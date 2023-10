Quién es Ezequiel Guazzora, y cuáles fueron las causas y denuncias que acumuló

El periodista de militancia kirchnerista Ezequiel Guazzora es noticia: luego de permanecer casi 70 días prófugo, este sábado fue detenido en la casa de un amigo en Merlo y deberá responder ante una gravísima acusación de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores.

El Ministerio de Seguridad estaba trabajando con numerosos operativos con el propósito de localizarlo, e incluso se había anunciado una significativa recompensa de $4 millones para cualquier persona que proporcionara información válida que llevara a la ubicación de Guazzora.

La detención finalmente se produjo este sábado, a cargo de personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina. A Guazzora lo buscaban por una denuncia de la RATT ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Persona por el presunto abuso sexual de una menor de 15 años, entregada según esa denuncia por su propia madre, a cambio de estupefacientes y dinero tanto para la víctima como para su progenitora.

Sin embargo, al margen de este tema que ahora lo lleva a prisón, el periodista tiene otra condena previa no efectiva. Recibió tres años de prisión en suspenso por cuatro hechos de coacción que datan de 2013, sufridos por su ex pareja, la ex diputada Stella Maris Córdoba. Esa pena fue confirmada en septiembre de 2022 por la Sala III de Mariano Hernán Borinsky, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa.

Detuvieron a Ezequiel Guazzora, el periodista denunciado por abuso sexual de menores

Además, en 2021 ya había sido detenido por atropellar a un policía en Plaza de Mayo. Aparentemente, el periodista militante se negó a efectuarse el test de alcoholemia antes de que se apersone su abogado en el lugar.

En 2020, Ezequiel Guazzora fue denunciado pero en esta oportunidad por incitar a cortar silobolsas. “El año pasado hice 100.000 kilómetros por las rutas del país. Ahí estaban los hijos de puta especulando con el precio del dólar con las silobolsas. Qué lindo sería que alguien lleve una navajita nomás y se los abra para que no especulen más, hijos de puta. Porque son soretes, otra palabra no se les puede decir”, expresó Guazzora en el video que ocasionó la polémica en aquél entonces.

Ya prófugo, Ezequiel Guazzora había negado las acusaciones: "Es una persecución política"

En ese año, Guazzora también enfrentó una denuncia por hostigamiento e intimidación en la vía pública presentada por Baby Etchecopar. El incidente tuvo lugar cuando Guazzora se aproximó al conductor en la puerta de Radio Rivadavia, luego de que este último calificara a Cristina Kirchner como "el cáncer de la Argentina".

Entonces, el comunicador militante lo increpó para manifestarle: “¿Qué hacés, Baby? ¿Cómo andás? ¿Por qué sos tan pobre tipo? ¿Por qué sos tan pobre tipo de hablar del cáncer así? Sos un pobre tipo, pero un pobre tipo de verdad, eh”. Otro de los periodistas hostigados por Guazzora fue Luis Majul.

BR/HB