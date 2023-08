Un festival de música en Malasia fue cancelado después de que el cantante de la banda británica The 1975, Matty Healy, criticara las leyes anti-LGBTQ del país y besara a un compañero de banda en el escenario. La compañía que organizó el festival ahora le está reclamando 2.7 millones de dólares por daños y perjuicios a la banda británica de indie-rock, según señaló su abogado.

En Malasia, un país de mayoría población musulmana, la homosexualidad es considerada ilegal y las leyes establecen penas de prisión. En este contexto, el festival de música Good Vibes en Kuala Lumpur fue suspendido por el discurso pronunciado por Matt Healy, líder de la banda, y a el beso entre él y el bajista Ross MacDonald, durante una presentación el 21 de julio.

"Puedo confirmar que mi empresa emitió una carta de reclamo a la banda británica The 1975 exigiendo RM12,3 millones ($2,68 millones) por daños y perjuicios en nombre de Future Sound Asia (FSA)", aseguró el abogado David Dinesh Mathew.

Explicó que el reclamo presentado contra la banda fue “esencialmente por incumplimiento de contrato”. Previo a la presentación en Kuala Lumpur, el representante de Healy había firmado una garantía por escrito que garantizaba que la banda adheriría "a todas las pautas y regulaciones locales" en su presentación.

La cancelación “tuvo repercusiones en los artistas locales y las pequeñas empresas” que dependían del festival para su sustento, agregó David. Esta carta deberá se respondida antes de este lunes 14.

Qué dijo Matt Healy en el escenario

En un discurso intenso durante la actuación de la banda, registrado en un video compartido ampliamente en las redes sociales, Healy dijo: "No veo el sentido de invitar a The 1975 a un país y que luego nos digan con quién podemos tener sexo".

“Desafortunadamente, no les podemos dar un montón de canciones optimistas porque realmente estoy furioso. Y eso no es justo para ustedes, porque ustedes no representan al gobierno. Ustedes son jóvenes y estoy seguro de que muchos de ustedes son homosexuales y progresistas”, dijo dirigiéndose a la audiencia. Healy agregó que la banda consideró cancelar el espectáculo, pero que decidió no hacerlo para no decepcionar a los fans.

“Si querés invitarme aquí para hacer un espectáculo, puedes irte a la m.... Tomaré tu dinero, podés prohibirme, pero he hecho esto antes y no se siente bien”, dice Healy en el video antes de que el bajista Ross MacDonald se le acerque y lo bese en el escenario.

Después del incidente, el Festival Good Vibes dijo: “Lamentamos profundamente anunciar que el calendario restante del Festival Good Vibes 2023, planeado para hoy y mañana, ha sido cancelado tras la conducta controvertida y los comentarios hechos por el artista británico Matty Healy, de la banda The 1975”.

LT