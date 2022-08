Un economista que no quiere ser político

"Titulamos la apertura de esta forma porque crecen las versiones de que Gabriel Rubinstein podría ser designado, a pesar de sus declaraciones en contra de Cristina Kirchner, nuevo viceministro de Economía. Es por eso que vamos a hacer un repaso de quién es él. Es un técnico que nunca le gustó ser político. Sergio Massa necesita tener un macroeconomista antes de viajar a Estados Unidos para poder tener un interlocutor con los miembros del Fondo Monetario Internacional que tenga los conocimientos técnicos macroeconómicos de los que él carece", explicaba Jorge Fontevecchia en la apertura Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) de este martes 16 de agosto.

En primera instancia, y tras el comentario inicial, se presentaron una serie de audios de declaraciones del posible nuevo viceministro de Economía en charla con Modo Fontevecchia y con diferentes medios de comunicación. En primera instancia, el economista daba su diagnóstico sobre si Silvina Batakis fracasaba, previo a que se hable de su posible designación como nuevo viceministro de economía. Además, planteó un posible escenario de hiperinflación.

Para continuar con la línea de dichos en el programa, el "elegido" por Sergio Massa dio su parecer acerca de que actualmente hay un escenario de tolerancia cero y que no son momentos de ensayo y error.

Quién es Gabriel Rubinstein, el economista que eligió Massa para ser su vice

Por su parte, el conductor marcó algo muy importante sobre las declaraciones y expresó que "hay que prestar atención a sus palabras. No le tiembla nada al dar nombres de políticos y plantear conversaciones hipotéticas", subrayó.

Posteriormente, el dueño de la consultora GRA (Gabriel Rubinstein & Asociados) opinó sobre la forma de actuar de los mercados y esclareció que son muchas personas interactuando. Fontevecchia agregó que "él comenzó en el estudio de Miguel Ángel Broda siendo el economista que tenía a cargo el área de calificación de riesgo. Luego, terminó siendo el jefe de éste. "Tengo una relación por ser el calificador de riesgos de Perfil, por eso es que tengo cierta simpatía hacia él. Realizó grandes pronósticos. Su consultora es ganadora de los premios del Banco Central", expresó Fontevecchia.

Por otro lado, se dio comienzo al cuarto audio donde Rubinstein habla sobre la racionalización de la energía y el freno de la producción. Esta última no puede parar. No tendría que pasar que una empresa no pueda comprar insumos porque no le dejan importar, a lo que Fontevecchia añade que "se debe tomar nota de las ideas como desdoblar el mercado".

Como se mencionó anteriormente, Rubinstein no es precisamente muy amigo de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que en otro audio, en charla con Modo Fontevecchia, expresaba que "el mayor costo político es el actual. De esta manera, no van a ganar las elecciones".

A su vez, y ya en diálogo con medios colegas, afirmaba su opinión sobre Sergio Massa, la inflación, el ajuste fiscal y lo perjudicial que es para las personas, además de marcarlo como recesivo.

Nueva encuesta: la llegada de Sergio Massa, la imagen de los políticos y la principal preocupación de los argentinos

Las declaraciones también le dieron tiempo para poder aseverar que "si Cristina fuera muy inteligente, tendría un plan de estabilización. En vez de echar ministros, entre otras cosas, podría aprender algo de economía y la gente lo valoraría como el Plan Austral y el Plan de Convertibilidad". También el conductor destacó que "es un señor que no tiene ninguna inhibición en hablar muy frontalmente como habitualmente hacen los técnicos".

Para culminar con los dichos, Rubinstein calificó de incapaz mentalmente al actual gobierno y subrayó que "Cristina no entiende el fenómeno".

"Recuerdo en una de las conversaciones, cuando le estaba por hacer el primer reportaje como presidente a Alberto Fernández, y en una de las conversaciones con él construí una de las preguntas que era: 'Ya que nadie nos presta, no nos ponemos de acuerdo a quién bajarle el gasto, tenemos que imprimir y la inflación es la consecuencia de esto que mencionó'. De esta manera, simple, es como habla Gabriel Rubinstein", cerró Fontevecchia la apertura de su programa.

