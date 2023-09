El periodista de política, Claudio Mardones, contó detalles sobre la propuesta de Javier Milei para que Sergio Massa que presente la Ley de Presupuesto después de las elecciones de octubre, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En la Cámara de Diputados se respira la sospecha desde este martes, especialmente porque esta semana comenzó la cuenta regresiva para que venza el plazo que establece la ley 24.156 (Ley de Administración Financiera) que le ordena al Poder Ejecutivo a presentar el presupuesto para el año próximo antes del 15 de septiembre.

Lo cierto es que Milei hizo uso de su lapicera como diputado nacional, lo que su compañera de fórmula Victoria Villarruel, y ambos presentaron una carta a Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara Baja, pero también al Poder Ejecutivo Nacional, planteándoles la posibilidad de no tratar ni presentar ahora el presupuesto.

Milei le pidió a Massa que presente la Ley de Presupuesto después de las elecciones de octubre

El objetivo sería que espere al resultado de las presidenciales del 22 de octubre y que, a partir de ese momento, con los resultados de las generales, tome finalmente la determinación de presentar el presupuesto de acuerdo a un dato importante que surgirá 22 de octubre y no tiene que ver con las presidenciales, sino con la composición de las dos cámaras del Congreso.

Cabe recordar que el Senado recambia un tercio y Diputados también una de sus mitades. En ese contexto es que finalmente la gran pregunta es cómo impactará eso en la Cámara Baja, el primer examen que le tocaría a una Cámara nueva, en el caso de que se tome la decisión de no presentar el presupuesto.

¿Hay antecedentes? Sí. En el año 2006, Néstor Kirchner decidió algo similar. En 2015, Cristina Kirchner hizo todo lo contrario, ya cuando aún el veredicto de las urnas había dado una tendencia y faltaba el veredicto del balotaje, había comenzado el tratamiento del presupuesto y fue finalmente aprobado luego.

Por su parte, Alberto Fernández esperó al resultado de las urnas en las elecciones de medio término, pero igualmente lo presentó luego de que había una nueva composición de la Cámara. Estos son los antecedentes y las formalidades.

La realidad es que las suspicacias vienen a partir de las respuestas y de los rechazos porque, primero, en el Ministerio de Economía, otros de los destinatarios de la carta de Milei, dijeron "lo vamos a analizar y ver qué le contestamos al planteo de Milei".

Hasta esta hora no hay una respuesta concreta. Es decir, que podría ocurrir la posibilidad de que el Ministerio y, por ende, el Presidente no le pongan el "gancho" a un plan de cuentas nacionales para el año que viene hasta después de las elecciones, porque no lo descartaron de plano, y eso es lo que empezó a generar suspicacias, especialmente en Juntos por el Cambio.

Sus principales autoridades salieron con los tapones de punta y aseguraron que sería un despropósito, una desprolijidad que el Ejecutivo no lo presente el 15 de septiembre (este viernes).

También sería una paradoja porque, si finalmente el Ejecutivo presenta el presupuesto el 15 de septiembre, JxC no tendrá muchas chances y el resto de la oposición igual para decir que ese debate es inocuo y no tiene viabilidad hasta que no se conozca el resultado de las elecciones. De igual forma, para JxC el Poder Ejecutivo tiene que presentarlo si o si este viernes.

Cada uno de sus representantes, como Mario Negri y Cristian Ritondo, consideran que tienen que cumplir con lo que establece la Ley de Administración Financiera, porque así fue durante todos estos años. Arcano en el pasado quedaron los casos en donde pasó lo contrario y uno de esos casos fue Mauricio Macri, que decidió dejarle las manos libres a su sucesor.

En este escenario, es en el que comienzan otra vez las preguntas sobre ese rol de enemigos preferidos que tienen Massa y Milei en este momento. Porque, además, hay una serie de rastros arqueológicos en la relación entre ambos.

No hay que perder de vista que antes de sentarse en la "silla eléctrica" del Palacio de Hacienda, Massa era el presidente de la Cámara Baja y allí mantenía relaciones políticas institucionales con los presidentes de todos los bloques y aquí también una interlocución con Milei y Villarruel.

¿Serán esos conductos y contactos los que abrevan la chance de que haya un acuerdo de este tipo? Por ahora, la única señal que invita a la suspicacia es la respuesta del Ministerio que esperarán para ver cómo le contestarán la carta al referente libertario.

Por lo pronto, el líder de La Libertad Avanza, que tiene muy pocos proyectos presentados y la mayoría fueron presentados de manera colectiva, hace esta jugada legislativa en un recinto en el que estuvo muy pocas veces y en el que comenzó a "utilizar su lapicera" en este último tiempo, especialmente con el intento de derogar la Ley de Alquileres. En un marco, en donde también hay algunas interlocuciones un poco más fluidas, incluso con JxC.

La carta deja abierto un interrogante, en una semana en la que empieza a calentarse el clima en la Cámara de Diputados, no solamente por la víspera de la llegada del presupuesto, sino también por la posibilidad de una próxima sesión la semana que viene.

Massa ya había anticipado que presentaría el presupuesto y que apuntará a que tenga superávit. También le pegó un tirón de orejas a la Cámara Baja, porque recordó que había enviado un detalle de todos los gastos fiscales, que son todos los impuestos que el Estado deja de cobrar por beneficios y exenciones.

Eso implica casi el 4,9% del PBI. Entre ellos está el beneficio para que los magistrados no paguen Ganancias, el plan de promoción industrial de Tierra del Fuego, la Ley de Inversiones Mineras, el Fondo del Tabaco, entre otros. El tema fue planteado el año pasado, cuando comenzó el tratamiento del presupuesto.

Era para cumplir con un pedido del Fondo Monetario Internacional, que había pedido al menos ponerlo sobre la mesa. Ahora lo dijo Massa, lo enviará nuevamente y quiere discutir para ver de dónde saldrá el financiamiento para que el presupuesto del año que viene tenga superávit.

De un modo u otro, el presupuesto ahora (y sin que se haya presentado) entró en la campaña y las suspicacias también se multiplican, pero llega el momento de las definiciones política porque hablar del presupuesto implica un largo trabajo pero también otra negociación.

