre la mesa y en el discurso, eso es una cuestión política, de visión y de la realidad.

Ahora, una acusación de deshonestidad contraria al país, tengo la plena seguridad, que en el caso de Hernán, es falsa.

