La ex presidenta del ENACOM, Silvana Giudici, aseveró que la eliminación de Ganancias "es absolutamente sectaria". La influencia Santiago Kovadloff y la posible postergación de la presentación del presupuesto 2024, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Abrimos el programa de hoy con la importancia que puede tener en un gobierno que se le dé lugar a un filósofo, en el caso de Santiago Kovadloff. Dado que vos conocés el tema de comunicación como pocas personas dentro de Juntos por el Cambio, ¿qué puede significar o aportar en la construcción de sentido un filósofo a un gobierno?

Argentina tiene que recuperar el orden y la normalidad. Kovadloff representa lo que queremos para el próximo gobierno.

Bullrich presentó a su consejo de asesores, que tendrá a Santiago Kovadloff a la cabeza

Patricia Bullrich, como eje de su campaña, lo viene diciendo desde las PASO, que es necesario recuperar el orden en todo el sentido de la palabra, no solamente en el aspecto económico con una inflación desbocada, ordenar la macroeconomía, el funcionamiento productivo de Argentina, sacarle de encima el pie en el Estado a la producción, a la exportación, la importación, el campo.

También lo plantea desde la convivencia democrática, la normalidad de una sociedad que está cansada de los exabruptos, del relato, la violencia y recuperar el centro de la visión de cada ciudadano.

Kovadloff lo presenta como un sentido de humanismo, de proteger la visión desde el ser humano.

Mauricio Macri: "Hay interpretaciones maliciosas, Patricia es mi candidata"

Él dice que "las personas en Argentina están rotas" y es necesario darles una mirada en la próxima gestión, recomponiendo no solamente el entramado social, la normalidad en las relaciones entre el Estado y la gente, terminar con los privilegios de determinados sectores políticos para poner en el centro de la construcción del nuevo mandato de gobierno al ser humano, a la persona.

Volviendo a lo que dice en la canción de presentación El Chaqueño Palavecino, de la "ley y la trampa", lo que nosotros proponemos desde la campaña y desde lo que representamos cada uno de los sectores que integra JxC es nada más y nada menos que respetar la Constitución, nuestro conjunto de valores republicanos, la división de poderes.

Aurelio: "7 de cada 10 menores de 20 años votaron a Milei"

Lo planteo no sólo desde lo que vemos todos los días en la calle, sino desde los últimos acontecimientos, que tienen a un ministro de Economía aprovechando su posición de administrador de las cuentas públicas tomando medidas, como la eliminación de Ganancias, que es absolutamente sectaria, para recomponer un armado político con "el tren fantasma de gordos sindicalistas" atrás, sin pensar en lo que verdaderamente se necesita en Argentina, que es trabajar en los sectores más vulnerables.

“Milei es Massa”, la nueva estrategia de JxC para restarle votos al libertario

Elevar el piso de Ganancias significa un parche, una medida electoralista que generará más inflación, mete la mano en la caja de los fondos coparticipables porque este es un impuesto que afecta un 61% a la provincias. Todas estas cosas van violentando a la sociedad que comienza a ver un Estado casi de anomia en las relaciones cotidianas, en la falta orden o autoridad cuando ve que las autoridades están decididas a ser trampa.

También lo planteo por otros sectores de la oposición, como por ejemplo, La Libertad Avanza pidiendo que no se trate el presupuesto, que es algo que está dado por ley y lo que están pidiendo es vulnerar la Ley de Administración Financiera que dice que el presupuesto tiene que presentarse al Congreso el 15 de septiembre.

La inflación de agosto fue la más alta desde 2002, según un instituto estadístico

Es todo oportunismo, una mezcla de intereses partidarios, personales, electorales, que no terminan de poner aunque sea una luz al final del túnel, y eso es lo que expresa Patricia.

Vamos a cambiar, por una Argentina ordenada, que respete la ley, tenga la Constitución como eje central de un gobierno y que, por sobre todas las cosas, ponga la mirada en lo que necesita el ciudadano y no en el ventajismo de determinados de determinados sectores políticos.

Claudio Lozano: “Falta autocrítica en el gobierno”

Las críticas a Javier Milei y Sergio Massa

Hace minutos entrevistamos a Eduardo Levi Yeyati, y Claudio Mardones le preguntó sobre la aceptación de Sergio Massa respecto de la propuesta de Javier Milei de posponer el tratamiento del presupuesto.

