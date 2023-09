El director de la consultora ARESCO, Federico Aurelio, analizó el comportamiento del voto a Milei: "La gente no lo va a criticar porque, a partir de lo que representa, es como criticarse a sí mismos". Además, se refirió al nivel de participación electoral en octubre. "No pareciera que tengan un comportamiento unánime todos los que estuvieron ausentes", indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿El escenario más probable que avizorás es el de un balotaje de Sergio Massa con Javier Milei?

Sí, ese balotaje es el que están marcando todas las mediciones post PASO, pero hay que seguirlo de cerca ya que, previo a esas elecciones, anticipamos que pequeños movimientos podían cambiar el impacto electoral.

Y así fue, nosotros ya lo teníamos en 26% a Milei y creció hasta el 30%, mientras que las otras dos fuerzas grandes perdieron varios puntos. Todo esto cambió la interpretación, porque el haber sido el espacio y el candidato individual más votado le generó un impacto muy distinto.

Encuesta: Milei le sacaría 10 puntos de ventaja a Bullrich y habría balotaje con Massa

Esto se dio por un crecimiento de 4 puntos. Ahora vemos que quien encabeza LLA sigue creciendo, ayudado por el impacto electoral de ser el ganador y la búsqueda del voto útil opositor que siempre favoreció a Cambiemos, pero que ahora se modificó.

Justamente, Juntos por el Cambio no está fidelizando la elección de las PASO, Patricia Bullrich no está teniendo la intención de votos de lo que tuvo Bullrich más Larreta. Y como el peronismo se sostiene, está como el otro espacio que le compite a LLA.

Hay que estar alerta porque ninguna de las tres fuerzas, incluso Milei, va a buscar ganar en primera vuelta, lo cual no es imposible. Mientras que el peronismo va a intentar llegar a octubre con la menor diferencia posible. Por su parte, Juntos intentará tener algún voto adicional para superar al peronismo y clasificar a la segunda vuelta.

Palazzo: "Si hubiese balotaje entre Bullrich y Milei, no votaría a ninguno"

En un promedio de 15 encuestas nos daba el escenario que vos planteás (balotaje entre Milei y Massa) y que la diferencia promedio, en esas encuestas, entre el ministro de Economía y Bullrich, es de 2,1%. Es decir que casi está dentro del margen de error. ¿Qué tendría que hacer Bullrich para remontar?

En nuestras mediciones la diferencia entre peronismo y JxC es mayor, por lo menos 5 puntos. Bullrich debería fidelizar el voto de Juntos por el Cambios, que la llevaría a 28 puntos. Y, a su vez, presentarse como una carta de cambio con más confiabilidad para la sociedad que Milei. No es sencillo, porque Javier Milei representa para la gente lo que la gente quiere que sea Milei.

Es difícil competir contra un aspiracional, por eso no le afectan las críticas. En las PASO la gente demostró que quería un cambio sin condiciones, no importaba cómo se desarrollara esa modificación coyuntural. Y eso lo capitaliza Milei, sobre todo en los jóvenes: lo votaron la mitad de los menores de 35 años y 7 de cada 10 menores de 20 años.

En la pulseada con Milei, Bullrich ahora va por el voto joven

De acuerdo a tu análisis, Bullrich no logra retener parte de los votos de Larreta, pero lo que es más grave es que esos votos engordan el caudal de Milei.

¿No resulta contraintuitivo que los votantes de Larreta vayan por alguien más extremo aún o es un voto útil porque suponen que Patricia no va a ganar y lo que quieren es que no triunfe el peronismo?

Hay una combinación, hay votantes de Bullrich en la primaria que ahora votarían a Milei. Uno de los factores es el voto útil y el otro es que no quieren que siga el peronismo, más allá de que no estén de todo de acuerdo con el libertario. Pero hay que ver cómo evoluciona de acá a octubre, aunque probablemente siga ese aspiracional.

Lacan decía que el enamoramiento era dar lo que uno no tiene a alguien que no es. Es decir, no importa lo que es el otro, ya que ese otro está cargado de lo que la gente quiere que sea.

Es una gran definición, por eso Milei está blindado ante muchas críticas. Sucede que la gente no lo va a criticar porque, a partir de lo que representa, es como criticarse a sí mismos.

En política es muy importante con quién se polemiza. En JxC eligieron a Melconian para que rivalice con el economista y el ministro de Economía. De esta manera se reservan a Bullrich para Seguridad y para demostrar, de alguna manera, que no es una subordinada de Macri.

Pero Massa no quiere polemizar ni con ella ni con Milei, sino con Macri, pegándole a los dos indirectamente. ¿Encontrás acertada esa estrategia para llegar al balotaje?

La ganancia de Massa

No sé si es una estrategia para generar crecimiento, pero sí es interesante saber que el votante de Macri en 2019, hoy se reparte en partes iguales entre Milei y Bullrich. Por tanto, si criticás las políticas de Macri, estás pegándole, de alguna manera, a Bullrich y a Milei.

Es como discutir con el jefe, no con los subordinados, ¿no?

En realidad, tanto Milei como Bullrich representan una política de ajuste y para ejemplificar lo hace con la gestión de Macri. O sea, Massa ejemplifica con Macri, el ajuste que habrá con Milei o Bullrich.

Pablo Moyano, contra JxC: "Tendría que haber una reforma laboral para que los Diputados vayan a laburar"

El papel preponderante del ausentismo

Nuria Am (NA): Le agrego a eso que Massa creó su propio partido político y por eso considera a Macri como un par, se siente autónomo y a la altura del ex presidente y de Cristina.

Más allá de esto, hubo un 30% del padrón que no votó y de extranjeros que quedaron excluidos en estas primarias, amén de su intención de voto. ¿Ustedes cómo creen que será el comportamiento de ese segmento del electorado?

Los tenemos cuantificados, de hecho hay un análisis en donde revisamos los números post PASO y hubo datos interesantes: entre los votantes del peronismo, sumados a todos los espacios políticos que hubo en las elecciones presidenciales de octubre 2019, la mitad se fueron.

Según las encuestas, Javier Milei mantiene un piso del 35% de cara a las elecciones generales

Es decir, hubo más de 12 millones de electores que dejaron de votar a los espacios tradicionales, fue una gran representación del “que se vayan todos”. Divididos serían 7 millones aproximadamente que se fueron a Milei, un poco más de 4 millones de ausentes y casi un millón de votos en blanco.

A partir de esto, hay una alta probabilidad de que los que votaron a Milei sigan con él. Por su parte, los ausentes son una gran parte de los votantes del peronismo del 2019, principalmente de nivel socioeconómico bajo y muy enojados con toda la dirigencia política (incluso el peronismo).

En ese sentido, es probable que, si bien va a haber una mejor participación que en las PASO de este año, la elección general tenga menos concurrencia que en años anteriores en esa misma instancia.

Carlos Ruckauf: "Octubre va a ser muy distinto que ahora"

Y es muy difícil detectar hacia dónde van esos votos, porque ese hartazgo que hay con la dirigencia hace que tengan poca predisposición de responder encuestas. Además de que los que no van a votar no suelen reconocer que no van a cumplir con la ley, por eso en una encuesta nunca se encuentra ese 30% de ausentes respecto a lso que existen en la realidad.

Por más que sean muchos, no pareciera que tengan un comportamiento unánime todos los que estuvieron ausentes. Otra cosa sería si el Gobierno tuviera tiempo de generar algún nivel de satisfacción económica para que los vuelvan a votar. Pero es difícil pensar ese escenario. Si vuelven va a ser más que nada por temor a las otras opciones.

AO JL