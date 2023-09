Murió Juan Carlos Harriot (h), leyenda enorme del polo argentino

El mundo del polo argentino está de luto por la pérdida de Juan Carlos Harriott, para muchos el representante más destacado en la historia de este deporte, el mejor de la historia. Su fallecimiento fue este lunes 11 de septiembre a la edad de 86 años. Dejó un legado imborrable.

Harriott, quien ganó el prestigioso Abierto de Palermo en 20 ocasiones y prolongó su carrera en el polo hasta los 44 años, acumuló numerosos reconocimientos a lo largo de su vida. Fue honrado con cinco premios Olimpia de Plata en los años 1970, 1975, 1976, 1977 y 1978, y en 1976 fue galardonado con el Olimpia de Oro. En 1980, recibió el Premio Konex de Platino y un Diploma al Mérito otorgado por esta entidad. En el año 2015, su destacada contribución al polo fue inmortalizada cuando ingresó al Salón de la Fama del Polo, convirtiéndose en una auténtica leyenda de la disciplina.

Juan Carlos Harriott, conocido como "El Inglés" o "Juancarlitos" para diferenciarlo de su padre, quien también era polista, nació en Coronel Suárez, Buenos Aires, el 28 de octubre de 1936. Sus habilidades en el polo se manifestaron temprano, ya que en 1953 logró su primer gol de hándicap. Durante ese mismo año, escaló su posición a un hándicap de 3, y finalmente alcanzó la distinción de 10 en 1961, un puntaje que mantuvo de manera constante hasta su retirada en 1980.

Harriott estableció un récord al triunfar en 20 ocasiones en el Abierto de Palermo, 15 veces en el Abierto de Hurlingham y 7 veces en el Abierto de Tortugas. Asimismo, junto a su equipo, Coronel Suárez, obtuvo otro récord al ganar 38 torneos en total. Además, logró el prestigioso título de la Triple Corona en 4 ocasiones, destacando su hazaña de conseguirlo en 2 ediciones consecutivas (1972, 1974, 1975 y 1977).

En representación de Argentina, triunfó en la Copa de las Américas en cuatro ocasiones, en los años 1966, 1969, 1979 y 1980, y también se quedó con la Copa Sesquicentenario en 1966. Su impresionante trayectoria incluye la obtención de más de 50 títulos en las prestigiosas copas de las temporadas oficiales de la Asociación Argentina de Polo. Además, en 1975 y 1976, junto a su equipo Villafranca, conquistó la Copa de Oro en Sotogrande, España.

“Desde chico fui medio fanático, me crié en Coronel Suárez, en dónde se jugaba mucho polo desde 1929. Quién lo introdujo fue el ‘Paisano’ Andrada y luego prendió en las familias Garrós, Alberdi, Amadeo Videla y mi familia”, recordó en una entrevista con el sitio Más Polo.

“Al polo le agradezco porque me dio amigos, la posibilidad de viajar, no me dio enemigos y jugué 2 series de la Copa de las Américas en 1979 y 1980, con buenos compañeros contra Estados Unidos, ganando los 2 partidos en Estados Unidos y los partidos en Palermo, estas series para Argentina las jugué con el equipo completo de Coronel Suárez y fueron las que más me divertí”, agregó

Juan Carlos Harriott dejó una huella en otros deportes, como el tenis, al inspirar una jugada que Guillermo Vilas popularizó: la famosa "Gran Willy". Esta jugada surgió en el contexto de una publicidad para el whisky Old Smuggler en la que Harriott participó y ejecutó un backhand (golpe de revés) entre las patas de su caballo.

Después de su retiro, Juan Carlos eligió pasar sus días en la estancia La Felisa, que se encuentra en su amada localidad de Coronel Suárez. Manteniendo su fuerte vínculo con los caballos, siguió vinculado al mundo del polo y se convirtió en una figura destacada que asistía regularmente al Campeonato Argentino Abierto de Polo y otros eventos de élite relacionados con este deporte.

LT