Levi Yeyati se despachó con críticas a Milei, marcando que estaba probado que había cantidad de cargos que integraban las listas de La Libertad Avanza que venían del Frente Renovador e hizo toda una crítica a la relación entre el Frente Renovador y La Libertad Avanza.

En tu caso en particular, ¿creés que hay un peligro allí, más allá de la cuestión del presupuesto, de una relación entre el Frente Renovador y La Libertad Avanza?

Presupuesto: Milei sugiere postergarlo y Massa debe responder

Si hoy se expresan estas relaciones por carta, en donde un diputado de la Nación aparece pidiéndole al ministro de Economía y candidato que incumpla la ley, y el ministro aparentemente lo estaría pensando, habla de algo mucho más evidente que lo que se dio a conocer en algunos distritos como, por ejemplo, Tigre, en donde al principio de la campaña (y al final de las PASO) hubo ciertas evidencias de que eso había sucedido.

Hubo denuncias de los propios armadores de Milei que decían que la lista la había armado Malena Galmarini.

Pero ese es un aspecto nada más, el aspecto más grave y profundo de lo que tenemos que mirar de la propuesta de Milei es el comportamiento dentro del Congreso, de lo que expresó en estos cuatro años, que es un profundo desconocimiento y desprecio.

Berni dijo que intendentes armaron listas y "cuidaron" votos de Milei

Lo escuché decir que el Congreso es un "nido de ratas" y más posturas más extremas en relación a la falta de respeto a las instituciones y a desconocer que el rol del Congreso, como un poder distinto al Ejecutivo, que es el del control de las cuentas públicas y el de la aprobación de la Ley de Herejes, que es del presupuesto.

El relato del kirchnerismo es populismo y "no importa si vulneramos la división de poderes, cambiamos la Justicia, el código electoral y vamos modificando la cancha como nos parece", y fue es lo que sucedió en los últimos 15 años de gobierno kirchnerista.

A Milei le parece lo mismo, podemos no ir al Congreso, despreciarlo, no votar el presupuesto, acomodarnos a la situación que más nos convenga, y eso es lo que no queremos más.

Diana Mondino: "No me voy a casar con Milei"

Por eso la definición del mensaje de nuestra coalición que, además de tener el liderazgo de Patricia Bullrich, tiene un equipo compuesto por siete u ocho gobernadores (probablemente con las próximas elecciones), diputados, senadores, equipos federales con trayectoria y experiencia en todos los campos de la economía y la política.

Lo que estamos planteando es nada más y nada menos que eso. Es respetar la Constitución, el rol que cada Poder tiene en el funcionamiento de la República y jugar con reglas claras.

Estamos en el medio de una elección, el ministro hace anuncios electoralistas con plata ajena para lo pague el próximo gobierno o los sectores más postergados, porque elevar el piso de Ganancias, que beneficia a trabajadores que cobran más de $700.000, hace que se olvide al 50% de la población que cobra menos de eso, como el asalariado, el que está en mercado informal o es monotributista, que no le tocará nada de este beneficio.

Es la medida que se puede plantear y que tiene solamente un tinte electoralista, desacomodando las reglas del juego de esta elección.

Massa impulsa aumentar la inversión en educación

Aparte, supuestamente negociándolo entre dos puntas de este escenario electoral que tiene tres actores. Este espacio, el de JxC, que se planta como alternativa de gobierno, no está de acuerdo y lo que quiere es plantear que respeten el funcionamiento de la República, los valores que plantea nuestra Constitución y el funcionamiento de las instituciones.

Parece un discurso viejo, pero es muy importante a la hora de plantear una solución para Argentina. Escuchemos los "cantos de sirenas", "plan motosierra" o las soluciones con "realismo mágico", y vamos a perder en ese camino la construcción de una democracia que lleva 40 años.

El Laclau de Patricia

Hay que seguir consolidando eso y (que es lo más importante que estamos planteando en este momento) defender la libertad y el desarrollo de una sociedad que está muy comprometida, en una crisis sin precedentes, a la que nos llevaron estos mismos relatos de "realismo mágico".

BL JL