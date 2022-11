La funcionaria nacional, Victoria Tolosa Paz, se refirió a las supuestas irregularidades en los planes sociales y subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que "es falso que más de 250 mil personas no deberían cobrar el Potenciar Trabajo".

Hace algunas horas, Fernando "Chino" Navarro tuiteó en contra del pedido de levantar el secreto fiscal y sostuvo "no hay que ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes".

Me gustaría responderle a las 1.300.000 personas que forman parte de Potenciar Trabajo para llevarles tranquilidad, para que esta política pública tan importante del Ministerio de Desarrollo Social pueda continuar y fortalecer que construye capacidades productivas en todo el país.

Y para seguir trabajando junto a ellos necesitamos poder separar algunas pequeñas diferencias que encontramos en el padrón que todos los meses se paga desde el Ministerio. Es falso que más de 250 mil personas no deberían cobrar el Potenciar Trabajo.

El día que juré lo hice para cumplir las normas, trabajar con el esfuerzo que conlleva la administración del dinero público y llevar calma a los sectores más vulnerables.

Irregularidades en Potenciar Trabajo: el Gobierno pidió que se levante el secreto fiscal

El compromiso con los más necesitados nace de cuidar el recurso del Ministerio para poder llegar a los sectores donde hoy no se llega.

No puedo liquidar el Potenciar Trabajo sin solicitarle al juez Julián Ercolini que levante el secreto fiscal, porque la AFIP me informa que hay incompatibilidades en los números de personas que no estarían cumpliendo con las normas, pero no dice cuál es el apellido y nombre.

Por lo tanto, no tengo otra alternativa y no es querer ir a buscar algo que no corresponde, sino que todo lo contrario.

¿A qué atribuye que justo a partir de que usted asume al Ministerio aparecen estos datos de beneficiarios de Potenciar Trabajo que no deberían tener el programa?

Lo llamativo es que una mala interpretación de un informe que elevaron a la AFIP terminó poniendo en una falsa idea que es que más de 250.000 personas que están percibiendo el Potenciar no lo deberían tener, y no es así.

Lo digo con contundencia porque en estos 45 días que soy ministra hemos entrecruzado todas las bases de datos para dar tranquilidad y la última información detallada es para encontrar verdaderas incompatibilidades.

Una persona que tiene una moto no es incompatible, sino que figura como una persona que tiene bienes registrables. Otra tiene un vehículo de más de 10 años de antigüedad y es compatible con el programa, figura en el mismo rubro. Como así también la que tiene un inmueble. Todo está escrito y le dio nacimiento al Potenciar.

En plena polémica por las irregularidades en el Potenciar Trabajo, la Justicia exigió información a Tolosa Paz

Sobre esa resolución, le pregunto a la AFIP si el padrón, que habitualmente paga el Ministerio y el último que firmé como ministra a los siete días de haber asumido, tiene alguna de estas características y le señalo todas las irregularidades y me devuelve si detectan alguna.

El 19 de noviembre recibí una cantidad de números y no pude liquidar con esa nómina. No me detalla por el secreto fiscal. El juez le pide a la AFIP que le eleve esa nómina, que levante el secreto y finalmente a mí me queda el camino de liquidar mal o abandono de persona si dejo sin posibilidad de transferirle los ingresos al 1.300.000 personas.

Por tanto, le solicité a Ercolini que me permita acceso al secreto, la posibilidad de que la AFIP entrecruce para poder liquidar antes del 2 de diciembre la nómina correcta.

Potenciar Trabajo: Tolosa Paz defendió la auditoría y hubo críticas piqueteras

Imposibilidad para dar precisiones sobre la cantidad de casos irregulares

¿Cuántos de esos 250.000 quedarían en irregularidades?

No tengo la nómina y, por ende, no puedo detectarlas. Sí poseo un número global y prefiero no darlo porque, en tanto no termine de cruzar las condiciones de esa persona, no podría hablar de incompatibilidades.

¿Es mucho menos?

Muchísimo menos. Por eso digo que se construyó un número de 253.000, que era lo que decían los titulares de los medios, que eran personas que tenían bienes registrables e inmuebles.

BL JL