La enfermera que “jugaba a ser Dios”, culpable por el asesinato de 7 bebés

Este viernes, el Tribunal de la Corona de Manchester emitió un veredicto que declaró culpable a Lucy Letby, una enfermera británica de 33 años, por el asesinato de siete bebés y el intento de asesinato de otros seis en un hospital de Chester, en el noroeste de Inglaterra. Los crímenes tuvieron lugar entre 2015 y 2016.

Durante el proceso legal, las pruebas presentadas por la fiscalía revelaron que Letby habría causado la muerte de los bebés al inyectarles aire a través de una jeringa intravenosa mientras desempeñaba sus funciones en el centro médico Countess.

La mujer, considerada sospechosa de los crímenes desde 2018 y arrestada en esa ocasión, fue nuevamente detenida en 2020 y acusada por la policía después de recibir la aprobación de la Fiscalía de la Corona.

Letby trabajaba en la unidad de cuidados neonatales del hospital Countess of Chester. El año pasado, había rechazado las acusaciones de haber cometido asesinatos de cinco niños y dos niñas, así como también el intento de asesinato de otros diez bebés, en un periodo que abarca desde junio de 2015 hasta junio de 2016.

El fiscal Nick Johnson resaltó ante el jurado en Manchester que la unidad de neonatología del hospital había experimentado un incremento "significativo" en la tasa de mortalidad durante un período de 18 meses a partir de enero de 2015.

El "cuarto pinchazo" a los bebés muertos en Córdoba y el perfil de la enfermera de 27 años detenida

“Es un hospital como muchos otros en el Reino Unido, pero a diferencia de otros hospitales y otras salas de neonatología del país, había una envenenadora en la sala del hospital de Chester”, agregó.

El fiscal sugirió que Letby, disfrutaba al "jugar a ser Dios", dañar a los bebés y luego ser la primera en alertar a sus colegas sobre su declive. También hizo comentarios que la fiscalía describió como “presagios de fatalidad” a medida que la salud algunas de sus víctimas se deterioraba.

Después de su último asesinato en junio de 2016, les dijo a los médicos: "Él no saldrá vivo de aquí, ¿verdad?". El niño trillizo de días murió poco después. Johnson le dijo al jurado: “Ella sabía lo que iba a pasar. Ella estaba controlando las cosas. Ella estaba disfrutando de lo que estaba pasando. Estaba prediciendo cosas que sabía que iban a suceder. Ella, en efecto, estaba jugando a ser Dios”.

Desde junio de 2015, los consultores pediátricos del hospital comenzaron a expresar inquietud debido al aumento inusual en la cantidad de fallecimientos de recién nacidos. Numerosas de estas muertes eran categorizadas como "inexplicadas" o "inesperadas", tal como se detalló en un informe difundido en julio de 2016 por el Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil.

“Tras buscar una causa, los asesores se dieron cuenta de que las muertes o desmayos tenían un denominador común”, explicó el fiscal. “La presencia de una enfermera, y esa enfermera era Lucy Letby”, aseguró, señalando que muchas de las muertes ocurrieron por la noche, cuando ella estaba de guardia.

“Cuando Lucy Letby fue trasladada al horario diurno, los desmayos y las muertes se trasladaron al horario diurno”, añadió.

Porqué lo hacía

Letby esta acusada de tener una relación secreta con un médico casado, que trabajaba en el hospital Countess of Chester. Los mensajes de texto que se mostraron al tribunal revelaron que la pareja se enviaba mensajes regularmente, intercambiaban emojis de corazones de amor y se encontraron varias veces fuera del trabajo, incluso en un viaje de un día a Londres.

Se dijo que la naturaleza de su relación era significativa: él era uno de los médicos a los que llamaban cuando la salud de los bebés se deterioraba repentinamente. Ella les hizo daño, se sugirió, para obtener su "atención personal".

Lo más cercano que tuvo la fiscalía a una confesión fue unas notas autoadhesivas escritas a mano que se encontraron en el bolso de Letby después de su arresto en julio de 2018. En una, ella había escrito: “Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena como para que me importe por ellos”, y “YO SOY MALO QUE HICE ESTO”. También escribió: “Nunca tendré hijos ni me casaré. Nunca sabré lo que es tener una familia”.

Según un estudio, dos bebés fueron envenenados con insulina y “la única conclusión plausible” es el envenenamiento deliberado, según Johnson.

Córdoba | Investigan la muerte de 10 bebés en un hospital

Los padres y las enfermeras describieron a Letby en más de una ocasión actuando de manera inusual cuando los bebés murieron repentinamente. Cuando el bebé conocido como Child I murió después de repetidos ataques de Letby, los padres de la niña le dijeron a la policía que recordaban a la enfermera "sonriendo y hablando sobre cómo estuvo presente en el primer baño y cuánto le había gustado".

Letby también buscó en Facebook a las familias de sus víctimas. A menudo buscaba a varios de ellos con minutos de diferencia, aparentemente yendo uno por uno en busca de dolor, dijo la fiscalía. Los buscó en los aniversarios de la muerte de sus bebés e incluso realizó búsquedas el día de Navidad. Como evidencia, la enfermera dijo que buscaría a todo tipo de personas, no solo a los padres de los bebés en la unidad.

BR/LT