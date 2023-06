Carin León lanzó su nuevo disco y habló sobre la posibilidad de colaborar con L-Gante

Carin León, el cantante de regional mexicano, ritmo que, en los últimos meses, se popularizó en Argentina gracias a las colaboraciones del mexicano Peso Pluma con Nicki Nicole y Bizarrap, lanzó “Colmillo de Leche”, su nuevo álbum.

“Es un álbum al que le dedicamos mucho tiempo y mucho cariño”, explicó León en diálogo con Perfil Música: “Es una propuesta diferente. Queríamos cambiar nuestro regional y nuestra manera en la que queremos mostrar la música regional mexicana”.

Carin León lanzó "Colmillo de Leche" (CZ)

Además, el artista explicó que es un disco muy personal, ya que navega a lo largo de distintos géneros con los que creció y que lo formaron como artista.

“Para mí traer influencias y romper los moldes es mi estado natural. Creo que haciendo lo mismo siempre me tiendo a aburrir y caer siempre en lo mismo, y por eso me gusta mucho fusionar”, reflexiona el artista.

Si bien es un disco compuesto por 18 canciones, una rareza en estos tiempos donde los álbumes suelen contener alrededor de 10 temas, Carin aclaró que quedaron muchas canciones afuera, y que, el setlist final, se decidió en relación a los que él y su equipo consideraban que conjugaba bien en el concepto de “Colmillo de Leche”.

Entre los 18 tracks, despliega un gran número de colaboraciones de primer nivel como Pablo Alborán, Ángela Aguilar y Camilo, entre otros.

El artista mexicano sumo varios artistas internacionales para su nuevo disco (CZ)

- ¿Cómo fue trabajar con esos artistas?

- Fue bien natural. Con Pablo (Alborán) ya habíamos hecho una canción en su disco. Surge por Instagram, de la admiración que yo tengo por su música. Pablo me invitó a hacer un tema y yo lo invité a hacer otro. A Camilo lo invitamos cuando ya teníamos el tema terminado. Le faltaba una voz al puzzle y era la voz de Camilo. Dije: "Necesito tener toda esa sensibilidad que tiene Camilo". Y con Ángela igual, en una bohemia que estuvimos, escuchó la canción y le gusto mucho y dijo “yo me monto”.

- ¿Cómo elegís los artistas con los que colaboras?

- A mí me gusta que las colaboraciones surjan de algo natural y con el sentido de hacer música y no buscan números ni buscando un provecho mediático porque este artista está de moda o está pegado. Me gusta hacerle honor a la música y que la música siempre salga ganando.

Me gusta hacerle honor a la música y que la música siempre salga ganando.

“Colmillo de Leche”, es el nombre final que Carin León eligió para bautizar. Sin embargo, en un principio iba a llevar otro título, “Con honores”, que es uno de los temas incluidos en la tracklist del álbum. “El disco antes de sacar los otros temas tenía otro trasfondo, tenía otro rollo”, explicó el cantante.

- ¿Por qué se llama “Colmillo de Leche”?

- Yo tengo este colmillo (se señala la boca), que nunca se me cayó, que es de leche. Y tuve unos problemas y se me empezó a caer. Entonces, al momento que estaba poniendo el nombre al disco, sentía que "Con honores", no cumplía con el contexto, ni contaba lo que yo quería contar con el disco. Entonces, cuando se me cayó (el colmillo), yo le iba a poner “diente de leche” y después me di cuenta que era el canino, e hizo click con muchas cosas y le puse "Colmillo de leche".

- ¿Qué tipo de cosas?

- “Colmillo”, en México le decimos a la persona que tiene mucha experiencia. Y yo me creía una persona que ya se las sabía todas y había pasado todo y cuando pasó esto, y me doy cuenta que el colmillo que tengo es de leche, me pega un golpe la vida donde me doy cuenta que no se nada de nada. Entonces hice una analogía. Aparte, son las iniciales de Carin León.

Carin León es uno de los referentes del regional mexicano. (CZ)

Carin es uno de los grandes referentes del género Regional Mexicano, que ahora cuenta con un subgénero conocido como “Corridos Tumbados”, que comenzó a popularizarse en Argentina gracias a las colaboraciones que tiene el artista Peso Pluma con Nicki Nicole en “Por las noches”, y con Bizarrap en su "Session Vol. 55".

- ¿Cuál es la diferencia entre Regional Mexicano y Corrido Tumbado?

- El Regional mexicano es la música popular donde se junta todo el folclor de México con lo que habla el pueblo. Es uno de los géneros populares que se ha mantenido vigente en el gusto de los mexicanos. Hoy en día. Está teniendo un auge muy grande que la gente está empezando a fusionar cosas. Está empezando a hablar en un idioma más neutro y más general. Un poquito más fresco, un poquito más para la juventud. Antes el Regional Mexicano estaba dedicado a un público un poco más adulto.

- ¿Y los corridos tumbados?

Y a mí me da mucho gusto lo que está pasando con los corridos, que han existido desde tiempos inmemoriales y forman parte de la cultura mexicana. Es parte del ADN mexicano, desde Pancho Villa y los corridos de la revolución. Y es como un periódico, trata de contar lo que está pasando en la actualidad y por contar la historia de los valientes y los maleantes.

Es parte del ADN mexicano, desde Pancho Villa y los corridos de la revolución.

- ¿Continúa siendo de esa forma en la actualidad?

- Hoy en día es lo mimo, cuenta la historia de nuestra vida en la calle, de la vida diaria que tienen los jóvenes. Y ha ido mutando, ha ido cambiando sus letras, ha ido cambiando su estructura melódica, Se me hace muy interesante lo que se están atreviendo los jóvenes, a lograr ese sonido, a cambiarle colores, a cambiar letras a cambiar texturas.

Los corridos por encargo.

Una de las grandes controversias de los corridos tumbados, son los famosos "corridos por encargo", en el que los artistas reciben un monto de dinero de parte de hombres poderosos, entre esos los jefes narcos, para que compongan una canción hablando de ellos y sus “proezas”.

- ¿Qué tanto de verdad hay en esto?

- Creo que hoy la temática de los corridos tumbados es un poquito más general. No se habla tanto como en los corridos por encargo o los corridos autorizados que se usaban hace mucho tiempo. Pero obviamente, también es parte de la cultura del corrido, aunque pasaba más antes. Pero ahorita ya es un poquito más general.

Carin León aseguró que conversó con L Gante para trabajar juntos. (CZ)

Por el momento, el artista mexicano no tiene una fecha cerrada para venir a la Argentina a presentar música, aunque confesó que es uno de los países a los que más le interesa visitar por el trasfondo musical y cultural que tiene.

“A mí, la escena del rock en Argentina me ha influenciado bastante y aún sigue tocando mi música”, reflexionó.

En cuanto a la escena urbana actual, admitió que está en conversaciones con L-Gante para trabajar en algún proyecto juntos y que siguen de cerca a artistas como María Becerra y Tini.